Gold klettert von Rekordhoch zu Rekordhoch: Warum jetzt kaufen?

Es steht außer Frage, dass die Besitzer von Gold in den letzten Monaten endgültig und spektakulär Recht bekommen haben: Das "barbarische Relikt", der "wertlose glänzende Stein", wie viele das gelbe Metall genannt haben, hat einmal mehr seinen Wert als wahrer sicherer Hafen bewiesen. Angesichts der Inflation, der heftigen geopolitischen Turbulenzen und der weit verbreiteten Unsicherheit flüchteten die Anleger "en masse" in Sicherheit, wie sie es seit Jahrzehnten (wenn nicht Jahrhunderten) immer wieder und vorhersehbar getan haben, was den Goldpreis unweigerlich in ungeahnte Höhen trieb.Abgesehen von den beträchtlichen finanziellen Gewinnen, die die Goldanleger verzeichnen konnten, hatten die wahren Goldfans endlich die unbestreitbare Genugtuung, Recht zu haben und für ihre Geduld und ihre Überzeugung belohnt zu werden.Diejenigen, die aus den richtigen Gründen in Gold investiert hatten und dies bereits vor dem jüngsten Anstieg taten, diejenigen, die unerschütterlich zu ihren Überzeugungen standen, die in Zeiten weit verbreiteter Zweifel ruhig und gelassen blieben und diejenigen, die die Nerven behielten, als andere in Panik gerieten, waren die größten Gewinner dieser Rally und das zu Recht. Jahrelang haben zahllose Mainstream-Finanzanalysten und "Experten" Gold abgetan und argumentiert, dass seine Zeit vorbei sei, dass sein Status als sicherer Hafen nicht mehr relevant sei und dass man sich nicht auf ihn als Schutzschild gegen Inflation verlassen könne.Doch das Edelmetall hat sie alle eines Besseren belehrt - wieder einmal. Es hat sich genau so entwickelt, wie es sollte, und es hat zweifelsfrei bewiesen, dass es nach wie vor allgemein anerkannt ist und als solider Schutz vor jedem Sturm gilt.Doch trotz dieser kühnen Demonstration von Stärke und Zuverlässigkeit gibt es viele Anleger, die sich fragen, ob es zu spät ist, Gold zu kaufen, ob es zu teuer ist und ob es klüger ist, zu warten, bis der Preis von diesen historischen Höchstständen zurückgeht. Eine ganze Reihe von Personen hat mir genau diese Fragen gestellt. Natürlich verstehe ich, was sie meinen. Schließlich handelt es sich bei den meisten von ihnen um erfahrene Anleger, die die elementare Regel "Kaufe niedrig, verkaufe hoch" kennen und zu Recht Angst davor haben, etwas zu kaufen, dessen Preis so hoch wie nie zuvor ist.Diese Befürchtung erscheint zumindest auf den ersten Blick vernünftig, ja geradezu klug. Bei näherer Betrachtung wird jedoch schnell deutlich, dass diese Denkweise das Gesamtbild nicht berücksichtigt. Die Betrachtung von Gold aus dieser engen Perspektive vermittelt ein weitgehend irreführendes Bild. Gold ist weder mit Aktien noch mit dem Devisenmarkt vergleichbar; es kann und sollte nicht auf dieselbe Weise bewertet werden.Höchst- und Tiefststände sind nicht dasselbe und sollten auch nicht auf dieselbe Weise interpretiert werden. Wenn der Preis einer Aktie steigt, bedeutet dies, dass der Wert des Unternehmens gleich geblieben ist (oder dass der Markt davon ausgeht, dass dies der Fall ist oder sein wird).Aber wenn der Goldpreis steigt, bedeutet das etwas ganz anderes. Dieser höhere Preis sagt nichts über das Gold selbst aus. Er zeigt an, dass die Währung, an der er gemessen wird, an Wert verloren hat. Das ist ein viel wichtigeres Signal, und wenn ein Anstieg wie der, den wir gerade erleben, anhält und sich konsolidiert, hat das weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft. Es sendet eine starke Botschaft über das Vertrauen (oder genauer gesagt, das fehlende Vertrauen) in die zukünftige Stabilität, den Wohlstand und die Sicherheit.Aus diesem Grund ist ein "Rekordhoch" beim Goldpreis kein so aussagekräftiges Signal wie ein Rekordhoch beim Aktienkurs. Er deutet nicht darauf hin, dass der Goldpreis einen "Höchststand" erreicht hat, wie es bei einer Aktie der Fall wäre. Gold hat kein "Top". Sein Preis schwankt nicht entsprechend seiner "Performance". Sein Wert ist konstant und unveränderlich, und sein Preis bewegt sich nur, wenn sich alles andere um ihn herum bewegt. Studenten der Geldgeschichte wissen das ganz genau: Gold ist der Standard, an dem alles andere gemessen wird.Vor diesem Hintergrund lässt sich die ursprüngliche Frage, ob es jetzt zu spät oder zu teuer ist, Gold zu kaufen, viel leichter beantworten. Der Preisanstieg des Metalls ist nicht als ein Handelssignal oder als Teil eines komplizierten technischen Analysemusters zu verstehen. Er bedeutet so viel mehr als das. Er spiegelt die wahre Stimmung auf dem Markt wider, und er spiegelt die ehrlichen Ängste und Zweifel aller, die an ihm teilnehmen.Er zeigt deutlich, dass es eine grundlegende Vertrauenskrise in das derzeitige System und seine Fähigkeit gibt, das zu leisten, was es versprochen hat, oder auch nur so zu funktionieren, wie es in den letzten Jahrzehnten funktioniert hat. Es ist ein massiver Wandel auf mehreren Ebenen im Gange, geopolitisch, wirtschaftlich und geldpolitisch, und er ist inzwischen zu offensichtlich geworden, als dass ihn jemand ignorieren könnte."Business as usual" wird es einfach nicht mehr geben. Die "Drucken und Ausgeben"-Politik der Vergangenheit, die QE-Rettungsschirme, die Liquiditätsspritzen, die Null- und Negativzinsen, die eklatante Entwertung der Währung, die Marktmanipulation und all die direkten und indirekten Rettungsaktionen werden nicht mehr so funktionieren wie bisher.