Wie weit geht die Korrektur am Gold- und Silbermarkt noch?

Der Terminmarkt birgt weiteres Potenzial für eine Fortsetzung der Korrektur, das jedoch nur dann abgerufen wird, wenn die physische Nachfrage und das Angebot ausgeglichen sind oder ins Überangebot rutschen

Im Vergleich zur Rallye des letzten Jahres ist der bisherige Preisrückgang extrem gering

Der US-Dollar ging bereits seit einem Monat vor der US-Wahl durch die Decke, nachdem er zuvor ungerechtfertigt abgestraft wurde

Der Euro fiel mittlerweile auf 1,06 $, wie prognostiziert.

Der Goldpreis fiel in den letzten beiden Wochen auf 2.590 $, nachdem Ende Oktober ein neues Allzeithoch von 2.790 $ erreicht worden war. Dieser Rückgang war vor allem auf die US-Wahlen zurückzuführen, die Wirtschaftsoptimismus und eine höhere Risikobereitschaft der Marktteilnehmer nach sich zog, wodurch sie sich aus dem sicheren Hafen des Goldes zurückzogen und Gewinne realisierten.Verstärkt wurde der Preisrückgang durch eine bemerkenswerte Rallye des US-Dollars, die ich bei 100 Punkten im USDX bereits prognostiziert hatte. Hinzu kamen Abflüsse aus Gold-ETFs und eine erste deutliche Bereinigung der spekulativen Positionen am US-Terminmarkt – ein Risiko, das lange wie ein Damoklesschwert über dem Goldmarkt hing. Die Nettoposition an der COMEX sank um 74 Tonnen (8%) und allein in der ersten Novemberwoche wurden etwa 12 Tonnen Gold im Wert von 809 Mio. USD aus börsengehandelten ETFs abgezogen. Während Nordamerika starke Abflüsse verzeichnete, wurden diese teils durch starke Zuflüsse in Asien ausgeglichen.Die Korrektur am Goldmarkt kam gestern am nächsten Aufwärtstrend um die Marke von 2.600 $ erst einmal zum Erliegen. Die neuesten US-CPI-Daten, die heute am Nachmittag um 14:30 Uhr erscheinen, werden entscheiden, ob von nun eine Preiserholung starten wird oder ob auch dieser Aufwärtstrend brechen und es infolgedessen zu einem weiteren Preisrückgang bis in den nächsten Unterstützungsbereich um die 2.500 $ kommen wird.Der Terminmarkt für Gold ist noch immer extrem überkauft, was weiteres Korrekturpotenzial für den Goldpreis birgt, wenn der physische Markt ausgeglichen ist oder sogar kurzzeitig in ein Überangebot rutschen sollte.Die starke Rallye des USD-Index von 100 auf aktuell 106 Punkte binnen weniger Wochen, während der Euro diametral gegensätzlich von 1,12 $ auf 1,06 $ einbrach, schreit förmlich nach einer Technischen Gegenbewegung, die mit schwächeren Inflationszahlen am heutigen Tag eingeleitet werden könnte. Dies würde eine kurzfristige Preiserholung des Goldpreises von diesem Aufwärtstrend aus unterstützen.Ich habe die Rally des US-Dollar-Index von 100 auf aktuell 106 Punkte frühzeitig prognostiziert – zu einer Zeit, als die Stimmung gegenüber dem Dollar in den Medien durchweg negativ und der Markt allgemein bärisch eingestellt war. Niemand rechnete mit einer Dollar-Rally, doch mein Fokus wurde klar an meine Premium-Abonnenten kommuniziert. Gleichzeitig sagte ich diametral gegensätzlich einen Rückgang des Euro gegenüber dem Dollar voraus. Meinen Premium-Kunden empfahl ich eine Absicherung gegen eine Euro-Abwertung bei 1,10 $, da ich erwarte, dass der Euro in den kommenden Monaten weiter Richtung Parität mit dem US-Dollar und möglicherweise sogar darunter fallen wird.Diese Bewegung bietet nach wie vor attraktive Chancen, um davon zu profitieren. Auch wenn die jüngste Bewegung kurzfristig stark verlaufen ist, eröffnet die nächste Gegenbewegung eine neue Möglichkeit, den US-Dollar zu kaufen und den Euro zu verkaufen.