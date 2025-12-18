Technische Analyse Silber: Silberbullen sind nicht zu bremsen

Der Terminmarkt hat sich aufgrund der starken Investmentnachfrage zuletzt deutlich verbessert

Die vier großen Händler an der COMEX haben sich stark eingedeckt, was den Preisanstieg zusätzlich gestützt hat

Der COT-Report wird immer freitags seitens der US-Terminmarktaufsicht (CFTC) veröffentlicht, wobei der Stichtag der Datenerhebung der Schlusskurs vom Dienstag ist. Die COT-Daten werden also immer mit einer Verzögerung von drei Tagen veröffentlicht. Premium Abonnenten von Blaschzok Research erhalten vor Handelsschluss am Freitag ein Blitzupdate mit Analysen zu Gold, Silber und Platin. Die COT-Daten ermöglichen einen Blick in die Zukunft, da sie einerseits ein Sentiment-Indikator sind und andererseits eine gute Einschätzung des Angebots und der Nachfrage am physischen Markt ermöglichen. Mit ihnen hat man einen Vorteil im Trading am Rohstoffmarkt.Aufgrund des Government Shutdowns liegen uns derzeit keine aktuellen COT-Daten vor. Verfügbar ist lediglich der Report mit Stichtag 18. November, der inzwischen über einen Monat alt ist. Dennoch liefert er einen nützlichen Einblick in die damalige Lage am Terminmarkt. Mit neuen, zeitnahen Daten ist erst Ende Januar wieder zu rechnen.Der COT-Report vom 18. November zeigte gegenüber der Vorwoche eine leichte Abschwächung. Auf Monatssicht ergibt sich jedoch ein deutlich anderes Bild: Bis zum 18. November stieg der Silberpreis um 2,38 $, während die Positionierung nahezu unverändert blieb. Das spricht für eine robuste Investmentnachfrage zum damaligen Zeitpunkt. Rückblickend sind die fehlenden Daten ein grosses Pech, da wir mit diesen aktuellen Daten noch konsequenter die Käuferseite hätten spielen können, als wir es ohnehin getan haben.Die Daten deuten darauf hin, dass in den Wochen bis zum 18. November eine erhebliche Investmentnachfrage den Silbermarkt traf. Insgesamt hat sich das Terminmarktbild damit nicht verschlechtert, sondern verbessert.Auch der COT-Index stieg von nahezu 0 auf rund 40 Punkte, was signalisiert, dass die spekulative Positionierung weiterhin Spielraum nach oben hatte und der Markt zum Stichtag nicht in einem klassischen Überhitzungszustand war. Natürlich bleibt die Einschränkung, dass diese Daten inzwischen alt sind und nur begrenzte Aussagen über die aktuelle Lage zulassen.Trotzdem ist die Kernaussage für die kurzfristige Einordnung relevant: Das Niveau um 50 $ sollte selbst bei einem Rücksetzer als solide Unterstützungszone dienen, weil dort die Investmentnachfrage zuletzt sichtbar stark war. Die Gefahr eines abrupten Long-Drops am Terminmarkt ist geringer, als man nach einer so dynamischen Rallye vermuten könnte. In der Summe ist das kurz- bis mittelfristig ein bullischer COT-Report, so wie er uns mit Stichtag 18. November vorliegt.