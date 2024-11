Vier weitere Jahre

Am Dienstag vergangener Woche fällten die Amerikaner ein vernichtendes Urteil über die Präsidentschaft von Biden und Harris, indem sie den ehemaligen Präsidenten Donald Trump mit einem deutlichen Sieg mit 301 Wahlmännerstimmen gegenüber 226 Stimmen für Harris und Walz ins Amt brachten. Während der elektronischen Handelssitzung über Nacht bewegten sich die Aktienindex-Futures und der US-Dollar in direkter Korrelation zum Trump-Sieg, und bei der Eröffnung der NYSE am nächsten Morgen lag der Dow Jones Industrial Average über 1.200 Punkte höher.Es ist nicht meine Aufgabe, die Wahlergebnisse zu analysieren, sondern mich vielmehr über die Art und Weise zu freuen, in der das Ergebnis akzeptiert wurde, ohne dass es zu sozialen oder zivilen Unruhen gekommen ist.Die Siegesrunden der Kandidaten, die die Wahl gewonnen haben, waren geschmackvoll und zurückhaltend, und in den Zugeständnisreden gab es keine Schuldzuweisungen wie im Jahr 2020. Letztendlich war es die Einstimmigkeit der amerikanischen Wähler, die nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Reaktion (oder das Fehlen einer solchen) auf den überwältigenden Sieg Trumps festigte.Die Tatsache, dass Trump 39 von 50 Bundesstaaten eroberte und die Republikaner im Senat siegten und einen beträchtlichen Vorsprung im Repräsentantenhaus (215-208) erzielten, ist ein deutliches Zeugnis für die weit verbreitete Ablehnung der Politik und der Persönlichkeiten der Harris-Walz-Kampagne.Aus der Sicht der Märkte, die im Idealfall in einer Pattsituation verharren, in der die unterlegene Partei entweder das Repräsentantenhaus oder den Senat kontrolliert, werden drei weitere republikanische Stimmen im Repräsentantenhaus einen vollständigen Sieg bedeuten und die Umsetzung von mehr als nur ein paar marktfeindlichen Wahlversprechen ermöglichen, die in ein Gesetz gegossen werden.Niedrigere Steuern und/oder Zölle auf importierte Waren wären keine positive Entwicklung für das Wachstum, da geringere Staatseinnahmen die fiskalpolitischen Ungleichgewichte, die mit einer Schuldenlast von 36 Billionen Dollar verbunden sind, ernsthaft beeinträchtigen würden, während Zölle importierte Waren weitaus teurer machen würden und ein schlechtes Vorzeichen für die Inflationsbekämpfung wären.Nichtsdestotrotz trieb das Wahlergebnis die drei großen Indices (DJIA, S&P und NASDAQ) auf Rekordhöhen und verhalf dem Small-Cap-Index Russell 2000 sogar zu einem Rekordhoch, während die Hedgefonds-Gemeinschaft, die Aktien vor der Wahl stark untergewichtet hatte, sich darum bemühte, ihre Allokationen für den Rest der Woche aufzustocken.Glücklicherweise ging ich zum ersten Mal seit Jahrzehnten völlig ungesichert in die US-Wahlwoche und hatte keine Positionierung in Put-Optionen oder Volatilität, was für mich eine Abkehr von vergangenen Wahlveranstaltungen darstellte. Obwohl ich den Invesco QQQ ETF ab 490 Dollar sowie einige Call-Optionen für die Lieferung im Dezember besaß, bestand der Großteil meines Portfolios aus Metallen, die nach einem mehrwöchigen, ununterbrochenen Aufwärtstrend eine Woche lang unter wohlverdienten Gewinnmitnahmen litten.Viele Absicherungen wurden nach dem Dienstag aufgelöst, und Gold war sicherlich eine davon, denn es verlor 3,8% gegenüber dem Höchststand vom 1. Oktober bei über 2.800 Dollar. Silber liegt nun 10,3% unter dem Höchststand vom 23. Oktober, der bei über 35 Dollar je Unze lag, und Kupfer liegt 10,1% unter seinem Höchststand von 4,79 Dollar je Pfund zum Ende des Monats September.Trotz des enormen Stimmungsumschwungs bei den Metallen nach den Wahlen sind sie gerade erst wieder auf dem Stand von vor einem Monat, da sich die überkauften Bedingungen inzwischen abgeschwächt haben und die Trendlinien weitestgehend intakt sind.