Vertraue, aber überprüfe!

In dieser Woche kehrt der 47. Präsident der reichsten und mächtigsten Nation der Welt in das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zurück. Die Aktienkurse befinden sich auf einem Allzeithoch und etwa die Hälfte der amerikanischen Öffentlichkeit schwebt auf einer Wolke der Euphorie und Hoffnung, während sich die andere Hälfte in den emotionalen Bunkern der Niederlage und Entfremdung versteckt.Am Mittwoch letzte Woche sprach ich mit einem meiner lieben amerikanischen republikanischen Freunde, der mir sagte: "Ich bin alt genug, um mich an die deprimierte Stimmung der Nation in der Vietnam- und Nach-Vietnam-Ära zu erinnern... und dann das Wiederaufleben des Patriotismus während der Reagan-Jahre. Ich habe das Gefühl, dass wir eine Wiederholung dieser Reagan-Jahre erleben werden." Meine Antwort war: "Sei vorsichtig, was du dir wünschst."Die meisten meiner konservativen Freunde, die in den mächtigen USA geboren sind, denken gern an die Reagan-Jahre, vor allem weil der Dow Jones Industrial Index am Ende dieser Zeit endlich die Fesseln des stagflationären Alptraums der Jahre 1966-1982 sprengte und am 20. Januar 1989 bei 2.912,54 Punkten lag, acht Jahre zuvor waren es noch 1.008 Punkte.Aus Wikipedia: "Innenpolitisch erließ die Reagan-Regierung eine umfangreiche Steuersenkung, versuchte, die nicht-militärischen Ausgaben zu kürzen, und beseitigte Bundesvorschriften. Die Wirtschaftspolitik der Regierung, die als 'Reaganomics' bekannt ist, wurde von der angebotsorientierten Wirtschaft inspiriert. Die Kombination aus Steuersenkungen und höheren Verteidigungsausgaben führte zu Haushaltsdefiziten, und die Bundesverschuldung stieg während Reagans Amtszeit erheblich an.Reagan unterzeichnete das Steuerreformgesetz von 1986, mit dem das Steuerrecht durch Senkung der Steuersätze und Abschaffung mehrerer Steuervergünstigungen vereinfacht wurde, sowie das Gesetz zur Reform und Kontrolle der Einwanderung von 1986, mit dem das US-Einwanderungsrecht grundlegend geändert und drei Millionen illegalen Einwanderern Amnestie gewährt wurde. Außerdem ernannte Reagan mehr Bundesrichter als jeder andere Präsident, darunter vier Richter des Obersten Gerichtshofs."Die meisten meiner amerikanischen Freunde waren während der Reagan-Jahre entweder im Eishockey oder im Finanzwesen tätig, und während sie sich alle nach den beruhigenden Worten von "Ronnie" mit großartigen Zitaten wie "Die furchterregendsten Worte in der englischen Sprache sind: Ich bin von der Regierung, und ich bin hier, um zu helfen" und "Die Sicht der Regierung auf die Wirtschaft lässt sich in ein paar kurzen Sätzen zusammenfassen: Wenn es sich bewegt, besteuere es. Wenn es in Bewegung bleibt, reguliere es. Und wenn es aufhört zu laufen, subventioniere es."Diese Plattitüden sind die Vorlage für den Großteil der Rhetorik, die aus dem Munde des derzeitigen Präsidenten kommt. Reagan wählte den Kommunismus als "gemeinsamen Feind", während Trump "illegale Einwanderer" und seine nordamerikanischen Nachbarn anführt. Sowohl Reagan als auch Trump warben im Wahlkampf mit "weniger staatlicher Regulierung" und einer Politik, die unweigerlich zu einer Erhöhung der ohnehin schon hohen Staatsverschuldung und der damit verbundenen Zinssätze führt - eine Tatsache, die die meisten Bürger vergessen.Am wichtigsten ist jedoch, dass die Republikaner die Zeit von 1981-1982 ausblenden, in der der damalige Vorsitzende der Fed, Paul Volcker, die Verfügbarkeit von Krediten für das amerikanische Bankwesen gewaltsam einschränkte, was zu einem verrückten Gerangel um Reserven führte, das einen Bieterkrieg innerhalb des Bankensystems auslöste, der den Leitzins innerhalb von nur neunzehn Monaten auf über 16% ansteigen ließ.Reagans Handlanger erkannten, dass der beste Zeitpunkt, um die anti-inflationäre "harte Liebe" zu verabreichen, die die US-Wirtschaft in eine verheerende Rezession stürzen würde, früh in seiner ersten Amtszeit sein würde, um die letzten sechs Jahre des defizitären "Wachstums" vorzubereiten, die das "Reagan-Vermächtnis" für immer in die Herzen und Köpfe der amerikanischen Öffentlichkeit einbrannten.Es gibt jedoch viele in der texanischen Ölbranche und an der Wall Street, die keine so guten Erinnerungen an die ersten beiden Jahre der Präsidentschaft Reagans haben. Der Rest der Welt, einschließlich der Kanadier, bekam den Zorn des Volckerschen Todesgriffs ebenfalls zu spüren, vor allem junge Menschen, die damit zu kämpfen hatten, ihre Hypotheken zu 19% zu erneuern, die mit einer Verdreifachung der 1977 festgelegten monatlichen Zahlungen belastet waren.Die Märkte starteten diese Woche mit der Nachricht von einer "Stargate"-Initiative, die Amerika zum Weltmarktführer im Bereich der künstlichen Intelligenz machen soll. Larry Ellison von Oracle prophezeite, dass dank dieser großartigen Partnerschaft zwischen Regierung und Unternehmen, die ganz und gar von Donald J. Trump inszeniert wurde, ein Heilmittel für Krebs im Anmarsch sei.Was sorgfältig im Unklaren gelassen wurde, war die Frage, woher die Kosten von 500 Milliarden Dollar kommen sollten, aber ungeachtet einer Goldman-Sacks-Übernahme, um ihre Betriebskapitalpositionen zu stützen, wird der Löwenanteil zweifellos aus den tiefen, aber sehr lumpigen Taschen von Uncle Sam kommen, wie es auch bei den Steuersenkungen für Unternehmen und der Erhöhung der Militärausgaben unter Reagan der Fall war.Das Problem, das ich heutzutage mit den Mainstream-Finanzmedien habe, ist, dass sie alle zum selben Trommelwirbel tanzen, der sein Gehalt von einem Konsortium von Wall-Street-Banken und Hedge-Fonds bezieht, die die alles verschlingenden Mustererkennungsalgorithmen benötigen, um blindlings die Bullenmarkt-Nachricht "Aktien bis zum Mond" zu verschlingen, die heutzutage das Lebenselixier nicht nur der großen Banken, sondern der gesamten US-Wirtschaft ist. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der die Aktienmärkte Vorboten der künftigen Wirtschaftslage waren, aber das ist durch ein Szenario ersetzt worden, in dem der Stand des NASDAQ 100 die US-Wirtschaft (und die Weltwirtschaft) darstellt.Wenn Sie also das nächste Mal eine weitere aufregende, von Trump inspirierte Schlagzeile lesen, die Oracle oder Meta oder Nvidia auf dem Vormarsch sieht, sollten Sie nicht vergessen, dass dasselbe im Januar 1981 mit Raytheon und McDonnell-Douglas und General Dynamics geschah, kurz bevor die Rezession von 1981-1982 einen Ausbruch epischen Ausmaßes bedeutete.