Die Füße am Lenkrad, die Augen auf den Rückspiegel

Steuer- und geldpolitische Veränderungen sind die treibende Kraft hinter den Daten der 20 Komponenten meines IDEC-Modells. Die Wahl von DJT wird höchstwahrscheinlich für erhebliche fiskalpolitische und vielleicht sogar geldpolitische Veränderungen sorgen. Die politischen Winde stehen hinter niedrigeren Steuern für Unternehmen, reduzierten, wenn nicht gar abgeschafften Steuern auf Trinkgelder und Sozialversicherungsbeiträge, enormen Zöllen auf importierte Waren aus China und einer leicht reduzierten Zahl für den Rest der Welt, massiven Kürzungen bei der Deregulierung von Unternehmen und Banken sowie der möglichen Abschiebung von Millionen illegaler Einwanderer. Dies ist ein Rezept für höheres Wachstum und höhere Inflation. Dies hat große Auswirkungen auf die Anleger.Beginnen wir mit Gold auf kurze Sicht. Gold gedeiht in Rezessionen und Stagflationen (in meinem IDEC-Modell sind das die Sektoren 1, 2 und 5). Das liegt einfach daran, dass diese makroökonomischen Bedingungen weniger Konkurrenz für Gold bieten, das zwar echtes Geld ist, aber keine Rendite bietet. Rezessionen lassen die Nominalzinsen sinken, was zu schwächeren Erträgen bei Aktien führt und Gold attraktiver macht. Und Stagflationen führen zu einem Rückgang der Realzinsen.Daher ist Gold, das seine Kaufkraft bei Inflationsschüben aufrechterhält, tendenziell am besten geeignet, wenn die Anleger das Vertrauen in den Wert von Staatsanleihen und der Währung, in der sie ausgedrückt sind, verlieren. Gold mag es jedoch nicht, wenn sowohl die Inflation als auch das Wachstum gleichzeitig steigen. Höheres Wachstum und höhere Inflation bedeuten, dass die nominalen und realen Zinssätze steigen, was eine größere Konkurrenz für Gold darstellt. Und bei steigendem Wachstum sind Aktien, die einen Kurszuwachs und eine Dividendenrendite bieten, eine bessere Alternative als ein Vermögenswert ohne Rendite.Ich habe Jahrzehnte gebraucht, um das zu lernen. Gold kann ein wunderbarer Vermögenswert sein, den man in seinem Portfolio halten sollte. In drei von fünf Sektoren ist es obligatorisch und kann sogar Aktien übertreffen, wie es seit 2000 der Fall ist. Allerdings, und das ist ein großes Aber, waren die langfristigen Aussichten für Gold noch nie so gut wie heute. In den kommenden Jahren wird die Fed gezwungen sein, mehrere Billionen Dollar an Staatsschulden zu monetarisieren. Schließlich beseitigt die Wahl von DJT nicht die massiven Blasen bei Krediten, Immobilien und Aktien.Ihr unvermeidliches Ende wird zu einer Rezession/Depression führen, die Schulden und Defizite in die Thermosphäre schickt. Dies wird die Fed dazu zwingen, einen großen Teil dieser Schulden in ihrer Bilanz zu lagern. Das bedeutet, dass die realen Zinssätze sinken werden und das Vertrauen in unseren Dollar und den Markt für Staatsanleihen zusammenbrechen wird. Das ist der Sektor 5, in dem Gold am besten gedeiht.Kurz zur Sitzung der Fed in der vergangenen Woche: Der Vorsitzende Powell senkte die Zinsen am 7. November erneut, diesmal um 25 Basispunkte, da sich die Kreditkosten laut FOMC immer noch im restriktiven Bereich befinden. Jerome Powell wurde gefragt, warum er die Zinssätze nach seiner Senkung um 50 Basispunkte in der letzten Sitzung nun weiter gesenkt hat, selbst nach der Wahl Trumps, von der man annimmt, dass sie sich sehr stimulierend auf Wachstum und Inflation auswirkt. Powell antwortete auf die Frage des Reporters, dass sich die Fed nicht zur Finanzpolitik äußert.Okay, das mag stimmen, aber er hat nicht erwähnt, dass die Fed es ermöglicht, die Fiskalpolitik auszuweiten und die Schulden im Verhältnis zum BIP in die Höhe zu treiben, indem sie Billionen von Dollar druckt, um öffentlich gehandelte Schuldtitel zu kaufen, und diese dann in ihrer Bilanz in den Kühlraum stellt. Auf diese Weise werden Staatsanleihen dem freien Markt und der Preisfindung entzogen. Powell wurde direkt nach der künftigen Inflationsentwicklung angesichts der Wahl von Trump 2.0 gefragt. Würden die Anhebung von Zöllen, die Senkung von Steuern, die Deregulierung der Wirtschaft und die Tatsache, dass der Schuldenkönig und Liebhaber eines schwächeren Dollar am Ruder ist, nicht zu mehr Wirtschaftswachstum führen und tendenziell zu einer Erhöhung der Geldmenge und der Inflation?Powells Antwort war unglaublich aufschlussreich über die Unfähigkeit und Spitzfindigkeit der Fed. Er sagte, er könne nicht in die Zukunft blicken, sondern werde abwarten, wie sich die Daten entwickeln. Mit diesem Plan gibt es große Probleme. Die Daten zur Beschäftigung sind rückwärtsgewandt und ungenau. Er fährt das Zinsauto mit den Füßen auf dem Lenkrad und blickt dabei auf den Rückspiegel. Powell senkt also den Leitzins, obwohl er zumindest in der Geldpolitik standhaft bleiben sollte, und gießt damit Benzin in ein potenzielles Inflationsinferno, das einen enormen Aufwärtsdruck auf die langfristigen Zinssätze ausüben könnte und sollte.Dies ist die Achillesferse des Marktes und der Wirtschaft, ähnlich wie es im Vorfeld des Crashs von 1987 der Fall war. Überbewertete Aktien, steigende Zinsen und die Befürchtung, dass die Fed hinter der Inflationskurve zurückbleibt, ließen die Aktien am 19. Oktober 1987 um 23% abstürzen. Das kann sich heute nicht mehr wiederholen, denn die NYSE verfügt über Sicherungen, die den Markt abschalten, wenn er an einem Tag um 20% einbricht. Außerdem wird der Handel in 15-Minuten-Intervallen unterbrochen, wenn der Markt um 7% und dann noch einmal um 13% innerhalb eines Tages fällt. Fühlen Sie sich jetzt viel besser?Die Wahl negiert nicht die Existenz des Dreigestirns von Vermögensblasen. Zielfonds und passives indexiertes Investieren haben den Aktienbesitz auf ein Rekordhoch getrieben, und das bei nur einer Handvoll von Unternehmen. Kann man es den Anlegern wirklich verdenken? Der Put der Fed ist über Jahrzehnte hinweg gründlich eingeübt worden. Wann immer wir eine Rezession oder Zeiten der Illiquidität der Märkte hatten, ist die Fed mit Billionen von Geldreserven zu Hilfe geeilt. Übrigens: Im Oktober 1987 lag die gesamte Marktkapitalisierung der Aktien im Verhältnis zum BIP bei 65%; heute sind es sage und schreibe 205%!Die Zinssätze steigen, und die Inflation ist immer noch ein wichtiges Thema. Noch ein wichtiger Punkt zum bevorstehenden Zusammenbruch des Anleihemarktes: Wenn die Anleiherenditen aufgrund von Inflation und Zahlungsunfähigkeit in die Höhe schießen, gibt es nichts, was die Regierung dagegen tun kann. Eine Regierung kann nur Kredite aufnehmen und mehr Geld drucken, was die Dynamik, die bereits im Spiel ist, nur noch verschlimmern wird.Die gefährlichste Taktik, die man im Moment verfolgen kann, ist, so zu investieren, wie Powell seine Geldpolitik betreibt. Das heißt, Entscheidungen ohne Modell oder Strategie und ohne jede Voraussicht zu treffen.© Michael PentoDer Artikel wurde am 15. November 2024 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.