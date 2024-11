Technische Marktanalyse vom 24.11.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Ähnlich wie der Dow Jones konnte auch Gold die Korrekturbewegung, die an die Unterstützungszone gelaufen ist, mit einem Hammer beenden. Dieser wurde zwar erst am übernächsten Tag bestätigt, was den Marktteilenehmern aber offenbar genügt hat, um eine neue Anstiegsbewegung zu generieren. Damit ist die Divergenz, die bei einigen Indikatoren entstanden ist, abgearbeitet. Der aktuelle Trend sollte zumindest bis zum jüngsten Rekordhoch laufen. Die Indikatoren geben derzeit unterschiedliche Signale, weshalb diese kaum zu gebrauchen sind. Im übergeordneten Aufwärtstrend ist somit die letzte Abwärtsbewegung lediglich eine Korrekturbewegung gewesen.Erneut konnte Öl die Unterstützungszone im Bereich von knapp über 70 USD halten. Von dieser Zone aus, wurde eine neue Anstiegsbewegung gestartet. Wieviel Kraft in dieser Bewegung steckt, wird sich in der kommenden Woche zeigen. Der Bereich um 75 USD stellt für sich genommen wieder eine Widerstandszone dar und könnte erneut zum Bremsklotz werden. Sollte der Bereich dynamisch überwunden werden, ist ein Erreichen der 80 USD-Marke wieder möglich.Es ist allgemein bekannt, dass Marktteilnehmer große runde Zahlen lieben und von diesen magisch angezogen werden. So wird es auch mit dem Bitcoin gehen. Die 100.000-USD-Marke sollte in naher Zukunft, vielleicht schon in der kommenden Woche erreicht werden. Ob das dann das sogenannte Ende der Fahnenstange ist, bleibt abzuwarten.Allerdings sollte man sich auch klar machen, wenn viele über dieses Ereignis sprechen und es sogar in die Nachrichten schafft, bei denen eine Kryptowährung sicher nicht das Hauptthema darstellt, sollte man langsam vorsichtig werden. Es kann zu Gewinnmitnahmen kommen, was für einen gesunden Trend nichts Schlechtes darstellt, es kann aber auch zu einer längeren Korrektur führen, was beim Bitcoin schon öfters der Fall war. Somit ist in den kommenden Tagen sicher Vorsicht geboten.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.