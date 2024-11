Chinesische Zentralbank hat heimlich 60 Tonnen Gold gekauft

(3)

Die chinesische Zentralbank (People's Bank of China, PBoC) kauft heimlich sehr große Mengen an Gold, was den angespannten Goldmarkt weiter anheizt. Ein explosiver Cocktail aus westlichen institutionellen Anlegern und Zentralbanken im Osten, die in diesem Jahr Gold kaufen, lässt den Goldpreis stark ansteigen. Zinssenkungen und geopolitische Spannungen werden diesen Bullenmarkt aufrechterhalten.Im Juli letzten Jahres habe ich eine Analyse veröffentlicht, in der ich nachwies, wie die chinesische Zentralbank heimlich Gold auf dem Londoner Goldmarkt über Bullionbanken kauft. Das gesamte "nicht monetäre" Gold (Metall in Privatbesitz) wird in China über die Shanghai Gold Exchange (SGE) (1) gehandelt. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine ist das Angebot auf dem chinesischen Markt jedoch größer als der Verkauf über die SGE; der "Überschuss" spiegelt die Käufe der PBoC wider.Die Goldexporte des Vereinigten Königreichs erfolgen praktisch ausschließlich in Form von 400-Unzen-Barren vom Londoner Bullionmarkt. Der britische Einzelhandelsmarkt verblasst im Vergleich zum Großhandelsmarkt, der mit "großen Barren" (400-Unzen-Barren) handelt.An der SGE werden nur sehr wenige große Barren gehandelt - der chinesische Privatsektor bevorzugt 1-Kilogramm-Barren. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass es sich bei den direkten Ausfuhren aus dem Vereinigten Königreich nach China in Wirklichkeit um Käufe der PBoC handelt. Diese Käufe tauchen in der Statistik des grenzüberschreitenden Handels auf, weil die PBoC das Gold von Goldbullionbanken kauft, die sich um den Transport und die Versicherung kümmern und somit den Zoll abwickeln müssen.Dies deckt sich mit anderen Beweisen für den heimlichen Erwerb von Gold durch die PBoC. Inzwischen wissen die meisten Goldanleger, dass die massive Differenz zwischen den vom World Gold Council (WGC) geschätzten Gesamtkäufen der Zentralbanken (auf der Grundlage von Feldforschungen) und den von den Zentralbanken an den IWF gemeldeten Gesamtkäufen hauptsächlich auf die chinesische Zentralbank zurückzuführen ist.Diese heimlichen Käufe durch die Zentralbanken sind seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine Anfang 2022 explodiert, weil der Westen zu diesem Zeitpunkt die Dollar-Guthaben Russlands eingefroren hat. Neben der PBoC ist auch die saudische Zentralbank (SAMA) dafür bekannt, dass sie heimlich Gold kauft, wenn auch in geringerem Umfang.Die PBoC hat deutlich gemacht, was sie im September getan hat: Sie hat 60 Tonnen Gold von den auf dem Londoner Goldmarkt tätigen Bullionbanken gekauft. Als sich die private Goldnachfrage bis Mitte 2024 von Ost nach West verlagerte und den Preis in die Höhe trieb, sank die Prämie an der SGE in den negativen Bereich. Doch überraschenderweise zeigen die chinesischen Zolldaten vom September, dass die Bruttogoldeinfuhren 95 Tonnen (2) betrugen.Nach den Regeln des chinesischen Goldmarktes müssen alle Bullionimporte in den heimischen Markt zunächst über die SGE verkauft werden. Aber wenn die SGE mit einem Abschlag gehandelt wird, warum sollte eine Bank Gold importieren, um es mit Verlust zu verkaufen? Das tun sie natürlich nicht. Wenn die SGE mit einem hohen Abschlag gehandelt wird, werden die Goldimporte in den heimischen Markt nicht vom privaten Sektor gekauft.So wurden 60 Tonnen, die im September aus dem Vereinigten Königreich importiert worden waren, bei ihrer Ankunft in Peking rasch an die PBoC übergeben und in die Tresore (4) der Zentralbank verbracht (und von den Vorschriften ausgenommen).