Gold - Wenig Spielraum für Korrekturen

Die Erholungsphase, die kurz vor der Unterstützung bei 2.531 USD begonnen hatte und den Kurs von Gold wieder über die steile Abwärtstrendlinie antrieb, wurde am 25. November durch einen massiven Abverkauf jäh gestoppt und der Goldpreis wieder bis 2.600 USD gedrückt. Seither tendiert der Kurs des Edelmetalls in einer schmaler werdenden Handelsspanne seitwärts. Aktuell schiebt er sich über die Hürde bei 2.650 USD, ohne das bislang Kaufdruck seitens der Bullen zu verzeichnen ist.Eine kurze Aufwärtsbewegung bis 2.685 USD ist zwar jederzeit im Rahmen der Erholung möglich, dürfte an dieser Stelle jedoch in den nächsten Abwärtsmove übergehen. Erst ein Sprung über diesen Widerstand könnte Aufwärtspotenzial bis 2.725 USD generieren und Gold wieder in die Nähe des Rekordhochs führen.Abgaben unter 2.620 USD dürften dagegen schon die nächste Verkaufswelle auslösen und den Bruch der 2.600-USD-Marke einleiten. Darunter stünde ein Kursrückgang bis 2.531 USD auf der Agenda. An diesem Support könnte die Käuferseite den übergeordneten Aufwärtstrend reaktivieren und damit auch einen Einbruch auf 2.449 USD vermeiden.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)