Martin Siegel: Dollar-Baisse, Inflation und Goldnachfrage

Während unserer Veranstaltung Forum ONE am 7. und 8. November sprach Christian Schulz mit Martin Siegel, Fondsmanager des Stabilitas Fonds. Nach dem Wahlsieg Trumps scheinen die Märkte wieder in die Gänge gekommen zu sein, mit Sicherheit werden Geldmengen und Inflation jedoch zunehmen, was das gelbe Edelmetall weiterhin erstrahlen lassen wird. Auch aus den BRICS-Ländern gibt es deutliche Nachfrage nach Gold, teilweise aufgrund des Schutzes, das es gegen potentielle Sanktionen bietet. Deshalb habe das gelbe Edelmetall wenig Rückschläge erlitten. Kleinanleger seien hingegen immer noch wenig am Markt beteiligt. Die Aktien der Bergbauunternehmen sind derzeit zudem günstig.Martin Siegel ist seit 2011 Leiter der operativen Geschäfte und der Beratungsabteilung des Stabilitas-Edelmetallfonds. Im Jahr 2006 gründete er das Unternehmen Westgold, das seine Aktivitäten jedoch Ende 2019 beendete. Außerdem ist Siegel Autor von acht Büchern, die sich jeweils mit Goldmarktanalyse sowie Investitionsmöglichkeiten im Goldbergbausektor befassen. Ebenfalls publizierte er die Zeitschrift "Goldmarkt" von 1988 bis 2007.© Redaktion GoldSeiten.de