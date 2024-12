Patriot Battery Metals Inc.: Einige der besten Bohrungen des es jemals gab!

Patriot gab heute Bohrergebnisse von der relativ neu entdeckten VEGA-Zone auf CV13 bekannt: Link . Der beste Treffer war ein 31,2 Meter langer Abschnitt mit 3,35% (!) Lithium und darin enthalten 4,7 Meter mit 5,37%.Nur um dies einmal kurz einzuordnen. Viele Lithium-Produzenten verkaufen ihr fertiges Lithium-Konzentrat mit 5,50% Lithium und Patriot Battery Metals hatte einen Abschnitt über fast fünf Meter mit 5,37% Lithium im Gestein!!Viele weitere Treffer Zonen die 30 Meter stark sind und Gehalten von 1,65% bis über 2%:Nahezu alle heute vorgelegten Bohrungen liegen außerhalb der bisherigen Ressourcen-Kalkulation und werden somit zum Wachstum des Vorkommens beitragen. Sehr interessant die Lage der Mineralisierungen. Nahezu ideal für einen Abbau:Das Management geht aber noch nicht davon aus, dass man die Zone vollständig erkundet hat. Man vermutet viele weitere Kilometer an aussichtsreichen Zonen in Richtung von CV12 und CV8:Gemäß meinen Recherchen war eine der besten Lithium-Bohrungen der Welt auf dem Greenbushes Projekt in Westaustralien die Bohrung GBRC019 aus dem Jahr 2018. Diese Bohrung zeigte 31,7 Meter mit 2,45% Lithium an. Dieses Rekord-Bohrloch hat dann Patriot heute dann mit 31,2 Meter und 3,35% Lithium pulverisiert und gleich noch einige vergleichbare Bohrungen nachgelegt.Was kann ich als Aktionär mehr erwarten als die vermeintlich beste Bohrung der Welt in ein Hard-Rock-Lithium-Projekt in Quebec - einer der besten und angesehensten Bergbauregionen auf dem Planeten.Die Aktie hat in Sydney nur 3,33% zugelegt, was an der weiterhin getrübten Stimmung im Sektor liegt. Patriot ist auf dem besten Wege, ein kanadisches "Greenbushes" zu schaffen und wie es auch immer kommen mag, derartige Weltklasse-Liegenschaften setzen sich am Ende immer durch.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.