Patriot Battery Metals Inc.: Volkswagen ist da!

Wenn ich immer gesagt habe, Top-Projekte werden nicht untergehen, dann haben wir denke ich soeben einen guten ersten Beweis für diese These bekommen: Link . (Die Meldung kam nachbörslich in Australien!)Volkswagen, Europas größter Autohersteller, wird sich mit ca. 69 Millionen CAD an Patriot Battery Metals beteiligen und somit einen Anteil von 9,9% der ausgegebenen Aktien zu erwerben. Der Bezugspreis von 4,42 CAD pro Aktie entspricht einem Aufschlag von 65% bzw. 35% auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 30 bzw. 90 Tage.Mit dem zu 100% im Besitz von Volkswagen befindlichen vertikal integrierten Batteriehersteller PowerCo SE ("PowerCo") soll eine verbindliche Abnahmeverpflichtung zur Lieferung von 100.000 Tonnen Spodumen-Konzentrat (Ziel SC5.5) pro Jahr über einen Zeitraum von 10 Jahren eingegangen werden, was etwa 25% der geschätzten Produktion der Phase 1 oder etwa 12,5% der kombinierten Produktion der Phasen 1 und 2 aus dem Shaakichiuwaanaan-Lithiumprojekt in Québec, Kanada entspricht.Die Abnahme soll die Zellproduktionsaktivita ten von PowerCo in Europa und Nordamerika beliefern, einschließlich seiner Batteriezellenfabrik in St. Thomas, Kanada, mit einer Produktionskapazita t von bis zu 90 GWh."Wir begrüßen Volkswagen und PowerCo als unsere strategischen Partner. Dies ist ein entscheidender Meilenstein für Patriot, da wir als erster Kunde des weltweit bedeutenden Shaakichiuwaanaan-Projekts einen langfristigen strategischen Partner gewinnen, der bereits ein wichtiger Teilnehmer an der europäischen und nordamerikanischen Batterieversorgungskette ist.Diese Investition steht im Einklang mit unserer langfristigen Strategie, Patriot zu einem weltweit führenden Lithiumhersteller und einem wichtigen Lieferanten von Lithiumrohstoffen für die aufstrebenden nordamerikanischen und europäischen Batteriematerialversorgungsketten zu machen.Die anfängliche Investition von PowerCo und Volkswagen bestätigt die Weltklasse-Natur des Shaakichiuwaanaan-Projekts und die Abnahme festigt die Zukunft des Unternehmens als wichtiger Lithiumrohstofflieferant erster Wahl in ihrer EV-Lieferkette.""Diese Investition stellt einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg in eine vollelektrische Zukunft dar. Durch die Zusammenarbeit mit Patriot Battery Metals sichern wir uns nicht nur wichtige Rohstoffe für hochmoderne nachhaltige Batterietechnologie, sondern verstärken auch unser Engagement in Nordamerika. Gemeinsam mit Partnern bauen wir in Nordamerika ein dediziertes E-Mobility-Ökosystem auf, das von der Batterietechnologie über die Software bis hin zu spezifischen Fahrzeugarchitekturen reicht.""Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem der führenden Anbieter herausragender Batterietechnologie. Gleichzeitig ermöglicht es uns, unseren Anspruch zu erfüllen, relevante Schritte entlang der gesamten Wertschöpfungskette abzudecken – von der Beschaffung der Rohstoffe bis zum Betrieb der Gigafabriken. Wir freuen uns sehr, mit Patriot einen solchen Partner gefunden zu haben und das Team dabei zu unterstützen, einer der weltweit führenden Lithium-Anbieter und Hauptlieferanten von Lithium-Rohstoffen für die aufstrebenden nordamerikanischen und europäischen Lieferketten für Batteriematerialien zu werden."MEGA!