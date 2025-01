Gold- & Silberpreisprognose für 2025 (Teil 1/2)

Es ist wieder soweit. Ein weiteres Jahr ist vorbei und ein neues hat gerade begonnen. Es ist eine Zeit der Dankbarkeit und des Nachdenkens. Es ist eine Zeit der Bewertung und der Entschlüsse. Und es ist auch eine Zeit der grandiosen Prognosen für das kommende Jahr.Die größte Herausforderung beim Verfassen dieser "Makroberichte" besteht darin, den Anfang zu machen. Es scheint immer eine entmutigende Aufgabe zu sein... und wofür? Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass sich vieles von dem, was ich schreiben werde, in den kommenden Monaten ohnehin als falsch erweisen wird, warum also die Mühe machen?Und zwar aus folgendem Grund: Wie ich jedes Jahr in der Präambel zu erklären versuche, schreibe ich diese Dinge für mich, nicht für Sie, liebe Leserin, lieber Leser. Ich möchte Sie zwar ermutigen, das Folgende zu lesen, aber Sie sollten es wie alle anderen Jahresprognosen, die Sie zu dieser Zeit des Jahres lesen, einfach zur Kenntnis nehmen. Vielleicht können meine Vermutungen in Verbindung mit anderen vertrauenswürdigen Quellen einen Rahmen dafür bieten, was im kommenden Jahr zu erwarten ist? Mag sein. Aber für mich persönlich ist dies eine wichtige Arbeit. Und warum?Weil ich Dinge falsch machen werde, und ich muss schriftlich festhalten, was ich zu Beginn des Jahres gedacht habe, damit ich am Ende des Jahres zurückblicken und versuchen kann, aus meinen Fehlern zu lernen. Auf diese Weise wird die Makroprognose für das nächste Jahr vielleicht genauer ausfallen. In diesem Sinne, lassen Sie uns zurückgehen und überprüfen, was ich Anfang Januar 2024 geschrieben habe.Die Prognose trug den Titel "Warten auf Jerome", denn das große Thema zu Beginn des Jahres 2024 war die Erwartung von Leitzinssenkungen, die für später im Jahr geplant waren. Als das Jahr 2023 zu Ende ging, rechnete der Futuresmarkt für Fed Funds mit bis zu sieben Zinssenkungen (175 Basispunkte) im Jahr 2024. In der Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen des FOMC vom Dezember 2023 hieß es jedoch, dass nur drei Zinssenkungen (75 Basispunkte) erwartet werden sollten. Wer wird also am Ende Recht behalten? Die Fed. Die Zinssenkungen begannen erst im September, und zum Jahresende war der Leitzins um 100 Basispunkte gesenkt worden.Der Zinssenkungszyklus, der im September begann, trieb die Edelmetalle auf ihre Jahreshöchststände. Die Rally hatte jedoch schon seit März angehalten, so dass man mit Sicherheit sagen kann, dass die Leitzinssenkungen nicht der Haupttreiber der Edelmetallpreise im Jahr 2024 waren. Und da haben Sie es. Fehler Nr. 1 in der Makroprognose für 2024.Wenn es nicht die Fed-Politik war, was war dann der Haupttreiber des Preises im Jahr 2024? Das ist schwer zu sagen, denn es war eine Kombination von Faktoren, die zum besten jährlichen Anstieg des Goldpreises seit 2010 führten. Meiner Meinung nach war der wichtigste Faktor, der den Goldpreis nach oben trieb, die beständige und unermüdliche Nachfrage nach physischem Gold auf Ebene der Zentralbanken.Das Jahr 2024 war das dritte Jahr in Folge, in dem die Goldnachfrage der Zentralbanken nahezu rekordverdächtig war, und ihre anhaltende Nachfrage nach dem Metall sorgte für einen "physischen Boden" unter dem Preis für digitale Derivate auf Gold, wodurch alle Versuche der Bullionbanken, den Preis nach unten zu drücken, zunichte gemacht wurden.Der wichtigste Faktor für die Vorhersage des Goldpreises im Jahr 2025 dürfte daher das Fortbestehen dieses Angebots der Zentralbanken sein. Bleibt es bestehen, sollten wir in diesem Jahr einen weiteren soliden Anstieg des Goldpreises erwarten, unabhängig von anderen makroökonomischen und geopolitischen Einflüssen. Sollten die weltweiten Zentralbanken jedoch beginnen, ihr derzeitiges Kauftempo zu drosseln, wird es für Gold schwieriger werden, weiter zu steigen. Daher sollten Sie die monatlichen Nachfragezahlen der Zentralbanken für das Jahr 2025 sehr genau beobachten.Die gute Nachricht ist, dass die gesamte staatliche Nachfrage bis zum Jahresende 2024 stark geblieben ist und auch für 2025 keine Anzeichen für eine Abschwächung zeigt. Der viel beachtete Stopp der offiziellen chinesischen Käufe im Mai wurde im November wieder rückgängig gemacht, und selbst Goldman Sachs räumte ein, dass die inoffizielle chinesische Goldnachfrage bis zu zehnmal höher sein könnte als offiziell angegeben. Kombiniert man dies mit der stetigen Nachfrage aus der Türkei, Russland, Indien und einer Reihe anderer Länder des "Globalen Südens" oder der "BRICS", dann hat man das Rezept für ein weiteres starkes Jahr der Goldnachfrage der Zentralbanken.