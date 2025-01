Widerworte vom Anleihemarkt

Die Anleger blicken immer wieder auf die Fed als vermeintliche "Forward Guidance". Sie suchen an der falschen Stelle. Seit Mitte Dezember sind die Anleihekurse um weitere 5% gesunken und befinden sich derzeit auf einem neuen 52-Wochen-Tiefstand. Hier ist ein aktualisierter Chart des U.S. Treasury Bond ETF ( TLT ):Die Kurse von US-Staatsanleihen sind seit der Ankündigung der Zinswende und der ersten Zinssenkung durch die Fed im September letzten Jahres um 16% gesunken. Die jüngste Schwäche kommt angesichts einer zweiten Zinssenkung, so dass sich die Frage wiederholt, die ich im Oktober letzten Jahres gestellt habe: "Warum steigen die Anleihezinsen genau dann, wenn die Fed versucht, die Zinsen zu senken?" (" Fed Cuts Rates But Bond Rates Are Rising ") Zuvor hatte ich auf die Möglichkeit hingewiesen: " Was den Anleihemarkt derzeit wahrscheinlich beunruhigt, ist die Gefahr eines Wiederauflebens der Inflation... Daraufhin kündigte die Fed eine zweite Zinssenkung an, doch fehlte in der Ankündigung die Überzeugung, dass die Inflation unter Kontrolle ist und dass für 2025 mit mehreren Zinssenkungen zu rechnen sei. Ich glaube nicht so sehr, dass die Fed plötzlich ihre Meinung geändert hat. Die Situation ist prekär, und die kumulativen Auswirkungen von mehr als einem ganzen Jahrhundert Geldschöpfung (Inflation), Missmanagement und Manipulation haben sich zu einem Spiel mit einer tickenden Zeitbombe entwickelt.Die ehemaligen Fed-Präsidenten Greenspan, Bernanke und Yellen wissen das und haben die Sache auf die lange Bank geschoben. Jerome Powell war sich wahrscheinlich bewusst, dass eine Katastrophe droht, aus der es kein Zurück mehr gibt. Die Möglichkeit, eine Saison lang die "Nr. 1" zu sein, muss jedoch jegliche Angst vor einem Kreditkollaps und einer wirtschaftlichen Depression verdrängt haben.Die US-Notenbank weiß nicht, was sie tun soll, aber wahrscheinlich macht das auch keinen großen Unterschied mehr. Ein Dilemma ist "eine Situation, in der eine schwierige Wahl zwischen zwei oder mehreren Alternativen getroffen werden muss, insbesondere zwischen zwei gleichermaßen unerwünschten." (New Oxford American Dictionary)Wir sind süchtig nach niedrigen Zinssätzen und der Droge der billigen und leichten Kredite. Die Beibehaltung niedriger Zinssätze fördert diese Abhängigkeit und erhöht das Risiko einer Überdosis. Das Ergebnis wäre eine rasche und erneute Schwächung des US-Dollar, begleitet von den zunehmenden Auswirkungen der Inflation. Andererseits könnte eine weitere Anhebung der Zinssätze eine weitere Kreditimplosion auslösen, die zu Deflation und einer ausgewachsenen Depression führen könnte. Nichts zu tun ist eine Option. Das Problem ist, dass die Fed diese "tickende Zeitbombe" in der Hand hält und nicht weiß, wie lange es dauern wird, bis ihre Welt in die Luft fliegt.Machen Sie sich keine Gedanken darüber, wer der nächste Vorsitzende der Fed sein wird. Es spielt keine Rolle. Es ist zu spät, als dass ein Wechsel noch irgendeine Bedeutung haben könnte. Dies gilt auch für die Spekulationen, dass Judy Shelton wieder nominiert werden könnte. Ja, sie ist eine ausgezeichnete Wahl, und zwar aus den richtigen Gründen. Leider würde dies das Schachspiel aufdecken, das von der Federal Reserve und ihren Eigentümern gespielt wird. (siehe " Federal Reserve – Conspiracy Or Not? " und " Federal Reserve vs. Judy Shelton ")Die schlimmsten Möglichkeiten ergeben sich, wenn etwas Großes passiert. Die Federal Reserve und die US-Regierung werden zusammenarbeiten, um jede Möglichkeit eines Kontrollverlustes abzuwehren. Das bedeutet, dass jeder - Investoren, Händler, Bürger, Gemeinden - einer Vielzahl neuer wirtschaftlicher und geldpolitischer Vorschriften, Beschränkungen, Verordnungen usw. ausgesetzt sein wird. Es wird so sein, wie wir es in der Vergangenheit noch nie erlebt haben, und es wird alles übersteigen, was wir uns derzeit vorstellen können. (siehe auch " Bond Investors To The Fed - 'Not This Time' ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 12. Januar 2025 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.