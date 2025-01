Au Revoir, Justin

Kaum hatte ich die GGMA-Prognoseausgabe 2025 mit einem Abschnitt zum Thema "Kanada kaufen" verschickt, beschloss der eigentliche Grund, warum ich ein Bulle für dieses eingefrorene Stück Land bin, zurückzutreten. Unter Berufung auf den Regimewechsel als wichtigste Triebkraft für kanadische Investitionen hatte ich den Oktober 2025 als möglichen Zeithorizont für eine Wahl ins Auge gefasst, zusammen mit "wenn nicht früher". Jetzt, da Trudeau seinen Rücktritt angekündigt hat, könnte es bereits im Mai zu einer großen Bundestagswahl kommen, nachdem die Liberale Partei ohne Trudeau in der Lage ist, den scheidenden Regierungschef zu ersetzen.Warum begrüße ich ein solches Ereignis? Schauen Sie sich nur die Börsensitzung der TSX und TSXV vom vergangenen Donnerstag an. Während die US-Märkte wegen eines Trauertages für den ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter, der am 29. Dezember im zarten Alter von 100 Jahren verstarb, geschlossen waren, sah ich zu, wie die Farbe an den Wänden der kanadischen Börsen trocknete, da viele meiner Lieblingsnamen den ganzen Tag über nicht einmal gehandelt wurden.Bis letzten Donnerstag war mir nie bewusst, wie erbärmlich die kanadischen Börsen geworden sind, und ich führe das auf das Regulierungssystem zurück, das unter acht Jahren linker Herrschaft bedrückend gewachsen ist. Als bekennender Befürworter des Klimawandels hat Justin Trudeau ein Auge auf den kanadischen Ressourcensektor geworfen, mit besonderem Hass auf das westliche Ölgebiet, dicht gefolgt von den Bergbaubetrieben in Ontario und B.C., wo die First Nations bei allen Verhandlungen über die Erkundung und Ausbeutung von Bodenschätzen auf Gebieten, die als Teil des Geburtsrechts der First Nations angesehen werden (was im Wesentlichen der Rest Kanadas ist), bevorzugt behandelt werden.Aus diesem Grund ist die Provinz Quebec die beste Provinz Kanadas für die Erkundung und Erschließung von Mineralvorkommen. Vor langer Zeit wurden dort die Regeln für die Trennung von Mineralienreichtum und Oberflächenrechten so festgelegt, dass ein Unternehmen das Erz abbauen kann, solange es die Oberflächenbedingungen so belässt, wie sie vor dem Bohren und/oder Schürfen bestanden.Die Einstellung gegenüber dem Unternehmertum hat ihren Ursprung an der Spitze der Regierung und sickert durch die verschiedenen Ministerien und Abteilungen, bis sie schließlich die Mitarbeiter an der Front erreicht, die mit den börsennotierten Unternehmen zu tun haben, die auf der Suche nach den für die kanadische Wirtschaft notwendigen Rohstoffen um Genehmigungen, Zulassungen und Entscheidungen bitten. Wenn von oben ein herablassender und missbilligender Ton gegenüber Branchen wie der Öl- und Gasindustrie oder dem Bergbau an den Tag gelegt wird, bekommen das diejenigen unmittelbar zu spüren, die versuchen, sich Finanzmittel oder Genehmigungen zu sichern, mit denen sie ihre Aufgaben wahrnehmen können.Der Anführer der Konservativen Partei, Pierre Poilievre, liegt in den Umfragen mit einem historischen Vorsprung vorn und bereitet einen Regimewechsel bereits im Mai vor, der mit Sicherheit in den Vorstandsetagen in ganz Kanada zu spüren sein wird. Das werden auch ausländische Unternehmen zu spüren bekommen, die in Kanada investieren wollen, und das ist von äußerster Dringlichkeit. Vielleicht kehrt mit einem Regierungswechsel das Volumen an die kanadischen Börsen zurück, denn der internationale „Fluss“ ist derzeit nicht vorhanden, und ohne ihn bleibt das institutionelle Geld weg.Seit Anfang Dezember verblasst die Aufwärts-/Abwärts-Linie (A/D-Linie), und die Breite der Kurse ist miserabel. Als die Gelder aus den Small-Cap-Indices flüchteten, zogen sie wieder in die „Mag-Sieben“-Gruppe der Large-Caps, wodurch die übergewichteten großen Durchschnitte wie der S&P 500 bis zum Jahresende eine Fassade der Stärke aufrechterhalten konnten, aber unter der Haube lösten sich die Märkte auf, wie wir hier während des größten Teils des Dezembers festgestellt haben. Die Volatilität stieg am Freitag endlich über die 20er-Marke, ging aber schnell wieder zurück, als der S&P 500 die Tiefststände bei 5.807 Punkten hinter sich ließ und bei 5.827 Punkten schloss.Die 200-DMA-Marke für diesen Index liegt knapp darunter bei 5.820,22 und darunter die 200-DMA-Marke bei 5.572,58, was angesichts der geringen Breite und des Anstiegs der Anleiherenditen wie eine vollendete Tatsache aussieht. Die A/D-Linie liegt jetzt wieder auf dem Niveau vom September, als der S&P 500 bei etwa 5.600 gehandelt wurde, so dass ein Test des 200-DMA durchaus zu erwarten ist.Schuld daran sind nach wie vor die Inflationserwartungen, die am Freitag ein Mehrmonatshoch erreichten und die Rendite 30-jähriger Anleihen bis auf knapp 5% ansteigen ließen, was die sprichwörtliche "rote Linie" für Aktien darstellt. Die Aktien können nicht weiter "im Angebot" bleiben, wenn die langfristigen Renditen so stark ansteigen, da die Portfoliomodellierung das Geld aus den Aktien in die Anleihen zwingt.Wohlgemerkt, eine ähnliche Umschichtung, die ich im Dezember erwartet hatte, beinhaltete auch Verkäufe bei Aktien, aber es gab keine sichtbare Rotation in Anleihen, die in den letzten fünf Wochen schlecht gelaufen sind. Der börsengehandelte Fonds, der den S&P 500 abbildet, hat zahlreiche Aufwärtstrendlinien durchbrochen und nun die 20-DMA- und 50-DMA-Marken aufgegeben.Ich habe die SPY Januar 600 Dollar Put-Optionen als Proxy für den Rebalancing Trade verwendet, bei dem ich Aktien verkaufte und Anleihen über die TLT Januar 90 Dollar Calls kaufte. Ich dachte (fälschlicherweise), dass ich eine starke Rallye der Anleihepreise bekommen würde, da Billionen von Dollar im S&P zum Jahresende in Anleihen rotierten, aber glücklicherweise hatte ich nur halb Recht, da Anleihen bis zum letzten Freitag gnadenlos gehämmert wurden, was den TLT:US auf 85,16 Dollar brachte, über 8 Dollar weniger als mein Einstieg am 9. Dezember bei 93,30 Dollar.