Ist der Goldpreis zu hoch?

Das Jahr 2024 war ein hervorragendes Jahr für Gold, denn der Preis stieg um über 25%. Für 2025 sind weitere Kursgewinne zu erwarten, was viele zu der Frage veranlasst, ob der Preis für neue Käufe zu hoch ist. Bei jeder Investition ist es der Schlüssel zum Erfolg, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen. Es ist jedoch immer schwierig, den Zeitpunkt für Käufe so zu wählen, dass sie mit Preistiefs zusammenfallen. Dies gilt insbesondere für Edelmetalle, bei denen es immer so aussieht, als ob die beste Kaufgelegenheit zu einem Zeitpunkt besteht, an dem die Anleger pessimistisch sind und es so aussieht, als ob noch niedrigere Preise bevorstehen.Bei TF Metals Report nennen wir dies eines unserer bewährtesten und wahrsten Sprichwörter: "Seien Sie immer bereit zu kaufen, wenn die Dinge am schlechtesten aussehen, aber wenn Sie handeln, sollten Sie immer bereit sein, etwas zu verkaufen, wenn die Dinge am rosigsten aussehen." Das ist eine konträre Denkweise, aber sie hat uns im Laufe der Jahre gute Dienste geleistet. Denken Sie nur an die letzten paar Monate. Ende Oktober sah es noch recht rosig aus, als der Goldpreis Tag für Tag neue Allzeithochs erreichte.Wie sich herausstellte, war dies der richtige Zeitpunkt, um zu verkaufen und nicht zu kaufen, da der Preis in den darauf folgenden Wochen um fast 10% fiel. Alternativ dazu sah die Situation bis Mitte November düster und beängstigend aus. Dieser 10%ige Ausverkauf verschreckte viele Anleger, und die Nachfrage nach Gold ging zurück... kurz bevor der Preis wieder auf sein aktuelles Niveau anstieg.Was soll ein Edelmetallhändler tun, wenn das Jahr 2025 beginnt und der Kassapreis wieder in der Nähe von 2.700 Dollar je Unze liegt? Nun, zunächst müssen Sie einen Blick in die Zukunft werfen und versuchen zu erkennen, in welche Richtung sich die Preise im neuen Jahr bewegen werden. Ich persönlich erwarte ein weiteres solides Jahr für Gold und Silber mit einer weiteren Runde neuer Allzeithochs für Gold, die bald erreicht werden, und einem Preis von über 3.000 Dollar im Laufe dieses Jahres. Ich habe letzte Woche in meinem jährlichen "Makrobericht" versucht, alle meine Gründe für diesen Optimismus darzulegen.Es wird sicherlich Zeiten geben, in denen sich die Stimmung und der Preis eintrüben, so dass sich Ihnen die Möglichkeit bietet, "die Preisdelle" zu kaufen und dabei ein paar Dollar zu sparen. Aber es wird auch Zeiten geben, in denen Optimismus und Enthusiasmus überhand nehmen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Sie in solchen Fällen weitere Käufe aufschieben können, bis die Preise in irgendeiner Form zurückgehen. Auch hier gilt: "Seien Sie immer bereit, etwas zu verkaufen, wenn die Dinge am rosigsten aussehen."Aber kommen wir zurück zu der Frage, die im Titel dieses Beitrags gestellt wurde. Ist der Goldpreis zu hoch? Dies ist eine langfristige Frage für Stacker, nicht unbedingt eine kurzfristige Frage für Händler. Ist der Goldpreis zu hoch? Wenn Sie heute oder in dieser Woche kaufen, werden Sie den Kauf im Laufe der Zeit bereuen?Zunächst einmal sollten wir mit diesem X-Post und diesem Chart von Michael Oliver beginnen. Beachten Sie, dass sich der Goldpreis seit Beginn dieses Jahrhunderts besser entwickelt hat als der S&P 500 Total Return Index. Das sind 25 Jahre Anlageperformance, man kann dies also nicht einfach als eine Art kurzfristigen Trend abtun.Aber das ist nur die Messung des Goldpreises im Vergleich zu einer anderen Anlageklasse. Der wahre Wert von Gold und seine wichtigste Messlatte ist der Vergleich zwischen Gold und Ihrer lokalen Fiatwährung. Ich lebe in den Vereinigten Staaten, daher ist der Wertzuwachs von Gold gegenüber dem Dollar mein wichtigster Vergleich. Aber wie lässt sich der Wert von Gold im Vergleich zum Dollar im Laufe der Zeit am besten messen? Für mich ist das ganz einfach.Bedenken Sie zunächst, dass die internationale Standardform von Gold der London Good Delivery Barren ist. Diese Barren haben fast immer eine Größe von etwa 400 Unzen, und Sie haben sie im Laufe der Jahre zweifellos schon oft auf Bildern gesehen. Bevor Präsident Nixon 1971 die Konvertierbarkeit des Dollar in Gold aufhob und das "Goldfenster" schloss, war der Goldpreis auf 35 Dollar je Unze festgelegt. Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie etwa 14.000 Dollar zusammenschustern konnten, eine Goldmünze für sich selbst kaufen konnten. 35 Dollar x 400 = 14.000 Dollar. Kein schlechtes Geschäft.Spulen Sie nun etwa 30 Jahre vor. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts war der Goldpreis auf etwa 300 Dollar je Unze gestiegen. Derselbe Goldbarren würde Sie jetzt etwa 120.000 Dollar kosten. 300 Dollar x 400 = 120000 Dollar. Das ist fast eine Verzehnfachung gegenüber 1971, aber immer noch kein schlechtes Geschäft. Und heute, zu Beginn des Jahres 2025, liegt der Goldpreis bei etwa 2.700 Dollar je Unze. Derselbe Barren, der 1971 nur 14.000 Dollar kostete, kostet heute fast 1.100.000 Dollar! 2.700 Dollar x 400 = 1.080.000 Dollar.Was ist passiert? Hat sich der Barren verändert? Nein. Es ist derselbe Barren. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Menge an Dollar, die man braucht, um ihn zu kaufen. Wie messen Sie also die Effektivität Ihres Goldbesitzes? Anhand dieses Maßstabs. Was vor 50 Jahren 14.000 Dollar gekostet hat, kostet jetzt 1.080.000 Dollar. Ist der Wert des Goldes gestiegen oder ist der Wert des Dollar gesunken? Das sind zwei Seiten der gleichen Frage! Eine bessere Frage ist: Hat Gold Sie finanziell geschützt, da Ihre Kaufkraft in den mehr als 50 Jahren seit der Aufhebung des Goldstandards durch Nixon um über 90% gefallen ist? Die Antwort auf diese Frage ist unbestreitbar und kategorisch "Ja"!Ist Gold mit 2.700 Dollar also zu teuer? Ist der Preis "zu hoch"? Ich denke, das hängt alles von Ihrem Zeithorizont und Ihren Investitionsbedürfnissen ab. Wenn Sie diesen Monat etwas Gold kaufen wollen, um es dann im nächsten Monat wieder zu verkaufen, dann sollten Sie sich vielleicht nach einem anderen Markt umsehen. Wenn Sie jedoch eine langfristige finanzielle Absicherung gegen die endlose Entwertung aller Fiatwährungen suchen, dann ist Gold die beste Wahl für Sie. Der Preis ist heute nicht "zu hoch", und Sie sollten unbedingt in Erwägung ziehen, Ihrem Portfolio etwas hinzuzufügen.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 13. Januar 2025 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.