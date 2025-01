Inflation und Zahlungsunfähigkeit sorgen für steigende Zinsen

Nach Angaben des Arbeitsmarktforschungsunternehmens Challenger, Grey und Christmas planten die US-Unternehmen im vergangenen Jahr 769.953 Neueinstellungen, so wenig wie seit 2015 nicht mehr. Die Daten des Privatsektors zeigen, dass der Bedarf an Neueinstellungen für das gesamte letzte Jahr so niedrig war wie seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr. Dem ADP-Bericht zufolge wurden im Dezember nur 122 000 Arbeitsplätze geschaffen. Außerdem liegen uns die privaten Daten des Institute of Supply Management vor. Die ISM-Umfrage für das verarbeitende Gewerbe ergab für die Unterkomponente Beschäftigung einen Wert von 45,3, was bedeutet, dass die Beschäftigung schrumpft und schneller abnimmt. Auch die ISM-Umfrage für den Dienstleistungssektor zeigte, dass das Beschäftigungswachstum mit 51,4 gerade noch im Expansionsbereich lag.Aber dann gibt es da noch die offiziellen Regierungsinformationen des Arbeitsministeriums. Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung und der monatliche Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft sind bemerkenswerte Beispiele für Irreführung und Fiktion. Die positiven Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung könnten darauf zurückzuführen sein, dass weniger Menschen eingestellt werden, so dass weniger Menschen berechtigt sind, Anträge auf Arbeitslosenunterstützung zu stellen. Was ist jedoch der Grund für die ständige Notwendigkeit, die Zahlen des NFP-Erstberichts nach unten zu korrigieren, was sicherlich auch bei den Dezemberzahlen wieder der Fall sein wird? Nach Angaben des Arbeitsministeriums wurden netto 256.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, und die Arbeitslosenquote ging auf 4,1% zurück. Die Schätzung der privaten Volkswirtschaftler lag bei nur 165.000 neuen Arbeitsplätzen.Doch unabhängig davon, ob wir den Daten des privaten Sektors oder den Zahlen der Regierung Glauben schenken sollten, reagiert der Anleihemarkt entschlossen. Die Rendite 30-jähriger US-Anleihen sprang sofort auf 5%, als die Arbeitsmarktdaten besser als erwartet ausfielen. Angesichts der offiziellen Zahlen könnte man meinen, dass Jerome Powell dabei ist, die Zinsen zu erhöhen. Da er sich aber mehr Sorgen um die Zinskosten für die US-Schulden macht, kommt eine restriktivere Geldpolitik nicht in Frage. Tatsächlich will Powell die Zinsen immer noch senken, wenn auch in diesem Jahr langsamer als im letzten Jahr.Wenn sich die Fed nicht um die Inflations- und Insolvenzprobleme der USA kümmert, dann müssen sich die Wächter der Anleihen sehr viel mehr Sorgen machen. Für Dezember wurde ein Anstieg der Kerninflation von 3,2% gegenüber dem Vorjahr gemeldet. Der Gesamt-VPI lag bei 2,9% im Jahresvergleich, gegenüber 2,7% im Vormonat. Weder die Gesamtinflationsrate noch die Kerninflationsrate liegen auch nur annähernd in der Nähe des 2%-Ziels der Fed. Für diejenigen, die mitzählen, liegt die Inflation seit 45 Monaten in Folge über diesem Ziel. Sogar die ISM-Umfrage zeigt, dass die Inflation immer noch ein Problem darstellt. Die Komponente der gezahlten Preise stieg von 58,2 im Vormonat auf 64,4 an.Die Inflation ist nach wie vor ein Problem, da in den letzten drei Jahren 2,3 Billionen Dollar an Überschussreserven aus der Reverse-Repo-Fazilität in die Wirtschaft geflossen sind. Aber dieser Prozess wird sich in Kürze erschöpfen, was in der zweiten Hälfte dieses Jahres die wichtigste Veränderung sein dürfte. Bis dahin aber hat die Inflation die Kaufkraft der Mittelschicht und der unteren Schichten zerstört, was erklärt, warum das Verbrauchervertrauen im Dezember auf 73,2 gesunken ist. Die Inflationserwartungen stiegen auf 3,3%, gegenüber 2,8% im Vormonat. Dies ist die höchste Inflationserwartung der Verbraucher seit 2008. Die Inflation lässt die Zinsen steigen, und steigende Zinsen sind das Hauptproblem der Märkte Anfang 2025.Das Hauptproblem, mit dem die USA konfrontiert sind, ist das gleiche wie in den meisten Industrieländern: Die Immobilienwerte und Aktienbewertungen sind so hoch wie nie zuvor in der Geschichte, während die weltweite Verschuldung im Verhältnis zum BIP einen Rekordwert erreicht hat. Die US-Schulden in Höhe von 36 Billionen Dollar und die jährlichen Schuldendienstzahlungen in Höhe von mehr als 1 Billion Dollar lassen einen Tsunami von Emissionen auf die Schuldenmärkte strömen. Diese gefährlichen Bedingungen bestehen, während die Zinssätze in Europa auf ein Niveau steigen, das seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde. Die Rendite 10-jähriger japanischer Anleihen ist so hoch wie seit 2011 nicht mehr, und die britischen Kreditkosten sind so hoch wie seit 1998 nicht mehr. Nicht zu vergessen die US-Referenzzinsen für Staatsanleihen, die auf ein Niveau gestiegen sind, das zuletzt 2007, kurz vor der Finanzkrise, zu beobachten war.Dies geschieht, weil die Zentralbanken versuchen, die Zinsen zu senken. Doch während sie die kurzfristigen Zinssätze, die sie direkt kontrollieren, senken, steigen die Zinsen für längere Laufzeiten rasch an. Das bedeutet, dass die Zentralbanken die Kontrolle über die Renditekurve verlieren könnten. Inflation und Zahlungsunfähigkeit sind die Hauptgründe dafür.Was die Wall Street überraschen wird, ist die Tatsache, dass die Regierungen nicht in der Lage sind, den Anstieg der Renditen zu verhindern, wenn Inflations- und Insolvenzrisiken im Überfluss vorhanden sind. Schließlich haben die Regierungen in der Vergangenheit Probleme in der Wirtschaft, an den Aktien- und Anleihemärkten durch das Drucken von Geld zur Senkung der Kreditkosten „behoben“. Das ist es, was sie am besten können.Aber was passiert, wenn die Regierungen bereits an ihren Schulden ersticken und die Inflation den Lebensstandard vieler Amerikaner bereits zerstört hat? Diese Inflationsängste sind noch frisch in den Köpfen der Anleihewächter und lassen die Anleiherenditen steigen. Daher dient jede weitere Erhöhung der Defizitausgaben, die von den Zentralbanken monetarisiert werden, nur dazu, die Zahlungsunfähigkeit und die hartnäckigen Inflationsängste zu bestätigen und die Kreditkosten noch weiter in die Höhe zu treiben. Dadurch wird das Problem nur noch schlimmer.Wenn sich sowohl die Anleihe- als auch die Aktienkurse in einer Blase befinden, wird das 60/40-Portfolio zum Rezept für eine Katastrophe. Ein robustes Modell, das diese Boom-Bust-Zyklen ausnutzt, würde viel dazu beitragen, dass Ihr Notgroschen im Ruhestand nicht mit dem Schiff untergeht.© Michael PentoDer Artikel wurde am 17. Januar 2025 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.