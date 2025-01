Liquiditätsprobleme könnten die Auswirkungen der Inflation übertönen

In den Jahren 1928 und 1929 hob die Fed die Zinssätze an, um die ausufernde Spekulation mit Aktien einzudämmen. Damals konnten Anleger bis zu 90% des Aktienkurses für ihre geplante Investition leihen. Die Banken waren ebenso aggressiv wie die Anleger und kamen dem gerne nach. Die Anhebung der Zinssätze bremste jedoch weder die Aktienspekulationen der Anleger noch die der Banken. Was sie jedoch bewirkte, war eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit.Während die Wirtschaftstätigkeit zurückging, stieg der Aktienmarkt ungebremst weiter an. Als der Rückgang der Wirtschaftstätigkeit anhielt, wurden sowohl Unternehmen als auch Verbraucher negativ beeinflusst. Das Geld stand den Anlegern zur Verfügung, um mehr Aktien zu kaufen, wenn auch zu höheren Kosten, aber Unternehmen und Verbraucher hatten mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen.Der Zusammenbruch des Aktienmarktes brachte das Problem der Illiquidität ans Licht. In der Finanzbranche kam es zu zahlreichen und schnellen Entlassungen. Die Zahl der Arbeitslosen wuchs in die Höhe. Wenn Sie als Anleger Aktien mit einer Anzahlung von 10% gekauft hatten, brauchte es nur einen Rückgang von 20%, um das Doppelte Ihrer ursprünglichen Investition zu verlieren.Stellen Sie sich nun die Notlage der Banken vor, die den Anlegern Geld geliehen und dabei Aktien als Sicherheiten verwendet hatten. Die Sicherheiten waren nach einem Tag des Handels bis zu 30% weniger wert. Bankenzusammenbrüche waren während der darauffolgenden Großen Depression fast an der Tagesordnung.Wie zu erwarten war, kaufte die Fed Staatsanleihen auf dem offenen Markt und senkte den Diskontsatz. Außerdem versicherte sie den Geschäftsbanken, dass sie die benötigten Reserven bereitstellen würde. Leider wurde „zu wenig, zu spät“ zur gängigen Beschreibung der Reaktion der Federal Reserve auf die Krise, die sie verursacht hatte. Das liegt daran, dass die wirtschaftlichen Verheerungen überwältigend waren.Die Arbeitslosigkeit stieg auf bis zu 25%, und die Preise sanken (Deflation) um mehr als ein Drittel. Die aggressiven, ausgabefreudigen Sozialprogramme der Regierung der 1930er Jahre konnten die Talfahrt nicht aufhalten und trugen zur Länge und Breite der Depression bei. Auf dem Tiefpunkt der Großen Depression im Jahr 1932 war der Aktienmarkt um 90% eingebrochen.Der Börsencrash war jedoch nicht die Ursache für die Große Depression. Die Große Depression wurde durch die Zinserhöhungspolitik der Fed ausgelöst. Unabhängig von der Absicht oder den Vorzügen dieser Maßnahme (die höheren Zinssätze wurden auferlegt, um zügellose Aktienspekulationen einzudämmen), führte sie zu einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit, der bereits vor dem Zusammenbruch der Aktienmärkte im Gange war.Die US-Notenbank hat vor fast drei Jahren offiziell eine Zinspolitik nach dem Motto „höher für länger“ eingeführt. Die Zinssätze stiegen rasch an, und die Anleihekurse haben seither je nach Laufzeit ein Drittel bis die Hälfte ihres Wertes verloren. (siehe “ And So Rates Will Be Higher“ - Jerome Powell ) Es spielt keine Rolle, was die Absicht war oder ob sie richtig war. Was jetzt zählt, sind die Umstände, in denen sich die Fed jetzt befindet.Die meisten, wenn nicht alle, unserer ernsten finanziellen und wirtschaftlichen Probleme sind das Ergebnis eines Jahrhunderts absichtlicher Inflation. Die Auswirkungen dieser Inflation führen zu einem Kaufkraftverlust der Währung (des US-Dollar). Wenn die Fed entweder direkt (durch den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren) oder indirekt (durch die Manipulation der Zinssätze) in die Märkte eingreift, verursacht sie Verzerrungen, die Welleneffekte haben und sich verstärken.Darüber hinaus sind diese Auswirkungen in Bezug auf Ausmaß, Dauer und Zeitpunkt unbekannt. Erinnern Sie sich daran, dass Sie von den höheren Verbraucherpreisen nach COVID und dem Wirtschaftsstillstand überrascht waren. Dieser Anstieg ist auf die Maßnahmen der Regierung (und der Zentralbanken) als Reaktion auf die „Pandemie“ zurückzuführen.Der wirtschaftliche Stillstand wurde der Gesellschaft von der Regierung aufgezwungen - zu Recht oder zu Unrecht. Infolgedessen führte der Rückgang der Wirtschaftstätigkeit zu enormen finanziellen und wirtschaftlichen Problemen für die Gesellschaft, einschließlich Problemen in der Lieferkette. Diesen Problemen begegneten die Regierungen und Zentralbanken mit phänomenal hohen finanziellen Zuwendungen (Inflation), was wiederum zu höheren Verbraucherpreisen führte (Auswirkungen der Inflation). Nach mehr als 100 Jahren Versuch und Irrtum ist es offensichtlich:1. Die Federal Reserve verursacht die Probleme und Krisen, mit denen sie weiterhin zu kämpfen hat.2. Die Fed ist dazu verdammt, auf Krisen unterschiedlicher Intensität (schlimmer) und Häufigkeit (häufiger) zu reagieren.3. Eine ernsthafte Deflation und wirtschaftliche Depression würde die Bemühungen der Regierung, die Auswirkungen umzukehren oder den Schaden zu begrenzen, überfordern.Es gibt keinen Weg zu finanzieller Stabilität, der nicht mit einer Säuberung großen Ausmaßes einhergeht. Diese Bereinigung wird von ernsthaften finanziellen und wirtschaftlichen Schmerzen begleitet sein. Die Fed tanzt ständig mit ihren eigenen Teufeln zu einer Musik, die schrecklich verstimmt ist. Die einzige Möglichkeit, die bleibt, ist zu warten, bis die Musik aufhört. (siehe auch “ If The Markets Turn Quickly, How Bad Can Things Get? “)© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 20. Januar 2025 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.