Tocvan Ventures erweitert im Zuge der Oberflächenexploration Zielgebiete auf Gold-Silber-Projekt Gran Pilar

Probe Easting Northing Höhen- Edelmetalle Basismetalle Indikatorelemente

lage (m)

Au (g/t)Ag (g/t) Cu (ppm) Pb (ppm) Zn (ppm) As (ppm) Mo (ppm) Sb (ppm)

6365 619394 3145418 433 3,11 17,6 45 5.050 1.130 1.705 2 15

6438 619016 3145167 473 2,74 17,2 762 6.570 437 306 10 50

6436 619015 3145171 473 2,71 17,3 513 6.770 1.370 201 3 65

6437 619012 3145170 475 2,29 23,9 140 9.170 298 4.960 1 33

6371 619029 3145498 447 2,13 1,2 932 19 1.310 272 6 16

6372 619027 3145499 446 1,45 1,0 886 15 1.735 954 12 22

6345 619056 3144025 524 1,12 63,6 41 5.950 74 3.920 1 98

6512 617334 3144767 391 1,09 10,2 3.960 57 131 46 312 6

6342 618607 3145284 463 0,88 1,8 7 48 111 499 <1 20

6366 619387 3145428 434 0,22 2,2 12 183 250 179 1 6

6457 619376 3144498 546 0,22 8,0 67 1.165 255 146 6 <5

6474 619383 3145505 430 0,22 0,6 7 32 90 78 1 <5

6421 619395 3145033 493 0,20 2,0 64 156 313 221 3 5

6298 617870 3145400 435 0,19 19,2 6.680 57 328 <5 1 9

6349 619315 3143954 576 0,19 4,9 14 108 283 1.055 <1 17

6356 619075 3144048 514 0,18 22,4 145 519 152 4.100 1 24

6344 619058 3144027 523 0,17 6,9 40 1.225 82 3.720 2 13

6378 617889 3145508 457 0,15 2,8 144 98 21 779 10 7

6464 619220 3144698 540 0,15 1,6 16 9 32 94 6 5

6359 619355 3145223 506 0,13 8,7 17 51 9 140 8 6

6420 619405 3145088 473 0,12 1,5 31 174 399 110 1 <5

6459 619346 3144458 535 0,12 0,7 14 83 164 57 3 <5

6462 619238 3144554 543 0,12 1,3 13 61 59 61 9 <5

6343 619058 3144027 523 0,11 8,0 33 293 115 522 2 6

6368 619383 3145431 435 0,10 1,8 8 149 167 225 <1 <5

6501 618801 3145064 444 0,451 7,78 36 671 147 463 2 3

6499 618899 3145015 473 0,103 1,93 44 109 82 91 1 1

6497 618898 3144916 487 0,093 4,39 110 108 68 313 2 3

6500 618899 3145066 461 0,037 0,78 47 44 44 35 1 1

6503 618799 3144966 443 0,025 0,48 35 47 69 66 3 1

6505 618499 3145017 426 0,024 0,45 38 30 99 36 0 1

6502 618799 3145016 440 0,022 0,25 10 25 33 43 1 1

6504 618799 3144916 438 0,019 0,19 19 21 51 48 3 1

6498 618898 3144966 486 0,009 0,30 15 20 38 19 0 1

- Ergebnisse der Oberflächenproben liefern weitere Zielgebiete im südlichen Erweiterungsblock- Vier neue Zielgebiete identifiziert- Gesteinssplitter mit Werten von bis zu 3,1 g/t Au, 64 g/t Ag, 0,67 % Cu und 0,92 % Pb- Kernbohrungen in der Main Zone bei Pilar im Gange, bisher vier (4) Bohrlöcher absolviertCalgary, 22. January 2025 - Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; WKN: TV3/A2PE64) freut sich, die Ergebnisse neuer Explorationsarbeiten an der Oberfläche in seinem Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im bergbaufreundlichen Sonora (Mexiko) bekannt zu geben. Insgesamt wurden 188 Gesteinsproben und 9 Bodenproben aus dem Südblock des zu 100 % unter der Kontrolle des Unternehmens stehenden Erweiterungsgebiets analysiert. Dabei konnten vier neue Zielgebiete ermittelt werden, die sich über ein Gebiet von 1,8 Kilometern Länge und 1 Kilometer Breite erstrecken. Eine Zusammenfassung der Oberflächenergebnisse ist in Tabelle 1 und in Abbildung 1 dargestellt. Ein zusätzliches Gebiet auf 2,1 mal 1,4 Kilometern im Osten wurde noch nicht beprobt. Fünf Kilometer weiter nördlich, in einem Gebiet, das als North Alteration Zone bezeichnet wird, deuten erste geochemische Probenahmen, Alterationskartierungen und die Auswertung von Satellitendaten darauf hin, dass hier ein separates weitläufiges (3,2 Kilometer langes und 1,5 Kilometer breites) epithermales Ziel existiert. Das Unternehmen ist bestrebt, die stetige Erschließung dieser Gebiete fortzusetzen, da sie bedeutende Explorationsziele darstellen.Die Kernbohrungen werden in der Main Zone bei Pilar fortgesetzt, wo bisher vier Bohrlöcher über insgesamt mehr als 408 Meter absolviert wurden. Während der Bohrungen sind auch die Protokollierung und die Aufbereitung der Proben im Gange, um die Kernergebnisse für die Berücksichtigung in einem Ressourcenmodell zu bewerten. Das Ziel des Kernbohrprogramms besteht darin, ein robusteres geologisches Modell für das gesamte Gebiet zu erstellen. In jedem der absolvierten Bohrlöcher wurden erfolgreich jene Lithologien und Strukturen (Erzgangzonen, Brekzienzonen und/oder große Verwerfungen) durchteuft, die bei Pilar bekanntermaßen die Gold-Silber-Mineralisierung beherbergen und kontrollieren, was bei der Modellierung hilfreich sein wird. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich hierbei um visuelle Hinweise handelt; die Analyseergebnisse zur Verifizierung des Gehalts der Mineralisierung stehen noch aus. In Kürze werden auch die RC-Bohrungen im Erweiterungsgebiet wieder aufgenommen, um die nördliche Erweiterung der Mineralisierung weiter zu erproben.Die Ergebnisse der jüngsten Oberflächenexplorationsarbeiten ergänzen unsere Liste der Ziele im Südblock, so CEO Brodie Sutherland. Angesichts der Tatsache, dass sich die Erschließung in diesem Gebiet noch in einem frühen Stadium befindet, haben wir auf einer großen Fläche, die sich zwei Kilometer östlich und 900 Meter nördlich unserer Main Zone erstreckt, bereits ermutigende Ergebnisse erzielt. Uns begeistern diese Ziele, da historische Probenahmen in unserer Main Zone, wo es beträchtliche Aufschlüsse durch Straßeneinschnitte und Schürfgräben gibt, ähnliche Ergebnisse geliefert haben. Hier im Erweiterungsgebiet stellen wir nur natürlich freiliegende Fenster in den Untergrund fest, die wir in diesem Jahr durch Schürfgrabungen und Bohrungen ausbauen werden. Ein großer Teil des südlichen Gebiets ist jetzt über Straßen zugänglich, was die Erschließung des Gebiets beschleunigen dürfte. Der Südblock hat uns bislang in Atem gehalten und wir haben bis jetzt noch keine detaillierte Probenahmen absolviert, um das Potenzial des Nordblocks zu bewerten. Erste Erkundungsprobenahmen haben aber ein beträchtliches Potenzial für ein großflächiges epithermales System erkennen lassen, das unserer Ansicht nach von dem im Süden beobachteten System, in der Nähe unserer Main Zone, getrennt zu sein scheint. Feldbeobachtungen führen uns zu der Annahme, dass die beiden Gebiete das Potenzial für die Auffindung zwei separater mineralisierter Systeme auf dem Projektgebiet bieten, was unser Ressourcenpotenzial erheblich erweitert.Abbildung 1. Ergebnisse der Gesteinsprobenahmen an der Oberfläche im Südblock von Gran Pilarhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78177/2025-01-22_Tocvan_DE_PRcom.001.pngAbbildung 2. Ergebnisse der Bodenprobenahmen im Südblock von Gran Pilarhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78177/2025-01-22_Tocvan_DE_PRcom.002.pngAbbildung 3. Übersicht über das Projekt Gran Pilar, das mit einer höffigen Fläche von > 22 km2 aufwartet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78177/2025-01-22_Tocvan_DE_PRcom.003.png- Zu den Höhepunkten der RC-Bohrungen 2024 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 42,7m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1m mit 10,9 g/t Auo 56,4m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1m mit 14,7 g/t Auo 16,8m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ago 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ago 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Auo 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ago 29 m mit 0,7 g/t Auo 35,1 m mit 0,7 g/t Au- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):o 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ago 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ago 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:o 61,0 m mit 0,8 g/t Auo 21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ago 13,0 m mit 9,6 g/t Auo 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t AgZusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4 bis +1/8)- Die feine Fraktion (-1/8) deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hino Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden VerweildauerZusätzliche metallurgische Untersuchungen:- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen voro Gewinnung von 95 bis 99 % Goldo Gewinnung von 73 bis 97 % Silbero Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus Tiefe von 120 mDa das Management vom Potenzial des Projekts überzeugt ist, beschreibt das Unternehmen zurzeit eine Genehmigungs- und Betriebsstrategie für eine Pilotanlage bei Pilar. Die Anlage würde ein solides Testabbauszenario untermauern, das bis zu 50.000 Tonnen Material verarbeiten soll. Der Zeitplan und das Budget werden zurzeit vorbereitet mit dem Ziel, die Erschließung Anfang 2025 voranzutreiben. Da die Goldpreise ein Allzeithoch erreicht haben, ist das Unternehmen der Auffassung, dass der Vor-Ort-Testabbau wichtige wirtschaftliche Parameter liefern und das Mineralpotenzial des Gebiets verdeutlichen wird. Im Jahr 2023 entnahm das Unternehmen eine Massenprobe außerhalb des Standortes, die wichtige Daten lieferte, die das Potenzial zur Gewinnung von Gold und Silber durch eine Vielzahl von Methoden, einschließlich Haufenlaugung, Schwerkraft und Rührlaugung, verdeutlichten (für weitere Details siehe Pressemitteilung vom 22. August 2023).Die in einem fortgeschrittenen Stadium befindlichen Gold-Silber-Projekte von Tocvan liegen in Sonora, einem bergbaufreundlichen Rechtsgebiet in Mexiko. Durch laufende Explorationsprogramme erschließt das Unternehmen das hohe Potenzial seines Gold-Silber-Projekts Gran Pilar, an dem es 100 % der Anteile an einer höffigen Fläche von über 21 Quadratkilometern sowie einen Mehrheitsanteil (51 %) an einem Gebiet von einem Quadratkilometer hält, wobei die restlichen Anteile im Besitz von Colibri Resources stehen. Das Unternehmen verfügt auch über sämtliche Rechte und Anteile am Gold-Silber-Projekt Picacho im Trend Caborca im Norden Sonoras, einem Trend, in dem einige der größten Goldlagerstätten der Region angesiedelt sind. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.Es befinden sich rund 56 Millionen Aktien von Tocvan im Umlauf.Die Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren unter Verwendung von 50 Gramm Nominalgewicht. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.Brodie A. 