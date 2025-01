Technische Marktanalyse vom 26.01.2025: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Die Volatilität bei Gold hat wieder nachgelassen, nachdem noch vor wenigen Wochen kräftige Rückschläge von entsprechenden Gegenbewegungen nach oben abgelöst wurden. Nun wurde diese Phase wieder von einer ruhigen Aufwärtsbewegung abgelöst. Diese Bewegung führte das Gold an das Top von Ende Oktober letzten Jahres.Die kleine Intraday-Stimmungswende reichte nicht aus, um einen Shooting-Star zu generieren, was ein Verkaufssignal hätte werden können. Somit wird sich zum Wochenauftakt zeigen, ob die Kraft ausreicht, dieses Top zu überwinden (von einem Widerstand sollte hier nicht gesprochen werden) oder ob eine Gegenbewegung erfolgt, die mindestens bis an die jüngste Unterstützung reicht.Es war eigentlich alles angerichtet, für einen Anstieg in den großen Widerstandsbereich. Allerdings wirkte dieser bereits kurz vor Erreichen auf die Marktteilnehmer. Somit haben die Indikatoren mit ihren Verkaufssignalen wie erwartet gewirkt, nur etwas früher als erwartet. Ein weiteres Abgleiten ist somit zu erwarten. Allerdings steht ein Erreichen der Unterstützungszone bei ca. 71 USD derzeit nicht auf dem Plan.Der Widerstand um die 100.000-USD-Marke hat offenbar nicht mehr die Bedeutung wie es nun das Rekordhoch hat, welches kurz nach dem ersten Überwinden der großen runden Zahl generiert wurde. Die Divergenz beim MACD-Indikator dürfte weiter bremsend wirken. Somit wird es in der kommenden Woche weiterhin den Kampf um den Ausbruch geben.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.