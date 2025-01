Integral Metals erwirbt das Projekt Woods Creek in Montana

Calgary, 27. Januar 2025 - Integral Metals Corp. (CSE: INTG | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) freut sich, den Erwerb des Projekts Woods Creek bekannt zu geben, das sich im Idaho Rare Earth Elements-Thorium (REE-Th) Belt im Südwesten des US-Bundesstaates Montana befindet. Mit dieser strategischen Ergänzung nimmt das Unternehmen 25 Claims mit 516 Acres Gesamtfläche in sein Portfolio auf und sollte von der steigenden Nachfrage nach Seltenerdmetallen profitieren können, die für moderne Technologien von entscheidender Bedeutung sind.Das Projekt Woods Creek liegt im Idaho REE-Th Belt, einem geologisch bedeutenden Trend, der für seine Karbonatitsysteme mit Seltenerdmetallanreicherung bekannt ist. Dieser Gürtel erstreckt sich über Idaho und Montana und beherbergt bekannte mineralisierte Systeme wie Sheep Creek, Mineral Hill, Diamond Creek und Lemhi Pass. Es wird angenommen, dass die REE-Mineralisierung bei Woods Creeks mit Karbonatitgängen in Zusammenhang steht, die in strukturell komplexe Zonen aus amphibolitischem Gneis und Schiefer eindringen und somit ein geologisches Umfeld bieten, das großes Potenzial für die Entdeckung von REE bietet. Ähnliche Merkmale weist auch das Gebiet Sheep Creek auf, wo über 50 REE-haltige Karbonatitgänge dokumentiert wurden.Der Erwerb des Projekts Woods Creek steht im Einklang mit unserem Engagement für die Exploration von potenzialreichen Gebieten mit Vorkommen kritischer Minerale, so Paul Sparkes, seines Zeichens Chief Executive Officer. Dieses Projekt diversifiziert nicht nur unser Portfolio, sondern stärkt auch unsere Fähigkeit, dem weltweiten Bedarf an kritischen Mineralen zu begegnen.Der Erwerb des Projekts Woods Creek unterstreicht die Strategie von Integral Metals, sich auf die Mineralexploration in unzureichend erkundeten, aber geologisch vielversprechenden Regionen zu konzentrieren. Das Unternehmen will zunächst Explorationsaktivitäten wie geochemische Probenahmen, detaillierte geophysikalische Messungen und petrographische Studien ins Auge fassen, um ein verfeinertes geologisches Modell zu erstellen und Bohrziele für das Projekt zu entwickeln.Integral Metals ist bestrebt, den Wert des Projekts Woods Creek im Rahmen seines umfassenderen Ziels, die kritische Mineralexploration in Nordamerika voranzutreiben, zu erschließen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Claims für das Projekt Woods Creek noch unter dem Vorbehalt der Zuerkennung durch das Bureau of Land Management (BLM) stehen - ein Routineverfahren, das die Rechte des Unternehmens zur Exploration des Konzessionsgebiets bestätigen soll. Integral Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories und Manitoba, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.Für das Board DirectorsPaul Sparkes, Chief Executive Officer825-414-3163info@integralmetals.comZukunftsgerichtete Informationen: Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich der Pläne des Unternehmens, seine Bemühungen und Ressourcen auf das Konzessionsgebiet KAP und seine anderen Mineralkonzessionsgebiete zu konzentrieren.Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen seine Bemühungen und Ressourcen weiterhin auf das Konzessionsgebiet Kap konzentrieren wird.Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. 