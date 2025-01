Super Copper und MetaFLO kündigen Joint Venture an

- Nutzung bewährter industrieller Biopolymertechnologie - MetaFLO verfügt über große Industriekunden und eigens entwickelte Technologien, die die Produktentwicklung und -einführung beschleunigen werden.- Mit drei ersten Produkten einen großen Markt ins Visier nehmen - Das Joint Venture wird sich auf die Kupferextraktion, hochwertige Kupferverbindungen und die Sanierung von Abraumhalden konzentrieren, um die Effizienz und Nachhaltigkeit im Bergbau zu verbessern.- Joint-Venture-Bedingungen - Die Unternehmen werden sich die Rechte am entwickelten geistigen Eigentum (IP) und die Gewinne gleichermaßen teilen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78273/CUPR_013025_DEPRcom.001.pngVancouver, 30. Januar 2025 - Super Copper Corp. (CSE: CUPR) (OTCQB: CUPPF) (FWB: N60) (Super Copper oder das Unternehmen), ein Explorationsunternehmen, das potenzialreiche Kupferprojekte erschließt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige strategische Entwicklungsvereinbarung unterzeichnet hat, mit der es ein Joint Venture mit MetaFLO Technologies Inc. (MetaFLO), einem führenden Unternehmen für industrielle Biopolymertechnologien, gründet. Gemeinsam wollen die Unternehmen innovative, umweltfreundliche Biopolymerlösungen für die Kupferextraktion und -sanierung entwickeln.MetaFLO kann eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Bereitstellung von Verfestigungsreagenzien und Biopolymerlösungen für Branchenführer vorweisen, darunter große Energieversorgungsunternehmen, multinationale Bergbauunternehmen, EPB-TBM-Tunnelbauunternehmen, Straßenbauunternehmen und Umweltsanierungsunternehmen. Durch die Nutzung des Fachwissens von MetaFLO, das bei der Entwicklung zahlreicher erfolgreicher Produkte in verschiedenen Branchen erworben wurde, ist die Partnerschaft nach Ansicht des Unternehmens gut für einen effizienten Produktentwicklungszyklus aufgestellt.Die Biopolymere von MetaFLO sind einzigartig: Sie werden organisch aus einer proprietären, biotechnischen hergestellten Quelle gewonnen und können mit Bioreaktoren, die in jedem industriellen Umfeld aufgestellt werden können, in industriellem Maßstab hergestellt werden. In der Industrie werden Biopolymere in großem Umfang im Bauwesen und im Tunnelbau zur Bodenstabilisierung und Staubunterdrückung eingesetzt und stellen eine sicherere und nachhaltigere Alternative zu synthetischen Materialien dar. Biopolymere verbessern auch die strukturelle Integrität bei Ausgrabungsprojekten und das Management von Bohrflüssigkeiten bei Horizontalbohrungen und Bohrvorgängen. Die einzigartigen Biopolymere von MetaFLO finden auch im Bergbau Anwendung, um den Zyanidverbrauch zu senken und die Ausbeute zu erhöhen. Diese Biopolymere erweisen sich auch als vielversprechend bei der Sanierung von mit Schwebstoffen (Kohlenwasserstoffe) und Metallen verunreinigtem Brauchwasser, wodurch eine umweltfreundliche Wiederverwendung möglich wird. Biopolymere haben sich in der Industrie bei der Bewältigung ökologischer und betrieblicher Herausforderungen im Bauwesen und Infrastrukturausbau bewährt, und ihre wachsende Nachfrage wird am globalen Biopolymermarkt deutlich, der bis 2030 ein Volumen von mehr als 33,8 Milliarden USD erreichen soll (KBV Research).Super Copper und MetaFLO sehen vor, ihre Bemühungen zunächst auf drei Kernbereiche der Produktforschung und -entwicklung zu konzentrieren:1. Biopolymere für die Kupferextraktiono Verbesserung der Effizienz der Haufenlaugung von Kupfer durch Einführung von Biopolymeren, die zur Erhöhung der Gewinnungsraten, der Verringerung des Chemikalienverbrauchs und der Erzeugung saubererer Nebenprodukte beitragen.2. Hochwertigere Kupferverbindungeno Entwicklung von Biopolymertechnologien, um die Bildung von hochwertigen Verbindungen wie Kupfersulfat und Kupferhydroxid zu katalysieren, die zusätzliche Einnahmequellen für bestehende Bergbaubetriebe eröffnen könnten.3. Sanierung von Abraumhaldeno Entwicklung von Biopolymerlösungen zur Stabilisierung und Neuklassifizierung von Abraumhalden, um Umweltrisiken zu verringern und eine kosteneffiziente Standortsanierung zu ermöglichen.Bei erfolgreicher Entwicklung könnten Lösungen mit diesen Eigenschaften dazu beitragen, die wichtigsten Herausforderungen in der Bergbaubranche anzugehen, indem sie die Umweltbelastung verringern, die betriebliche Effizienz optimieren und die Einhaltung von Vorschriften fördern.Der Entwicklungsplan des Joint Ventures ist in drei verschiedene Phasen unterteilt:- Phase 1: Forschung und Entwicklungo MetaFLO leitet die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in einer speziellen Forschungseinrichtung, um Biopolymerprodukte für Anwendungen im Kupferbergbau zu entwickeln, und wird dabei seine firmeneigenen Technologien und sein Biopolymerkenntnisse einsetzen.- Phase 2: Pilotversucheo Erste Pilotversuche werden an von Super Copper ausgewählten Bergbaustandorten in Chile durchgeführt, um die Biopolymerprodukte unter realen Bedingungen zu bewerten.- Phase 3: Kommerzialisierungo Sollten die Pilotversuche erfolgreich verlaufen, beabsichtigen Super Copper und MetaFLO, die Biopolymerprodukte auf den Markt zu bringen und sie Kupferminen anzubieten, die einen saubereren und effizienteren Betrieb anstreben.Gemäß der endgültigen strategischen Entwicklungsvereinbarung hat sich das Unternehmen bereit erklärt, ein Budget für die Forschungs- und Entwicklungsarbeit bereitzustellen, das MetaFLO in Raten im Einklang mit Meilensteinen in der Produktentwicklung ausgezahlt wird, und zwar als Gegenleistung dafür, dass MetaFLO die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten des Joint Ventures leitet, was auch die Bereitstellung und personelle Besetzung einer Forschungseinrichtung umfasst.Beide Unternehmen haben eine gleichmäßige Verteilung der Rechte am geistigen Eigentum der entstehenden neuen Technologien und Gewinnteilung vereinbart.Unser Ziel ist einfach und ehrgeizig, so Zachary Dolesky, CEO von Super Copper. Wir wollen Biopolymerprodukte herstellen, die Kupferminen weltweit zugutekommen. Wir wollen innovative Lösungen entwickeln, die Bergbaubetrieben dabei helfen, mehr Metall aus ihrem Erz zu gewinnen, weniger schädliche Chemikalien zu verwenden und die Umweltbelastung zu verringern. Vor Kurzem hat MetaFLO seine ExtracTech-Produktlinie für Goldbergbaubetriebe mit vielversprechenden Ergebnissen auf den Markt gebracht, und diese Partnerschaft bietet die Möglichkeit, seine innovativen Lösungen auf den Kupferbergbau auszuweiten, für die es unserer Meinung nach eine beträchtliche Marktnachfrage geben würde.Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Super Copper, so Pompi Malik, CEO von MetaFLO Technologies Inc. Unser umfassendes Fachwissen im Bereich der industriellen Biopolymere schafft in Kombination mit dem zukunftsorientierten Ansatz von Super Copper eine leistungsstarke Plattform für Innovationen. Bei dieser Partnerschaft geht es nicht nur um die Verbesserung der Betriebsabläufe in einer einzelnen Mine; wir wollen durch die Einführung nachhaltigerer, effizienterer Methoden Innovationen in dieser Branche bewirken. Sollten wir erfolgreich sein, haben diese Fortschritte das Potenzial, auf andere kritische Bergbausektoren ausgedehnt zu werden und könnten zur Schaffung skalierbarer Lösungen genutzt werden, die in der gesamten Branche einen langfristigen Mehrwert schaffen.Das Unternehmen wird weitere Einzelheiten über das Joint Venture und den Umsetzungsplan bekannt geben, sobald die Meilensteine erreicht sind.MetaFLO entwickelt und vermarktet firmeneigene Verfestigungs- und Biopolymerlösungen für industrielle Anwendungen, unter anderem im Bergbau, der Öl- und Gasindustrie, der Bodenstabilisierung, der Staubunterdrückung, der Verfestigung von Flüssigabfällen und der Umweltsanierung. Mit der einzigartigen Fähigkeit, seine Produkte an die spezifischen Herausforderungen seiner Kunden anzupassen, bietet MetaFLO seinen Kunden rund um den Globus maßgeschneiderte, optimierte Lösungen, die industrielle Prozesse verbessern und gleichzeitig die Umweltbilanz verbessern. | www.metaflotech.comSuper Copper ist ein Bergbauexplorationsunternehmen mit einer Abteilung für Materialwissenschaft und Technologie, die innovative chemische Lösungen zur Verbesserung von Metallgewinnungsprozessen und zur Verringerung von chemischen Abfällen in der Bergbaubranche entwickelt. Das Unternehmen bemüht sich zudem um den Ausbau seines Vorzeige-Kupferprojekts in Atacama (Chile) - einer Region mit erstklassiger Infrastruktur, in der auch globale Großkonzerne tätig sind. | www.supercopper.comZachary Dymala-Dolesky, Chief Executive Officerinvestors@supercopper.comTel: 1 (778) 747-2968Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über zukünftige Ereignisse und die zukünftige Leistung von Super Copper Corp. (Super Copper oder das Unternehmen) und MetaFLO Technologies Inc. (MetaFLO). Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem: die gemeinsame Entwicklung von Biopolymerlösungen für die Kupferextraktion und -sanierung durch die Parteien; die erwarteten Ziele des Joint Ventures; der effiziente Produktentwicklungszyklus des Joint Ventures; die erwartete Bewertung des globalen Biopolymermarktes; die erwarteten Produkteigenschaften; die Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte sowie der Umsetzungsplan des Joint Ventures; die erwartete Marktnachfrage nach solchen Produkten; das Potenzial für erfolgreiche Produkte oder Entwicklungen, die in anderen kritischen Bergbausektoren als dem Kupferbergbau eingesetzt werden; Aussagen über die Entwicklung, Erprobung, Kommerzialisierung und den erwarteten Nutzen von Biopolymertechnologien für die Kupferverarbeitung und -sanierung; die Entwicklung von Biopolymerprodukten für einen weltweiten Einsatz; die erwarteten Ergebnisse von Pilotprogrammen; der Zeitplan für die Kommerzialisierung der Produkte des Joint Ventures; die prognostizierten Marktchancen für Kupfer- und Goldextraktionstechnologien; die allgemeine Geschäftsstrategie des Unternehmens; und die Bereitstellung zukünftiger Updates über das Joint Venture durch das Unternehmen. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Joint Venture zustande kommt oder dass das Unternehmen und MetaFLO erfolgreich chemiebasierte Lösungen oder Produkte wie oben beschrieben oder überhaupt entwickeln oder vermarkten werden.Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen des Managements zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und beruhen auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die für die Entwicklung der in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen herangezogen wurden, gehören unter anderem die fortgesetzte Tätigkeit von Schlüsselpersonal und qualifizierten Mitarbeitern für das Unternehmen und MetaFLO; dass aktuelle und künftige Probleme in der globalen Lieferkette keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf den Entwicklungsplan des Unternehmens und von MetaFLO haben; dass die Parteien in der Lage sind, künftige Forschungs- und Markteinführungspläne für die Biopolymerprodukte rechtzeitig auszuführen und umzusetzen; dass das Unternehmen in der Lage ist, Pilotversuche an Bergbaustandorten in Chile erfolgreich abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens und/oder von MetaFLO, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu beschaffen; dass sich die Wettbewerbsbedingungen in den Branchen, in denen das Unternehmen und MetaFLO tätig werden wollen, nicht wesentlich verschärfen; dass die Nachfrage nach Biopolymeren während der Vertragslaufzeit anhält; dass die Arbeitsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und MetaFLO während der Vertragslaufzeit fortbestehen; und dass keine Änderungen der für das Unternehmen und/oder MetaFLO geltenden Gesetze vorgenommen werden, die sich wesentlich nachteilig auf das Unternehmen und/oder MetaFLO auswirken würden.Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, einschließlich Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Forschungs- und Entwicklungsergebnissen, der Einhaltung von Vorschriften, betrieblichen Herausforderungen, der Marktakzeptanz, der allgemeinen Markt- und Geschäftslage, technischen Problemen, potenziellen Verzögerungen oder Planänderungen sowie der Tatsache, dass das Unternehmen und/oder MetaFLO nicht in der Lage sind, Biopolymerlösungen und/oder -produkte erfolgreich zu erforschen, zu entwickeln und zu vermarkten, negativer Forschungsergebnisse von Biopolymerprodukten, erfolgloser Pilotversuche in chilenischen Bergbaustätten, ungünstiger Branchenereignisse, künftiger Probleme in der globalen Lieferkette, einer geringeren Nachfrage nach Biopolymeren, dass Schlüsselpersonal und qualifizierte Mitarbeiter ihre Tätigkeit für das Unternehmen und MetaFLO nicht fortsetzen, einer erfolglosen Arbeitsbeziehung zwischen dem Unternehmen und MetaFLO während der Vertragslaufzeit, Änderungen der für das Unternehmen und/oder MetaFLO geltenden Gesetze, die sich in erheblichem Maße nachteilig auf das Unternehmen und/oder MetaFLO auswirken würden, dem Unvermögen des Unternehmens und/oder von MetaFLO, zusätzliche Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu beschaffen, dem Schutze des geistigen Eigentums, und wirtschaftlicher Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.Die Wörter antizipieren, glauben, erwarten, beabsichtigen, schätzen, planen, können, werden, sollten, anstreben, potenziell und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden.Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Investoren sollten die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschriebenen Risiken und Ungewissheiten sorgfältig prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!