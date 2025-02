Dynacor Group bestätigt Antrag des Aktionärs auf außerordentlicher Versammlung

Die Dynacor Group Inc. (TSX-DNG) (" Dynacor" oder das "Unternehmen "), gibt bekannt, dass sie einen formellen Antrag von iolite Partners Ltd. (der "Antragsteller "), dem eingetragenen Inhaber von etwa 10 % der Stammaktien des Unternehmens, auf Einberufung einer außerordentlichen Versammlung der Aktionäre erhalten hat. Zweck der vorgeschlagenen Versammlung ist es, die Kandidatur von Robert Leitz für die Wahl in den Vorstand des Unternehmens zu prüfen.Der Antragsteller äußerte seine Ablehnung der Entscheidung des Unternehmens, das kürzlich angekündigte öffentliche Angebot (das "Angebot") weiterzuverfolgen, und möchte dem Vorstand und den Aktionären eine alternative Perspektive aufzeigen.Dynacor schätzt die Meinungen und Beiträge aller seiner Aktionäre und ist bestrebt, einen transparenten und konstruktiven Dialog zu führen. Der Vorstand prüft derzeit den Antrag und bewertet die angemessene Vorgehensweise in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und den internen Richtlinien des Unternehmens. Weitere Informationen über die Entscheidung des Unternehmens bezüglich des Antrags auf eine außerordentliche Versammlung werden den Aktionären zu gegebener Zeit mitgeteilt.Der Vorstand bekräftigt, dass das Angebot im besten Interesse des Unternehmens ist. Der Erlös des Angebots wird die Expansionsbemühungen des Unternehmens unterstützen. In der Zwischenzeit konzentriert sich Dynacor weiterhin auf die Umsetzung seiner strategischen Ziele und die Maximierung des Werts für alle Stakeholder.Dynacor ist ein Goldverarbeiter mit Sitz in Montréal, Kanada, der Dividenden ausschüttet. Das Unternehmen ist in der Goldproduktion tätig und verarbeitet Erz, das von der ASM-Branche (artisanal and small-scale mining) erworben wurde. Dynacor ist in Peru tätig, wo das Management und die Verarbeitungsteams über jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten verfügen. Das Unternehmen besitzt auch ein Goldexplorationsgrundstück (Tumipampa) im Departement Apurimac.Das Unternehmen plant, seine Geschäftstätigkeit in andere Gerichtsbarkeiten auszuweiten.Dynacor stellt Gold umweltfreundlich und sozialverträglich her durch das PX IMPACT® Goldprogramm. Eine wachsende Anzahl von Unternehmen aus den Branchen Juweliere, Uhrenhersteller und Investments zahlen an unseren Kunden und strategischen Partner einen geringen Aufschlag für dieses PX IMPACT® Gold. Dieses Geld fließt direkt in Bildungs- und Gesundheitsprogramme der Kommunen, in denen unsere Betreiber von kleinen Goldminen leben.Dynacor wird an der Toronto Stock Exchange unter dem Ticker DNG gehandelt und ist im TSX30 2024 gelistet. Der TSX30 ist eine jährliche Rangliste der 30 leistungsstärksten Unternehmen an der Toronto Stock Exchange (TSX) über einen Zeitraum von drei Jahren.Ruth Hanna, Director, Investor RelationsT: 514-393-9000 #236E-Mail: investors@dynacor.comWebsite: www.dynacor.comZukunftsgerichtete Aussage: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren Überzeugungen sowie auf Annahmen, die auf den zum Zeitpunkt der Annahme verfügbaren Informationen beruhen, sowie auf den Erfahrungen und der Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als richtig erweisen. Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt.