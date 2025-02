Federal Reserve ist eine private Institution - Powell ist kein Staatsdiener

Auf seiner Pressekonferenz Anfang letzter Woche sagte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell Folgendes: "Die Öffentlichkeit sollte darauf vertrauen, dass wir unsere Arbeit so fortsetzen, wie wir es immer getan haben, indem wir uns darauf konzentrieren, unsere Instrumente zu nutzen, um unsere Ziele zu erreichen, und, wirklich, den Kopf unten zu halten und unsere Arbeit zu tun", fügte er hinzu. "Auf diese Weise können wir der Öffentlichkeit am besten dienen."Die wiederholte Verwendung des Personalpronomens "unser" durch Powell verdient besondere Aufmerksamkeit. Ich glaube nicht, dass er es im kollektiven Sinne meint. In diesem Fall bedeutet "unser" sie - nicht uns. Zugegeben, seine angehängte Behauptung "...wie wir der Öffentlichkeit am besten dienen" soll Ängste zerstreuen und ihn und die Fed in einem positiveren Licht darstellen. Nichtsdestotrotz müssen Investoren und andere einige Dinge über den Ursprung und den Zweck der Federal Reserve wissen und verstehen.Aus Die Kreatur von Jekyll Island (G. Edward Griffin):"Damals, 1910, war Jekyll Island vollständig in Privatbesitz einer kleinen Gruppe von Millionären aus New York. Wir sprechen hier von Leuten wie J. P. Morgan, William Rockefeller und ihren Partnern. Es handelte sich um einen gesellschaftlichen Club, der "The Jekyll Island Club" genannt wurde. Das war drei Jahre vor der Verabschiedung des Federal Reserve Act. Es war im November jenes Jahres, als Senator Nelson Aldrich seinen privaten Eisenbahnwaggon zum Bahnhof in New Jersey schickte und dort für die Ankunft von ihm und sechs weiteren Männern bereitstand, die unter strengster Geheimhaltung kommen sollten.Einige Jahre lang leugneten diese Männer, dass ein solches Treffen stattgefunden hatte. Erst als das Federal Reserve System fest etabliert war, begannen sie, offen über ihre Reise und ihre Erfolge zu sprechen. Mehrere von ihnen schrieben Bücher zu diesem Thema, einer von ihnen verfasste einen Zeitschriftenartikel und sie gaben Zeitungsreportern Interviews, so dass es jetzt möglich ist, in die öffentlichen Aufzeichnungen zu gehen und ganz klar und detailliert zu dokumentieren, was dort geschah."Der Zweck der Federal Reserve besteht darin, ein strukturiertes System bereitzustellen, das es den Mitgliedsbanken ermöglicht, auf Dauer Geld zu schaffen und zu verleihen. Die Fed erreicht dies, indem sie das Angebot an Geld und Krediten kontinuierlich ausweitet. Die Federal Reserve existiert zum Nutzen der Banken und Banker. Ihr Zweck und ihre Motivation sind nicht mit den unseren übereinstimmend. Das Ziel der Fed besteht darin, die kontinuierliche Schöpfung von Geld und Krediten zu erleichtern, die Zinserträge generieren. (siehe " The Federal Reserve – Purpose And Motiviation ")Unsere finanziellen Probleme sind das Ergebnis einer absichtlichen Inflation, die von der Fed geschaffen wurde. Billige und leichte Kredite haben die Anfälligkeit des gesamten Bankensystems verschlimmert. Warum in aller Welt sollte der Kongress der Vereinigten Staaten ein Gesetz verabschieden, das die Gründung einer privaten Institution genehmigt, deren Zweck und Ziele überhaupt nichts mit dem Dienst an der Öffentlichkeit zu tun haben? Außerdem hatte die Regierung (Präsident Andrew Jackson) versprochen, dass es nie wieder eine Nationalbank geben würde. Das ist der Grund, warum es die Federal Reserve heute gibt...Um die Ängste der amerikanischen Öffentlichkeit zu zerstreuen und den Kongress davon zu überzeugen, dass es im besten Interesse des Landes war, die Existenz dieser "privaten" Institution per Gesetz zu genehmigen, war eine Kampagne auf zwei spezifischen Ebenen erforderlich: an der Basis, d.h. in der amerikanischen Öffentlichkeit, und hinter verschlossenen Türen, d.h. bei Politikern und der US-Regierung.Die übermittelte Botschaft lautete, dass die Aufgabe der Federal Reserve darin bestand, die Phasen des Wirtschaftszyklus - Rezession, Depression, Aufschwung, Wohlstand - aktiv zu steuern und so die extremen Ausmaße von Panik und Zusammenbrüchen zu vermeiden, die den Bankensektor geplagt und die Einleger einem ständigen Risiko ausgesetzt hatten. (Dies hat sich zu einem zweigleisigen Ziel gewandelt, das sich auf 1) maximale Beschäftigung und 2) stabile Preise konzentriert).Die Absichtserklärung, die Phasen des Wirtschaftskreislaufs zu steuern, wurde aus der Notwendigkeit heraus geboren. Die Mitglieder des Kongresses würden ohne die Zustimmung ihrer Wähler nicht für einen Gesetzentwurf stimmen, der die Existenz einer Zentralbank zulässt. Wenn die amerikanische Öffentlichkeit der Meinung war, dass die Vorteile ihre Befürchtungen überwiegen würden, und wenn genügend Kongressmitglieder ähnlich dachten und der Meinung waren, dass die öffentliche Unterstützung ausreichend war, dann würde das Gesetz möglicherweise verabschiedet werden.Trotz der Unterstützung durch die Wirtschaft und die Öffentlichkeit war die Zustimmung nicht sicher. Als Gegenleistung für die Unterstützung durch die Regierung (die Regierung Wilson, einschließlich der Finanzbeamten und anderer) wurde ein weiteres geheimes Treffen abgehalten, bei dem eine Vereinbarung getroffen wurde, dass, wenn der Federal Reserve ein rechtmäßiges Geburtsrecht zuerkannt würde, alle künftigen staatlichen Mittel gesichert wären.Mit anderen Worten: Die Federal Reserve bürgt und garantiert, dass das US-Finanzministerium/die Regierung alle Mittel erhält, die sie benötigt; ein Versprechen, das vor über hundert Jahren gegeben wurde. (siehe " U.S. Government Is Beholden To The Fed & Vice-Versa ")Was haben die Banker also davon? Die Antwort ist in einem Wort zu finden. Geld. Genauer gesagt, sie bekamen die Kontrolle über das Geld. Sie waren nun rechtlich befugt, jedermanns Sugardaddy zu sein, und angeblich hatten sie die Unterstützung der Regierung der Vereinigten Staaten und ihrer Bürger. Banken verleihen Geld an Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen. Sie verleihen auch Geld an Länder, Revolutionäre und globale Konzerne.Die Fed ist jedoch nicht besonders an der Rentabilität oder dem Wohlergehen kleinerer, einzelner Banken interessiert. Ursprünglich war beabsichtigt, dass die Federal Reserve die Schäden, die durch fehlerhafte Handlungen unabhängiger Banken entstanden sind, besser überwachen und eindämmen kann, aber das Hauptziel war es, ein Umfeld zu schaffen, das es den Banken, insbesondere den großen Banken in den Machtzentren, ermöglicht, ohne Unterbrechung und in großem, profitablem Umfang zu arbeiten. Mit der Gründung der Fed konnten die Banker die Interessen ihrer elitären Hierarchie schützen und die Kontrolle über die Geldversorgung, die Kreditvergabe und die Finanzierung ihrer eigenen Aktivitäten mit besonderen Interessen behalten und dabei eine Menge Geld verdienen.Präsident Trump fordert nun (erneut), dass die Fed die Zinssätze senkt. Das hatte Powell dazu zu sagen: "Ich werde nicht auf die Äußerungen des Präsidenten antworten oder diese kommentieren", antwortete Powell. "Es ist für mich nicht angemessen, dies zu tun."Die Politik (und der Zweck) der Fed ist nicht darauf ausgerichtet, überzogene "Forderungen" von Politikern (oder Investoren, was das betrifft) zu unterstützen. Eine ähnliche "Forderung" wurde während Trumps erster Amtszeit gestellt. Sie ging ins Leere. Zwei Jahre nach dem Amtsantritt seines Nachfolgers begann die Fed mit der Anhebung der Zinssätze, sehr zum Leidwesen der Mehrheit der Befürworter aus beiden politischen Lagern. Die aktuelle Meinungsverschiedenheit zwischen Powell und Präsident Trump könnte allerdings unterhaltsam sein.Ungeachtet gegenteiliger Behauptungen existiert die Federal Reserve nicht, um dem öffentlichen Interesse zu dienen. Die Federal Reserve ist eine Bank für Banker, die zu dem Zweck existiert, 1) Geld zu schaffen und zu verleihen und 2) auf ewig Zinsen zu kassieren. So berechtigt die Forderungen nach einer Abschaffung der Fed auch sind, es wird wahrscheinlich nicht dazu kommen. Die Regierung der Vereinigten Staaten würde ihren Zugang zu unbegrenzter Finanzierung verlieren. Das Ergebnis wäre ein finanzielles und wirtschaftliches Pandämonium.Der Weg, der vor uns liegt, wird jedoch in jedem Fall finanzielle und wirtschaftliche Verheerungen mit sich bringen. Im Moment hat die Fed alles, was sie tun kann, um die unbeabsichtigten Folgen ihrer eigenen verfehlten Politik des letzten Jahrhunderts zu bewältigen. Die Bekämpfung der negativen Auswirkungen von mehr als hundert Jahren absichtlicher Inflation ist ein Vollzeitjob. (siehe " Federal Reserve – Conspiracy Or Not? © Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 31. Januar 2025 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.