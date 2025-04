U.S. Staatsanleihen - der große Gewinner der letzten Woche, der große Verlierer dieser Woche

US-Staatsanleihen drehten um und fielen im Montagshandel um mehr als 3%. Diese enorme Kehrtwende und der Rückgang machten den gesamten Anstieg der letzten Woche zunichte, auf den ich in meinem vorherigen Artikel hingewiesen hatte: "...der große Gewinner, sowohl relativ gesehen (im Vergleich zu allem anderen) als auch in absoluten Zahlen. Die Anleihekurse begannen bereits am Montagnachmittag stark zu steigen und beendeten die Woche mit einem Höchstkurs von 4% um die Mittagszeit am Freitag."Am Mittwochmittag lagen die US-Staatsanleihen mehr als 8% unter ihrem Höchststand vom vergangenen Freitag. Um alle zu verwirren, zogen die Anleihekurse dann kräftig um mehr als 3% an und schlossen den Handelstag mit einem kleinen Plus ab. Was geht auf dem Anleihemarkt vor? Bevor wir versuchen, diese Frage zu beantworten, sollten wir uns einen Chart des TLT (iShares Long-term Treasury Bond ETF) ansehen...[cente]Quelle: bigcharts.marketwatch.com[/centerDer starke Anstieg der Anleihekurse begann eigentlich am Freitag, den 28. März. Der Gesamtanstieg von Freitag (28. März) bis Freitag (4. März) betrug mehr als 5%. Wenn Sie mit den Anleihekursen auch nur ein bisschen vertraut sind, wissen Sie, dass das eine große Sache ist. In Anbetracht der Panik auf den meisten anderen Märkten in der vergangenen Woche lag es nahe, die Stärke der Anleihemärkte auf die oft zitierte "Flucht in die Sicherheit" zurückzuführen.Das mag so sein, aber wie lässt sich eine so rasche Umkehr wie die vom Montag erklären? Die Frage erfordert mehr als nur eine oberflächliche Antwort, da die Aktienmärkte zwar recht volatil waren, aber keine Anzeichen dafür lieferten, dass die Anleger es eilig hatten, wieder in den Pool einzusteigen.Dann kam der Mittwoch. Als Präsident Trump auf die Umsetzung der jüngsten Zölle verzichtete, stieg alles (Aktien, Gold und Goldaktien, Silber und Anleihen) an. Eine starke Aufwärtsbewegung der Aktien bei hohem Volumen würde die Argumente, dass die Marktaktivitäten der letzten Woche eine einmalige Sache waren und die Flucht in die Sicherheit vorbei ist, einigermaßen stützen.Die Aktien lieferten dieses Signal am Montag nicht. Wenn die Anleger nun davon überzeugt sind, dass das Signal zur Entwarnung gegeben wurde, warum sind dann die Anleihen heute plötzlich gestiegen? Erwarten die Anleiheinvestoren zuversichtlich niedrigere Zinssätze?Gleich zu Beginn der Änderung der Zinspolitik der Fed im vergangenen September hat der Anleihemarkt nicht bestätigt, dass die Zinsen sinken werden. Hier ein Auszug aus meinem Artikel " Backtalk From The Bond Market ", der im Januar 2025 veröffentlicht wurde:"Die Kurse von US-Staatsanleihen sind seit der Ankündigung der Zinswende durch die Fed und der ersten Zinssenkung im September letzten Jahres um 16% gesunken. Die jüngste Schwäche kommt angesichts einer zweiten Zinssenkung, so dass sich die Frage wiederholt, die ich im Oktober letzten Jahres gestellt habe... Warum steigen die Anleihezinsen genau dann, wenn die Fed versucht, die Zinsen zu senken? (" Fed Cuts Rates But Bond Rates Are Rising ")"Komischerweise begannen die Anleihekurse dann Mitte Januar zu steigen. Die entsprechend niedrigeren Zinssätze schienen den Anleihemarkt wieder auf die Seite der Fed zu ziehen. Die starke Bewegung der letzten Woche war der Höhepunkt von drei Monaten höherer Anleihekurse. Sie können dies im nachstehenden Chart sehen...Nach einem weiteren Blick auf den obigen Chart könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Anleihekurse ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben. Die nächste Abwärtsbewegung könnte mit einem weiteren breiten Ausverkauf bei Aktien und anderen Vermögenswerten einhergehen. Vor diesem Hintergrund ist der heutige Umschwung nach oben vielleicht nicht von Bedeutung. Die Zeit wird es zeigen. Schauen wir uns einen weiteren Chart an...Der Anleihemarkt ist seit fünf Jahren, seit 2020, rückläufig. Unabhängig davon, ob Sie die Entwicklung am Anleihemarkt in den letzten zwei Wochen oder in den letzten Monaten betrachten, ist es schwierig, in der langfristigen Perspektive, die im obigen Chart dargestellt ist, viel zu erkennen, was auf eine nachhaltige Steigerung der Anleihekurse und entsprechend niedrigere Zinsen hoffen lässt. Im Gegenteil, es ist ein anschauliches Bild der langjährigen Ankündigung des Fed-Vorsitzenden Powell, dass die Zinssätze länger höher bleiben werden.Ein weiterer Rückgang der Aktienkurse könnte nicht den Treibstoff für höhere Anleihekurse liefern. Das Argument der "Flucht in die Sicherheit" könnte nicht zutreffend sein.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 9. April 2025 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.