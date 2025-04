Integral Metals reagiert auf die Exportbeschränkungen Chinas für Seltene Erden

- Die Exportbeschränkungen für Seltene Erden unterstreichen die Bedeutung der inländischen Konzessionsgebiete von IntegralCalgary, 14. April 2025 - Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) nimmt die jüngste Entscheidung des Handelsministeriums und der Allgemeinen Zollverwaltung Chinas zur Kenntnis, neue Exportbeschränkungen auf wesentliche Seltenerdmetalle einzuführen, die am 4. April 2025 in Kraft getreten sind. Die neuen Exportkontrollen betreffen die Lieferung mehrerer wichtiger Seltenerdmetalle, unter anderem Samarium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Lutetium, Scandium und Yttrium, die für ein breites Spektrum von High-Tech- und Verteidigungsanwendungen von wesentlicher Bedeutung sind.Die jüngste Entscheidung Chinas zur Verhängung von Exportbeschränkungen für kritische Seltenerdmetalle verdeutlicht die wachsende globale Abhängigkeit von diesen Materialien und unterstreicht die Notwendigkeit einer stabilen, unabhängigen Versorgung für Nordamerika. Die Maßnahmen von China als weltweit führenden Produzent von Seltenen Erden machen die dringende Notwendigkeit der Entwicklung einer robusten und nachhaltigen Lieferkette für Seltene Erden innerhalb von Nordamerika deutlich. Dieser Schritt unterstreicht noch stärker die Dringlichkeit einer nordamerikanischen Selbstversorgung durch die Sicherung eines Zugangs zu diesen entscheidenden Ressourcen.Integral Metals treibt derzeit seine Explorationstätigkeiten im Konzessionsgebiet Woods Creek in Montana, USA, und im Konzessionsgebiet Burntwood in Manitoba, Kanada, voran. Beide Konzessionsgebiete befinden sich in strategischen Regionen und sollen die Abhängigkeit Nordamerikas von Seltenerdmetallen aus dem Ausland verringern.- Das Konzessionsgebiet Woods Creek liegt in Montana, USA, in einer Region, die dafür bekannt ist, dass in ihr potenziell Lagerstätten von Seltenerdmineralien vorhanden sind. Dieses Explorationsprojekt konzentriert sich auf die Entwicklung vielversprechender Gebiete für eine Reihe von Seltenerdmetallen. Das Konzessionsgebiet verfügt über eine gute Lage in einer Region, die dazu beitragen könnte, den Bedarf von Nordamerika an Seltenen Erden zu decken.- Das Konzessionsgebiet Burntwood befindet sich in Manitoba, Kanada, und ist ein weiteres zentrales Projekt im Portfolio von Integral. Dieses Konzessionsgebiet ist strategisch in der Nähe verschiedener Infrastrukturen gelegen, die die Explorationsaktivitäten unterstützen könnten. Erste Studien belegen das Potenzial für eine Seltenerdmineralisierung.Paul Sparkes, CEO von Integral Metals, merkte dazu wie folgt an: Die chinesischen Exportbeschränkungen haben die Bedeutung der Sicherung einer stabilen inländischen Versorgung mit Seltenerdmetallen verdeutlicht. Bei Integral konzentrieren wir uns darauf, die Exploration in unseren Konzessionsgebieten Woods Creek und Burntwood voranzubringen, die durch ihre strategische Lage dazu beitragen können, die Abhängigkeit Nordamerikas von ausländischen Quellen zu reduzieren und eine autarkere Lieferkette einzurichten.Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Integral Metals und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Integral Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.Für das Board of DirectorsPaul Sparkes, Chief Executive Officer825-414-3163info@integralmetals.comZukunftsgerichtete Informationen: Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne des Unternehmens beziehen, einschließlich der Pläne des Unternehmens, seine Bemühungen und Ressourcen auf das Konzessionsgebiet KAP und seine anderen Konzessionsgebiete zu konzentrieren.Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens, einschließlich der Tatsache, dass das Unternehmen seine Bemühungen und Ressourcen weiterhin auf das Konzessionsgebiet Kap konzentrieren wird.Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!