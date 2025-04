Trumps Kohle-Comeback könnte einer brutalen wirtschaftlichen Realität gegenüberstehen

Zwischen der Anhebung und Senkung von Zöllen auf importierte Waren nahm sich Präsident Donald Trump die Zeit, eine Durchführungsverordnung zu unterzeichnen, die darauf abzielt, Amerikas "wunderschöne saubere Kohleindustrie" wiederzubeleben. Die Anordnung umreißt eine ehrgeizige Strategie zur Neueinstufung von Kohle als kritisches Mineral, zur Wiedereröffnung von Bundesflächen für den Bergbau, zur Beschleunigung von Umweltprüfungen und zur Bereitstellung von Bundesmitteln für Kohlekraftwerke und Kohleexporte.Dieser Schritt kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Die Nachfrage nach Strom steigt in dem Maße, in dem die USA versuchen, ihre Industrie zu reindustrialisieren und eine neue Infrastruktur aufzubauen, um Datenzentren für künstliche Intelligenz (KI), Elektrofahrzeuge und Hochleistungscomputer zu unterstützen. Nach Angaben von S&P Global wird die Stromnachfrage in den USA im nächsten Jahrzehnt stärker steigen als in jedem anderen Zehnjahreszeitraum der Geschichte.Die Aktien von Peabody Energy, dem größten Kohleproduzenten der USA, der im Jahr 2023 über 104.000 Tonnen Kohle abbauen wird, schlossen am vergangenen Dienstag mit einem Plus von 9,21%. Das war der beste Anstieg des Unternehmens an einem Tag seit dem 6. November 2024, dem Tag, nachdem Trump seine zweite Amtszeit gewonnen hatte. Längerfristig gesehen ist die Peabody-Aktie jedoch abgestürzt und hat seit dem Wahltag fast 60% ihres Wertes verloren.Ich bewundere den Fokus des Präsidenten auf die Stärkung der Energiesicherheit in den USA. Eine zuverlässige, erschwingliche Energieversorgung ist die Grundlage für Wirtschaftswachstum und nationale Wettbewerbsfähigkeit. Auch wenn ich seine Absicht verstehe, glaube ich, dass die langfristigen Investitionen in eine andere Richtung gehen - und zwar in eine, die stark auf erneuerbare Energien ausgerichtet ist.Kohle wird oft als leistungsstarke Energiequelle beschrieben, und tatsächlich hat sie zum Aufbau des Industriezeitalters beigetragen. Doch heute hat die Kohle Probleme, mit den Kosten zu konkurrieren. Laut BloombergNEF sind die Stromgestehungskosten (LCOE) für neue Kohlekraftwerke mehr als doppelt so hoch wie die von Solar-, Wind- und Gaskraftwerken. Und das, bevor die Umwelt- und Gesundheitskosten der Kohleförderung und -verbrennung berücksichtigt werden. Die einfache Wahrheit ist, dass Kohle nicht mehr die billigste oder sauberste Option ist.Der Markt weiß das. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) ist der Anteil der Kohle an der Stromerzeugung in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften seit ihrem Höchststand im Jahr 2007 stetig gesunken.In den USA wird der Anteil der Kohle im Jahr 2024 zum ersten Mal unter 15% fallen, und der Trend beschleunigt sich. Das Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) geht davon aus, dass die verbleibenden 115.000 Megawatt (MW) an Kohlekapazität bis 2040 stillgelegt werden könnten. Fast ein Viertel der bestehenden Kohlekraftwerke in den USA soll bereits bis 2029 stillgelegt werden.Viele der noch am Netz befindlichen Kraftwerke arbeiten weit unter ihrer Kapazität. Die Wiederinbetriebnahme stillgelegter Kraftwerke oder die Verlängerung der Lebensdauer älterer Anlagen ist höchst ineffizient. Die Wartungskosten steigen mit dem Alter, und viele Anlagen sind inzwischen über 50 Jahre alt. Das letzte große Kohlekraftwerk, das in den USA gebaut wurde, ging 2013 ans Netz, und seither ist die Pipeline versiegt.Es ist kein Geheimnis, dass sich die globale Energiewirtschaft im Umbruch befindet. Die Kohleverstromung hat 2024 ein neues Rekordhoch erreicht, was vor allem auf das Wachstum in den Schwellenländern zurückzuführen ist. Aber selbst in China und Indien, zwei der größten Kohleverbraucher der Welt, gibt es ehrgeizige Pläne für den Ausbau sauberer Energie. China war 2024 weltweit führend beim Zubau von Solarenergie, während Indien den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreibt, um seinen wachsenden Energiebedarf zu decken.In den USA ist der Kohleverbrauch im vergangenen Jahr um 4% gesunken, und 2023 wird ein Rückgang um 17% erwartet. Gleichzeitig stellen die erneuerbaren Energien neue Rekorde auf. Erst im vergangenen Monat erreichte die Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie in den USA mit 83 Terawattstunden ein Allzeithoch, während der Anteil fossiler Brennstoffe am Strommix zum ersten Mal unter 50% fiel. Es ist klar, woher der Wind weht.Ich glaube, dass dieser Trend eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellt. Der Zubau an erneuerbaren Energien ist im vergangenen Jahr weltweit um 25% gestiegen, angeführt von Solar- und Windenergie. Es wird erwartet, dass allein die Solarenergie in diesem Jahr mehr als die Hälfte aller neuen Stromerzeugungskapazitäten in den USA ausmachen wird, wobei mein Heimatstaat Texas eine Vorreiterrolle spielt. Es wird erwartet, dass mehr als ein Drittel aller neuen Solarmodule genau hier installiert werden.Noch überzeugender ist, dass erneuerbare Energien heute nicht nur billiger sind als der Bau neuer Kohlekraftwerke, sondern auch billiger als der Betrieb der meisten bestehenden Kohlekraftwerke. Nach Angaben von Energy Innovation könnten 99% der Kohlekraftwerke in den USA durch neue Solar- oder Windkraftanlagen zu geringeren Kosten ersetzt werden.Auch hier stimme ich mit Präsident Trump überein, dass KI und Rechenzentren in den kommenden Jahren massive Energieverbraucher sein werden. Als Vorstandsvorsitzender von HIVE Digital Technologies sollte ich das wissen. Bis zum Jahr 2030 wird sich allein der Stromverbrauch von Rechenzentren auf schätzungsweise 945 Terawattstunden mehr als verdoppeln. Unsere Hoffnungen auf Kohle zu setzen, um diesen Bedarf zu decken, ist meiner Meinung nach eine rückwärtsgewandte Lösung.Die Kohle mag durch regulatorische Erleichterungen einen vorübergehenden Aufschwung erfahren, und einige Investoren mögen kurzfristig davon profitieren. Langfristig gesehen ist die Zeichenlage jedoch eindeutig. Der weltweite Übergang zu sauberer, billiger Energie ist in vollem Gange. Anleger, die der Entwicklung voraus sein wollen, sollten den Daten und dem Geld folgen.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 14. April 2025 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.