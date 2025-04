Uranium Energy: President und Chief Executive Officer Amir Adnani wird in den Vorstand der World Nuclear Association berufen

Corpus Christi, 17. April 2025 - Uranium Energy Corp. (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC") freut sich bekannt zu geben, dass Amir Adnani, der Gründer, Präsident und Chief Executive Officer ("CEO") von UEC, in den Vorstand der World Nuclear Association ("WNA") berufen wurde.Die WNA mit Sitz in London fördert das Wachstum des Nuklearsektors, indem sie die wichtigsten Akteure der Branche miteinander verbindet, die Position der Branche auf der Weltbühne vertritt und führende und maßgebliche Informationen zur Kernenergie bereitstellt. Ihre Mitglieder sind für 70 Prozent der weltweiten Kernenergieerzeugung verantwortlich. Die Mitglieder ernennen einen Geschäftsführer und wählen einen 20-köpfigen Vorstand, der die Politik und die strategischen Ziele der WNA vorgibt und die Führung übernimmt."Es ist eine Ehre, zu einem so entscheidenden Zeitpunkt für unsere Branche dem WNA-Vorstand beizutreten. Die wachsende Zahl von Ländern und großen Organisationen, die sich der Verpflichtung zur Verdreifachung der weltweiten Kernkraftkapazitäten bis 2050 anschließen, ist ein bahnbrechender Moment - die folgenreichste Gelegenheit seit Jahrzehnten, die Zukunft der sauberen Energie zu gestalten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen, um diesen Wandel zu begleiten und sicherzustellen, dass die Kernenergie ihre wesentliche Rolle bei der Bereitstellung von erschwinglicher, zuverlässiger und kohlenstofffreier Energie weltweit spielt.""Wir freuen uns, Amir zu diesem für die Kernenergie entscheidenden Zeitpunkt im Vorstand begrüßen zu dürfen. Sein unternehmerischer Elan, sein Engagement in der Finanzwelt und seine innovative Führungsrolle passen gut zu dem Ziel der Branche, die Kernkraftkapazitäten zu verdreifachen. Amir bringt wertvolle Einblicke und Impulse mit, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm und dem restlichen Vorstand bei der Gestaltung dieser spannenden Zukunft."Weitere Informationen über die WNA finden Sie auf ihrer Website unter www.world-nuclear.org.Uranium Energy Corp ist Amerikas größter und am schnellsten wachsender Lieferant von Uran, das für die Erzeugung sicherer, sauberer und zuverlässiger Kernenergie benötigt wird. UEC treibt die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen ISR-Uranprojekten in den Vereinigten Staaten und hochgradigen konventionellen Projekten in Kanada voran. Das Unternehmen besitzt drei ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming. Diese Produktionsplattformen sind durch lizenzierte zentrale Verarbeitungsanlagen verankert, die von einer Pipeline von ISR-Satellitenprojekten beliefert werden, darunter sieben, die bereits über die wichtigsten Genehmigungen verfügen. Im August 2024 wurde der Betrieb des Christensen Ranch-Projekts in Wyoming wieder aufgenommen und mit dem Hochfahren der Anlage begonnen, wobei uranhaltiges Harz an die Irigaray-Anlage (Wyoming-Hub) geliefert wird. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über diversifizierte Uranbestände ( ), darunter: (1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3O8 in den USA; (2) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an Uranium Royalty Corp. , dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor; und (3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in der westlichen Hemisphäre. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten mit jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung geleitet. 