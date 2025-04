Technische Marktanalyse vom 20.04.2025: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Der sichere Hafen Gold hat wieder einmal gezeigt, was passiert, wenn die Mehrheit Angst und Unsicherheit empfindet. Das Edelmetall steigt gerade von Rekord zu Rekord. Die Flucht in Gold ist derzeit das Krisenbarometer schlechthin. Alle Kritikpunkte, die man immer wieder zu Gold hört, sind den Anlegern völlig egal. Technisch betrachtet ist der übergeordnete Aufwärtstrend weiter intakt und kurzfristige Rückschläge werden zum Bestandsaufbau genutzt. Auch hier spielen die Indikatoren keine Rolle, weshalb einfach nur auf den Trend geachtet werden muss.Der dynamische Rückgang seit dem Unterschreiten der Unterstützung im Bereich von 70 USD führte Öl bis unter die Marke von 60 USD. Dieser Rückgang ist nun beendet und die Gegenbewegung läuft. Die alte Unterstützungszone wird nun zum Widerstand. Bis in diesen Bereich könnte der aktuell laufende Anstieg noch führen. An dieser Stelle soll noch einmal erwähnt werden, dass Öl auch ein Indikator für eine laufende Wirtschaft darstellt. Somit ist der aktuelle Rückgang mit gemischten Gefühlen zu betrachten.Der Bitcoin hat zwar die Abwärtstrendlinie zur Seite verlassen, Aufwärtsdynamik kam gleichwohl nicht auf. Die Kryptowährung stellt damit lediglich eine weitere Währung dar und ist nicht als Krisenbarometer zu betrachten. Die jüngste Abwärtsbewegung führte den Bitcoin bis in den Bereich von 75.000 USD, wo er Halt gefunden hat. Die letzten Tage hat dieser auf der Stelle getreten. Dies sollte auch in der kommenden Woche keine Änderung erfahren.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.