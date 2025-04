Sibanye-Stillwater: Jahresberichte, Einladung zur Hauptversammlung und No-Change-Statement

Johannesburg, 25. April 2025 - Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt bekannt, dass der integrierte Bericht 2024, der kombinierte integrierte Bericht, der Jahresfinanzbericht des Konzerns, der Jahresabschluss der Gesellschaft, der Nachtrag zu den Mineralressourcen und Mineralreserven, die Ankündigung der Jahreshauptversammlung (AGM) einschließlich des zusammengefassten Finanzberichts und andere relevante ergänzende Unterlagen auf der Website https://reports.sibanyestillwater.com/2024 veröffentlicht wurden.Darüber hinaus werden die Aktionäre von Sibanye-Stillwater darauf hingewiesen, dass die Einberufung der Jahreshauptversammlung (AGM) einschließlich des zusammengefassten Finanzberichts für die Aktionäre heute, am 25. April 2025, veröffentlicht wird. Die Abstimmungsmodalitäten für die Jahreshauptversammlung sind nachstehend aufgeführt.Die externen Wirtschaftsprüfer von Sibanye-Stillwater, Ernst & Young Inc., haben den Konzernabschluss und den Einzelabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr (Konzernabschluss) geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die uneingeschränkten Bestätigungsvermerke können zusammen mit dem Konzernabschluss am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Die zuvor in dem geprüften verkürzten Konzernzwischenabschluss veröffentlichten Informationen, der am 21. Februar 2025 im Stock Exchange News Service veröffentlicht wurde, bleiben unverändert. Alle in dieser Mitteilung genannten Dokumente sind unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/ verfügbar.Darüber hinaus ist der Jahresfinanzbericht des Konzerns, der den geprüften Konzernabschluss und den Jahresabschluss der Gesellschaft enthält, auch über den JSE Cloudlink https://senspdf.jse.co.za/documents/2025/jse/isse/sswe/AFS2024.pdf verfügbar.Die Jahreshauptversammlung der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr findet vollständig in elektronischer Form (virtuell) am Donnerstag, dem 29. Mai 2025, um 09:00 Uhr (CAT) statt. Die Hauptversammlung wird die in der Ankündigung der Jahreshauptversammlung (NOM) angegebenen Tagesordnungspunkte behandeln, die unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/shareholder-information/agm/ abgerufen werden können.Gemäß Abschnitt 59(1)(a) und (b) des Gesetzes und den JSE-Kotierungsvoraussetzungen hat das Board of Directors von Sibanye-Stillwater die folgenden Stichtage festgelegt, um zu bestimmen, welche Aktionäre berechtigt sind:- Erhalt der Einladung zur Jahreshauptversammlung (d. h. der Tag, an dem ein Aktionär im Wertpapierregister der Gesellschaft eingetragen sein muss, um die Einladung zur Hauptversammlung zu erhalten): Donnerstag, 17. April 2025; und- Teilnahme an der Hauptversammlung und Stimmabgabe (das Datum, an dem ein Aktionär im Wertpapierregister der Gesellschaft eingetragen sein muss, um an der Hauptversammlung teilnehmen und abstimmen zu können): Freitag, 23. Mai 2025.- Der letzte Handelstag, an dem die Stimmberechtigung besteht, ist Dienstag, der 20. Mai 2025Aktionäre von Sibanye-Stillwater, die elektronisch an der Hauptversammlung teilnehmen und/oder abstimmen möchten, müssen das Formular für die elektronische Teilnahme ausfüllen, das in der NOM enthalten ist oder separat unter https://reportssibanyestillwater.com/2024/downloads/ssw-AGM-EPF24.pdf heruntergeladen werden kann, und senden Sie dieses so bald wie möglich, spätestens jedoch bis Dienstag, 27. Mai 2025, 09:00 Uhr CAT, per E-Mail an The Meeting Specialist Proprietary Limited (TMS) proxy@tmsmeetings.co.za.Gemäß Abschnitt 63(2)(b) des südafrikanischen Unternehmensgesetzes (Gesetz Nr. 71 von 2008) (das Gesetz) und der Gründungsurkunde der Gesellschaft wird die Jahreshauptversammlung elektronisch und nicht persönlich abgehalten. Die eingerichteten elektronischen Konferenzsysteme ermöglichen es allen Teilnehmern der Jahreshauptversammlung, ohne Vermittler gleichzeitig zu kommunizieren und an der Versammlung teilzunehmen. Die Anleitung für die virtuelle Versammlung ist unter https://reports.sibanyestillwater.com/2024/downloads/ssw-AGM-GUIDE24.pdf verfügbar. Die elektronische Abstimmung ist daher die einzige Möglichkeit für Aktionäre oder Bevollmächtigte von Aktionären, auf der Hauptversammlung abzustimmen.Bitte beachten Sie, dass gemäß Abschnitt 63(1) des Gesetzes die Teilnehmer der Hauptversammlung (einschließlich Bevollmächtigte) sich ausweisen müssen, bevor sie zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Stimmabgabe berechtigt sind, wie in der NOM näher erläutert. Als Ausweisdokumente werden beglaubigte Kopien gültiger Ausweisdokumente, Führerscheine und Reisepässe akzeptiert.Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von autokatalytischem PGM-Recycling und hält Beteiligungen an führenden Betrieben zur Aufbereitung von Bergbaurückständen.Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium sowie Rhodium und auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit.Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames WellstedExecutive Vice President: Investor Relations and Corporate AffairsTel.: +27 (0) 83 453 4014Website: www.sibanyestillwater.comLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwaterFacebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwaterYouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videosX: https://twitter.com/SIBSTILLSponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary LimitedIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chIncorporated in the Republic of South Africa Registration number 2014/243852/06Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE) ISIN - ZAE000259701Issuer code: SSW(Sibanye-Stillwater, the Company and/or the Group)Registered Address:Constantia Office ParkBridgeview HouseBuilding 11Ground Floor Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road Weltevreden Park 1709Postal Address:Private Bag X5Westonaria 1780Tel +27 11 278 9600Fax +27 11 278 9863Website: www.sibanyestillwater.comDISCLAIMER: Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Bekanntmachung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne der Safe Harbour-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Präsentation, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsbezogene Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie wird, würde, erwarten, prognostizieren, potenziell, kann, könnte, glauben, anstreben, voraussichtlich, Ziel, schätzen und Wörtern mit ähnlicher Bedeutung identifiziert werden.Diese zukunftsgerichteten Aussagen, zu denen unter anderem auch solche gehören, die sich auf die zukünftige Finanzlage, die Geschäftsstrategien, die Geschäftsaussichten, die Branchenprognosen, die Produktions- und Betriebsführung, die klima- und ESG-bezogenen Ziele und Kennzahlen sowie die Pläne und Ziele für zukünftige Betriebe, die Projektfinanzierung und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen von Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern) beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von jeglichen zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die im Integrierten Bericht 2024 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F dargelegt sind, der am 25. April 2025 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang). Diese Informationen wurden nicht von den externen Wirtschaftsprüfern des Konzerns geprüft.WEBSITES: Verweise in dieser Bekanntmachung auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Websites) dienen als Hilfe bei der Suche nach diesen Informationen und sind nicht in diese Bekanntmachung integriert und bilden keinen Teil davon.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. 