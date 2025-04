Sranan Gold verstärkt sein Team mit neuen Mitgliedern in Vorstand und Management

Vancouver, 30. April 2025 - Sranan Gold Corp. (CSE: SRAN) (FSE: P84) ("Sranan" oder das "Unternehmen") gab heute Änderungen im Vorstand und in der Belegschaft bekannt, wie bereits in der Pressemitteilung von Peak Minerals Ltd. (jetzt Sranan Gold) vom 8. November 2024 angekündigt. Die Vorstandsberater John Williamson und Mario Stifano sowie der CEO Oscar Louzada wurden mit sofortiger Wirkung in den Vorstand von Sranan berufen. Herr Williamson übernimmt den Vorstandsvorsitz. Herr Williamson, Herr Stifano und Herr Louzada treten neben John Alcock und Ron Shenton in den Vorstand ein. Sie ersetzen Fred Tejada und Jonathan Yan, die von ihren Ämtern zurückgetreten sind.Herr Alcock wurde zudem auch zum Chief Financial Officer ernannt. Dr. Dennis LaPoint wurde zum Executive Vice President, Exploration and Corporate Development, ernannt.Oscar Louzada, CEO von Sranan Gold, kommentierte: "Wir freuen uns, unseren Vorstand und unser Management-Team nun besetzt zu haben. Die Mitglieder bringen sich gegenseitig ergänzende Fachkompetenzen ins Unternehmen ein, die bei der Erschließung von Werten auf unserem Goldprojekt Tapanahony in Suriname unmittelbar zum Einsatz kommen werden. Das neu ernannte Team ist seit vielen Jahren im Guayana Shield tätig und hat zahlreiche der derzeit börsennotierten Unternehmen in Surinam und in Guyana unterstützt."Wir freuen uns, dass John Williamson den Vorstandsvorsitz übernommen hat. Er verfügt über einen guten Ruf und eine herausragende Erfolgsbilanz. Er war unter anderem Mitbegründer von Founders Metals und trug zum Wachstum des Unternehmens bei. Er war dort für die erfolgreiche Exploration, die strategischen Partnerschaften und den fokussierten Ansatz zur Erschließung des Ressourcenpotenzials verantwortlich. Sein Erfahrungsschatz ist für Sranan Gold von enormem Wert."Im Namen von Sranan danke ich den scheidenden Vorstandsmitgliedern Fred und Jonathan für ihre Dienste und wertvollen Beiträge während ihrer Amtszeit."Herr Williamson ist professioneller Geologe. In seiner 35-jährigen Karriere hat er mit Geowissenschaftlern und Kapitalmarktexperten der Branche eng zusammengearbeitet und war für zahlreiche erfolgreiche Unternehmungen führend verantwortlich. Er leitete die Beschaffung von Kapital in Höhe von fast 1 Milliarde Dollar, die Exploration bzw. die Expansion auf mindestens 10 Millionen Unzen Gold auf drei Kontinenten und leitete Gold-, Kupfer- und Nickelbergbauprojekte. Mehr als einmal wurden die hervorragenden Leistungen seines Teams durch Aufnahme in den TSX Venture 50 TM gewürdigt. Als Mitbegründer und erster CEO von Founders Metals Inc. trug Herr Williamson wesentlich zum Wachstum des Explorationsunternehmens bei, das sich auf die Weiterentwicklung des Goldprojekts Antino in Suriname konzentrierte.Herr Stifano ist eine erfahrene Führungskraft in der Bergbaubranche und Chartered Professional Accountant. Er verfügt über 25 Jahre Erfahrung in Bergbauunternehmen, die in Exploration, Erschließung und Förderung aktiv waren. Derzeit ist er CEO von Galantas Gold und Executive Chairman der Doré Copper Mining Corp. Er hatte eine Reihe von Führungspositionen inne, darunter Chief Executive Officer der Cordoba Minerals Corp., Executive Chairman von Mega Precious Metals Inc., Vice President und Chief Financial Officer der Lake Shore Gold Corp. sowie Vice President und Chief Financial Officer von Ivernia Inc. Herr Stifano war maßgeblich an der Beschaffung von über 700 Millionen Dollar für die Erkundung und Finanzierung von Bergbauprojekten beteiligt und leitete insbesondere das Team, das die historische Mine Omai in Guyana erwarb, finanzierte und 2020 an die Börse brachte.Herr Louzada verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, insbesondere bei Beeson Gregory (Investec) und Canaccord Genuity. Er ist seit 12 Jahren an Goldexplorationsprojekten in Suriname beteiligt.Herr Alcock verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Experte in Rechnungswesen und Finanz sowie als Investor in aufstrebende neue Bergbauunternehmen. Er ist Chartered Professional Accountant und gehört derzeit dem Vorstand von Altiplano Metals an.Herr Shenton ist seit 40 Jahren auf den Kapitalmärkten tätig. Er begann seine Karriere als Anlageberater bei einer nationalen Maklerfirma, bevor er zu einem regionalen Unternehmen derselben Branche wechselte. Er gründete mehrere börsennotierte Unternehmen, fungierte als CEO und als Direktor und übernahm neben der Kapitalbeschaffung auch die Aufgabenbereiche Investor Relations und Öffentlichkeitsarbeit. Die meisten seiner Arbeitgeber waren in der Bergbauexploration tätig, doch hat er auch in den Bereichen Biotechnologie, Cybersicherheit, Technologie sowie Öl und Gas gearbeitet.Dr. LaPoint ist ein äußerst erfahrener Geologe. Er leitete das Team, das 2002 die Mine Merian in Suriname entdeckte, und war maßgeblich an neuen Funden und Ressourcen für die Mine Rosebel in Suriname beteiligt. Zudem war er an dem Erwerb, der Finanzierung und dem Börsengang der Omai-Mine in Guyana beteiligt. Er arbeitet seit über 24 Jahren in Surinam.Sranan Gold Corp. ist im Bereich Mineralexploration und Erwerb von Mineralliegenschaften in Surinam tätig. Das viel versprechende Tapanahony-Projekt liegt zentral in der Region von Suriname, in der aktuell eine Art moderner "Gold Rush" stattfindet. Tapanahony umfasst 29.000 Hektar in einem der ältesten und größten Kleinbergbaugebiete Surinams. Entlang eines 4,5 km langen Abschnitts, in dem mehrere Abbaugebiete erschlossen wurden, fördern lokale Bergleute erhebliche Mengen von Saprolit. Sranan Gold Corp. führt auch Erkundungen auf seiner Liegenschaft Aida durch. Diese besteht aus fünf Mineralien-Claims in dem sich über eine Fläche von 2.335,42 Hektar erstreckenden Shuswap-Hochland innerhalb der Kamloops Mining Division.Weitere Informationen finden Sie unter sranangold.com.Oscar Louzada, CEO+31 6 25438975DIE KANADISCHE WERTPAPIERBÖRSE HAT DEN INHALT DIESER PRESSEMITTEILUNG WEDER GENEHMIGT NOCH ABGELEHNT.Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts dar, insbesondere zu Zeitpunkt, Art, Umfang und Einzelheiten der zukünftigen Explorationspläne des Unternehmens. Solche Aussagen und Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens, seiner Projekte oder die branchenweiten Ergebnisse wesentlich von den künftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Erkennen lassen sich solche Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "planen", "antizipieren", "schätzen", "geplant", "prognostizieren", "vorhersagen" und ähnlicher Terminologie bzw. an Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "vielleicht" ergriffen, auftreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden" oder "werden." Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich künftiger Ereignisse, Leistungen und Ergebnisse wider und gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, Schätzung, Zeitplan und Umfang künftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, die Einholung behördlicher Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Das Unternehmen hält seine Annahmen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments zwar für angemessen, doch sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für künftige Leistung. Leser:innen sollten solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, außer wie unter aktuellen Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/250294