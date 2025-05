Tudor Gold erhält Fünfjahres-Explorationsgenehmigung zur Weiterentwicklung des Treaty-Creek-Projekts

Vancouver, 1. Mai 2025 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (das "Unternehmen" oder "Tudor") freut sich bekannt zu geben, dass es vom Ministerium für Bergbau und kritische Mineralien von British Columbia die Explorationsgenehmigung für sein Vorzeigegrundstück Treaty Creek erhalten hat, das sich im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British ColumbiaDie Explorationsgenehmigung für das Projekt Treaty Creek ist bis zum 31. Mai 2030 gültig und berechtigt Tudor Gold, die Mineralexplorationsaktivitäten weiter voranzutreiben. Die bevorstehenden Explorationsarbeiten werden sich auf den vor kurzem entdeckten hochgradigen Goldkomplex Supercell-One (SC-1) konzentrieren (siehe Pressemitteilungen vom 1. Februar, 13. August und 10. September 2024), wobei ein Bohrprogramm darauf abzielt, die bekannten hochgradigen Strukturen weiter abzugrenzen und zu erweitern. Zusätzlich zu den Explorationsbohrungen plant das Unternehmen geotechnische Bohrungen zur Unterstützung der Infrastrukturplanung im Zusammenhang mit unserer geplanten Explorationsrampe. Tudor Gold ist derzeit dabei, die erforderlichen Genehmigungen zu beantragen, um diese unterirdische Erschließung voranzutreiben. Sobald die Rampe errichtet ist, wird sie einen kosteneffizienten, ganzjährigen unterirdischen Zugang zum Gebiet SC-1 Complex bieten, der weitere hochwirksame Explorationen ermöglicht und auch als wichtige Infrastruktur für die zukünftige Erschließung der breiteren Goldstorm-Lagerstätte dienen kann. Link zu Bildern: Grundstückskarte und geplante unterirdische ErschließungKen Konkin, President und CEO, kommentiert: "Wir danken dem Regional Mines Office in Smithers für die Verlängerung unserer Arbeitsgenehmigung um weitere fünf Jahre. Wir freuen uns darauf, das Projekt Treaty Creek voranzutreiben, indem wir uns auf den hochgradigen SC-1-Komplex konzentrieren und unsere Pläne zur Einreichung weiterer Anträge vorantreiben, die das Projekt Treaty Creek von einem 'Greenfields'-Projekt zu einem 'Brownfields'-Projekt machen werden. Unser unmittelbares Ziel ist es, Genehmigungen zu erhalten, die es Tudor ermöglichen, die Exploration und Erweiterung des SC-1-Komplexes vom Untergrund aus voranzutreiben. Unsere vorgeschlagene Explorationsrampe wird voraussichtlich sowohl die Kosten als auch die Zeit, die für Bohrungen und die Definition von neuen hochgradigen Goldzielen erforderlich sind, erheblich reduzieren, da sie den Einsatz von unterirdischen Bohrstationen ermöglicht, die weitaus effizienter sind als herkömmliche Oberflächenbohrungen. Nach ihrer Fertigstellung könnte die unterirdische Infrastruktur einen langfristigen strategischen Wert darstellen und zukünftige Explorations- und potenzielle Bergbaubetriebe innerhalb des SC-1-Komplexes und der anderen Goldstorm-Domänen, insbesondere der angrenzenden CS-600-Domäne, unterstützen.Wie in früheren Pressemitteilungen hervorgehoben wurde, haben die Bohrergebnisse von 2024 aus der Zone SC-1 die Kontinuität und den hochgradigen Charakter der Goldmineralisierung in einer Umgebung bestätigt, die strukturell und geologisch mit Newmonts Goldlagerstätte Brucejack, die sich südlich von Treaty Creek befindet, vergleichbar ist. Da der unterirdische Stollen bereits vorhanden ist, planen wir ein gezieltes Bohrprogramm von bis zu 25.000 Metern, um SC-1 und die umliegenden Ziele zu erweitern und weiter zu definieren. Wichtig ist, dass keines der SC-1-Bohrergebnisse in der Mineralressourcenschätzung vom Februar 2024 von 27,9 Millionen Unzen Goldäquivalent mit einem Durchschnittsgehalt von 1,19 g/t enthalten ist, was das beträchtliche Aufwärtspotenzial dieses hochgradigen Systems unterstreicht. Die gesamte Goldstorm-Lagerstätte bleibt in alle Richtungen und in der Tiefe offen. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, unsere Explorationsbemühungen auf dem Projekt Treaty Creek rasch zu erweitern und voranzutreiben.Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft ein detaillierteres Explorationsprogramm für die Saison 2025 vorzustellen."Das Projekt Treaty Creek beherbergt die Lagerstätte Goldstorm, die ein großes Gold-Kupfer-Porphyr-System umfasst, sowie mehrere andere mineralisierte Zonen. Wie im "NI-43-101 Technical Report for the Treaty Creek Project" vom 5. April 2024, der von Garth Kirkham Geosystems und JDS Energy & Mining Inc, verfügt die Lagerstätte Goldstorm über eine angezeigte Mineralressource von 27,87 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,19 g/t AuEQ (21,66 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,92 g/t, 2,87Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,18 %, 128,73 Moz Silber mit einem Gehalt von 5,48 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 6.03 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,25 g/t AuEQ (4,88 Moz Gold mit einem Gehalt von 1,01 g/t, 0,503 Blb Kupfer mit einem Gehalt von 0,15 %, 28,97 Moz Silber mit einem Gehalt von 6,02 g/t), mit einem Cutoff-Gehalt von 0,7 g/t AuEQ und einem Cutoff-Gehalt von 0,75 g/t AuEQ im Untergrund. Die Goldstorm-Lagerstätte wurde in drei dominante Mineraldomänen und mehrere kleinere Mineraldomänen unterteilt. Der Bereich CS-600 besteht größtenteils aus einem intrusiven Zwischengestein und beherbergt den Großteil der Kupfermineralisierung innerhalb der Lagerstätte Goldstorm. CS-600 weist eine angezeigte Mineralressource von 15,65 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,22 g/t AuEQ (9,99 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,78 g/t, 2,73 Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,31 %, 73,47 Moz Silber mit einem Gehalt von 5.71 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 2,86 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,20 g/t AuEQ (1,87 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,79 g/t, 0,48 Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,29 %, 13,4 Moz Silber mit einem Gehalt von 5,63 g/t). Die Lagerstätte Goldstorm bleibt in alle Richtungen offen und erfordert weitere Explorationsbohrungen, um die Größe und Ausdehnung der Lagerstätte zu bestimmen.Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne von National Instrument 43-101 ist der President und CEO des Unternehmens, Ken Konkin, P. Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Offenlegungen bilden, gelesen und genehmigt.Die Diamantbohrkernproben wurden im Aufbereitungslabor von MSA Labs in Terrace, BC, vorbereitet und im geochemischen Labor von MSA Labs in Langley, BC, untersucht. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Vorlage von Leerproben, zertifizierten Standards und Doppelproben überwacht, die in regelmäßigen Abständen vom Personal von Tudor Gold in den Probenstrom eingefügt werden. Das Qualitätssystem von MSA Laboratories erfüllt die Anforderungen der internationalen Normen ISO 17025 und ISO 9001. MSA Labs ist vom Unternehmen unabhängig. Tudor Gold Corp. ist ein Edel- und Basismetall-Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Claims im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, das produzierende und ehemals produzierende Minen sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die kurz vor der Erschließung stehen. Das 17.913 Hektar große Projekt Treaty Creek (an dem TUDOR GOLD mit 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das Grundstück KSM von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Grundstück Brucejack von Newmont Corp. IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS DER TUDOR GOLD CORP."Ken Konkin"Ken Konkin, Präsident und CEOChris Curran, Vizepräsident Investor Relations und UnternehmensentwicklungTelefon: (604) 559 8092E-Mail: chris.curran@tudor-gold.comOder Patrick Donnelly, Vizepräsident KapitalmärkteTelefon: (604) 559 8092E-Mail: patrick@tudor-gold.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Vorsichtige Aussagen über zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich des Abschlusses und der voraussichtlichen Ergebnisse der wichtigsten Ziele des strategischen Plans des Unternehmens sowie der geplanten Explorationsaktivitäten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden unternommen", "auftreten" oder "erreicht werden" oder die negative Konnotation davon.Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem darauf, dass der strategische Plan des Unternehmens und die geplanten Explorationsaktivitäten rechtzeitig abgeschlossen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen Risiken in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten, schwankende Goldpreise, mögliche Ausfälle und Verzögerungen bei der Ausrüstung, Überschreitung der Explorationskosten, Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung, allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, Änderungen durch die Aufsichtsbehörden, rechtzeitige Erteilung von staatlichen oder behördlichen Genehmigungen sowie andere Risiken, die hierin und von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden.Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.