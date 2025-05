Revival Gold reicht NI 43-101-konforme vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Goldprojekt Mercur ein

Toronto, 5. Mai 2025 - Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen) hat auf SEDAR+ einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) über das Projekt Mercur (Mercur oder das Projekt) mit dem Titel Preliminary Economic Assessment NI 43-101 Technical Report on the Mercur Gold Project, Tooele & Utah Counties, Utah, USA (der technische Bericht) eingereicht. Der technische Bericht stützt die Angaben des Unternehmens in seiner Pressemitteilung vom 31. März 2025 mit dem Titel Revival Gold liefert überzeugende PEA-Ergebnisse in der ökonomischen Vorstudie sowie attraktiven Zeitplan für Neuentwicklung des Mercur-Goldprojekts. Der technische Bericht enthält keine wesentlichen Abweichungen von den in der Pressemitteilung vom 31. März 2025 veröffentlichten Ergebnissen.Wichtigste Punkte der PEA für eine Haufenlaugung bei Mercur Die wirtschaftliche Analyse der PEA wurde auf der Grundlage eines Goldpreises von 2.175 $ pro Unze erstellt. Alle Beträge in dieser Pressemitteilung sind in US-Dollar und metrischen Maßeinheiten, sofern nicht anders angegeben.- Produktion während der Lebensdauer der Mine (LOM) von 65,6 Millionen Tonnen (Mio. t) mineralisiertem Material mit 0,60 Gramm pro Tonne (g/t) und einer durchschnittlichen Gewinnungsrate von 75 %, was einer durchschnittlichen Produktion von 95.600 Unzen Gold pro Jahr über eine Lebensdauer der Mine von 10 Jahren entspricht;- Der Netto-Kapitalwert nach Steuern bei einem Abzinsungssatz von 5 % (NPV5 %) beträgt 295 Millionen $ und der IRR nach Steuern 27 % bei einem Goldpreis von 2.175 $ pro Unze. Bei einem Goldpreis von 3.000 $ pro Unze steigt der NPV5 % auf 752 Millionen $ und der IRR auf 57 %;- Amortisationsdauer nach Steuern beträgt 3,6 Jahre bei einem Goldpreis von 2.175 $ pro Unze, die sich auf 1,7 Jahre bei einem Goldpreis von 3.000 $ pro Unze verringert;- Vorproduktions- und Betriebskapital von 208 Millionen $ und zusätzliche LOM-Unterhaltskosten von 110 Millionen $;- Durchschnittliche Cash-Kosten über die Lebensdauer der Mine von 1.205 $ pro Unze Gold und nachhaltige Gesamtkosten (AISC) über die Lebensdauer der Mine von 1.363 $ pro Unze Gold;- Der PEA-Minenplan wurde auf der Grundlage von angedeuteten Mineralressourcen im Umfang von 35,3 Mio. t mit einem Gehalt von 0,66 g/t Gold, die 746.000 Unzen Gold enthalten, und vermuteten Mineralressourcen von 36,2 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,54 g/t Gold entwickelt, die 626.000 Unzen Gold enthalten Die Mineralressourcen wurden auf der Grundlage eines Goldpreises von 2.000 $ pro Unze geschätzt.- Der Zeitrahmen für den Abschluss der Bergbaugenehmigungsverfahren beträgt voraussichtlich etwa zwei Jahre.Der technische Bericht wurde gemäß den NI 43-101-Richtlinien von den Firmen Kappes, Cassiday & Associates (KCA) aus Reno, Nevada, und RESPEC Company LLC (RESPEC) aus Reno, Nevada (die Studienautoren), mit Stichtag 25. März 2025 erstellt. Der technische Bericht ist auf der Webseite des Unternehmens unter www.revival-gold.com und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Profil des Unternehmens zu finden.Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einem qualifizierten Sachverständigen (QP) und Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, und Herrn Dan Pace, RM SME, einem QP und Chief Geologist des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Die Prüfung durch Herrn Pace konzentrierte sich auf die geologische Repräsentativität der numerischen Mineralressourcenmodelle, einschließlich einer Prüfung der Labor- und Felddaten, die den Modellen zugrunde liegen, während sich die Prüfung durch Herrn Meyer auf das Minen-, Verfahrens- und Infrastrukturdesign, die Kapital- und Betriebskosten sowie die Finanzmodelle konzentrierte.Revival Gold ist eines der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Revival Gold ist eines der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Toronto (Kanada), sein Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).Vorsorglicher Hinweis: Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie glaubt, erwartet, rechnet mit, schätzt, kann, könnte, würde, wird, oder plant zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden.Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Ergebnissen der PEA für das Projekt, wie etwa zukünftige Schätzungen des IRR, des Kapitalwerts, der zukünftigen Produktion, der geschätzten Cash-Kosten, der vorgeschlagenen Abbaupläne und -methoden, der geschätzten Lebensdauer der Mine, der Cashflow-Prognosen, der Metallgewinnung, der geschätzten Kapital- und Betriebskosten, des Zeitplans für die Erteilung von Genehmigungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen, des Zeitplans, des Abschlusses und der Ergebnisse von Machbarkeitsstudien sowie des Umfangs und des Zeitplans der schrittweisen Erschließung des Projekts. Darüber hinaus beruhen zukunftsgerichtete Aussagen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Aussagen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. In Bezug auf diese spezifischen zukunftsgerichteten Informationen über die Erschließung des Projekts hat das Unternehmen seine Annahmen und Analysen auf bestimmte Faktoren gestützt, die von Natur aus unsicher sind. Zu den Ungewissheiten gehören: (i) die Angemessenheit der Infrastruktur; (ii) die geologischen Eigenschaften; (iii) die metallurgischen Eigenschaften der Mineralisierung; (iv) die Fähigkeit, angemessene Verarbeitungskapazitäten zu entwickeln; (v) der Preis von Gold, Silber und anderen Rohstoffen; (vi) die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Anlagen, die für den Abschluss der Erschließung erforderlich sind; (vii) die Kosten für Verbrauchsmaterialien und Bergbau- und Verarbeitungsausrüstung; (viii) unvorhergesehene technologische und technische Probleme; (ix) Naturkatastrophen und/oder Unfälle; Währungsschwankungen; (xi) Änderungen von Vorschriften; (xii) die Einhaltung von Vertragsbedingungen durch und/oder wichtige Zulieferer; (xiii) die Verfügbarkeit und Produktivität von qualifizierten Arbeitskräften; (xiv) die Regulierung der Bergbauindustrie durch verschiedene Regierungsbehörden, einschließlich Genehmigungen und Umweltverträglichkeitsprüfungen; (xv) die Fähigkeit, ausreichend Kapital für die Entwicklung solcher Projekte aufzubringen; (xiv) Änderungen des Projektumfangs oder -designs; und (xvi) politische Faktoren.Diese Pressemitteilung enthält auch Verweise auf Schätzungen von Mineralressourcen. Die Schätzung von Mineralressourcen ist von Natur aus unsicher und beinhaltet subjektive Einschätzungen vieler relevanter Faktoren. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Die Genauigkeit solcher Schätzungen hängt von der Quantität und Qualität der verfügbaren Daten sowie von den Annahmen und Beurteilungen ab, die bei der technischen und geologischen Interpretation verwendet werden (einschließlich der geschätzten zukünftigen Produktion aus dem Projekt, der erwarteten Tonnagen und Gehalte, die abgebaut werden, und des geschätzten Gewinnungsniveaus, das realisiert werden wird), die sich als unzuverlässig erweisen können und bis zu einem gewissen Grad von der Analyse der Bohrergebnisse und statistischen Schlussfolgerungen abhängen, die sich letztendlich als ungenau erweisen können. Die Schätzungen der Mineralressourcen müssen möglicherweise aufgrund folgender Faktoren neu geschätzt werden: (i) Schwankungen der Rohstoffpreise, (ii) Ergebnisse von Bohrungen, (iii) metallurgische Tests und andere Studien, (iv) geplante Bergbauarbeiten, einschließlich Verwässerung, (v) die Bewertung von Minenplänen nach dem Datum der Schätzungen und (vi) das mögliche Ausbleiben von erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Lizenzen oder Änderungen bestehender Bergbaulizenzen.Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die Annahmen und Abzinsungssätze, die in der PEA angemessen angewandt werden; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion auf dem Projekt aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offen gelegt werden, einschließlich des jüngsten jährlichen Informationsformulars und des Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.Nicht IFRS-/nicht GAAP-konforme Kennzahlen der finanziellen Leistung: Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Begriffe oder Leistungskennzahlen verwendet, die in der Goldbergbaubranche üblicherweise verwendet werden, aber nicht nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) oder den United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) definiert sind. Dazu gehören: nachhaltige Gesamtkosten (AISC) pro Unze und Cash-Kosten pro Unze. Nicht IFRS-/nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS oder US-GAAP vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die dargestellten Daten sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Kennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS oder US-GAAP erstellt wurden, und sollten in Verbindung mit den Jahresabschlüssen des Unternehmens gelesen werden. Da das Unternehmen diese Kennzahlen auf zukunftsorientierter Basis zur Verfügung gestellt hat, ist es nicht möglich, ohne unangemessenen Aufwand eine quantitative Überleitung zu den am direktesten vergleichbaren Finanzkennzahlen, die gemäß IFRS oder US-GAAP berechnet und dargestellt werden, zu präsentieren. Dies ist auf die inhärente Schwierigkeit zurückzuführen, den Zeitpunkt oder die Höhe verschiedener Abstimmungsposten vorherzusagen, die sich auf die am direktesten vergleichbare zukunftsorientierte IFRS- oder US-GAAP-Kennzahl auswirken würden, die noch nicht eingetreten sind, außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und/oder nicht vernünftig vorhergesagt werden können.Definitionen: All-in sustaining costs (nachhaltige Gesamtkosten, AISC) ist eine nicht IFRS-/nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die auf der Grundlage der vom World Gold Council (WGC) veröffentlichten Leitlinien berechnet wird. Der WGC ist eine Marktentwicklungsorganisation für die Goldindustrie und ist ein Verband, dessen Mitglieder führende Goldbergbaukonzerne sind. Obwohl der WGC keine Regulierungsorganisation der Bergbauindustrie ist, hat es bei der Entwicklung dieser Kennzahlen eng mit seinen Mitgliedsunternehmen zusammengearbeitet. Die Anwendung der AISC-Kennzahl ist freiwillig und nicht notwendigerweise Standard, weshalb diese Kennzahl des Unternehmens möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die AISC-Kennzahl die bereits vorhandenen Kennzahlen des Unternehmens ergänzt. Die AISC umfassen sowohl die Betriebs- als auch die Kapitalkosten, die zur Aufrechterhaltung der Goldproduktion auf einer kontinuierlichen Basis erforderlich sind. Die nachhaltigen Betriebskosten stellen die erwarteten Ausgaben für das Projekt dar, die für die Aufrechterhaltung der Produktion als notwendig erachtet werden. Das nachhaltige Kapitalkosten stellt die erwarteten Kapitalausgaben dar, die die Kosten für die Minenerschließung, einschließlich des kapitalisierten Haldenmaterials, und den laufenden Ersatz von Minenausrüstung und anderen Kapitalanlagen umfassen, und beinhaltet keine erwarteten Kapitalausgaben für größere Wachstumsprojekte oder Erweiterungskapital für bedeutende Infrastrukturverbesserungen.Die Cash-Kosten pro Unze Gold sind eine in der Goldbergbaubranche übliche finanzielle Leistungskennzahl, die jedoch keine Standardbedeutung nach IFRS oder US-GAAP hat. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Investoren diese Informationen zusätzlich zu den konventionellen Kennzahlen, die gemäß IFRS oder US-GAAP erstellt werden, verwenden, um die Leistung des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Generierung von Cashflow zu bewerten. Die Cash-Kosten-Werte werden nach einem vom Gold Institute entwickelten Standard berechnet. Die Cash-Kosten-Werte werden nach einem vom Gold Institute entwickelten Standard berechnet. Das Gold Institute hat seine Tätigkeit im Jahr 2002 eingestellt, aber der Standard gilt in Nordamerika als anerkannter Standard für die Ausweisung der Cash-Kosten der Produktion. Die Anwendung des Standards ist freiwillig, und die dargestellten Kostenkennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.