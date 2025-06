Schweiz: USA werden zum Goldexporteur, UK kauft massenhaft Silber im April

Im April 2025 registrierte das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) Importe von rund 299,68 Tonnen Gold, Silber und Münzen im Wert von 15,5 Milliarden Franken. Die monatlichen Exporte beliefen sich hingegen auf 413,36 Tonnen im Wert von 9,3 Milliarden Franken.Aus den kürzlich veröffentlichten Zahlen der EZV geht zudem hervor, dass die Rohgoldimporte bei 227,73 Tonnen im Wert von 15,4 Milliarden Franken lagen. Im gleichen Zeitraum exportierte die Schweiz 103,97 Tonnen Rohgold im Wert von 9 Milliarden Franken.Wichtigstes Lieferland für die Schweiz waren im April die USA, die eine 180°-Wendung hinlegten und vom größten Importeur zum größten Exporteur wurden. Von dort importierte die Schweiz netto 50,28 Tonnen Gold. Weitere hohe Goldimporte verzeichnete die Schweiz aus Peru (18,05 Tonnen), den Vereinigten Arabischen Emiraten (13,82 Tonnen) und Usbekistan (rund 13,38 Tonnen).Auf der Käuferseite stand im April China an erster Stelle. Die Schweiz exportierte dorthin netto 12,97 Tonnen Gold. An zweiter Stelle lag im vierten Monat des Jahres die Türkei mit einem Import von 11,89 Tonnen. Das Vereinigte Königreich lag mit einem Nettoimport aus der Schweiz von 10,67 Tonnen an dritter Stelle.Gemäß EZV verzeichnete die Schweiz im vergangenen April zudem ein Importvolumen von 66,78 Tonnen Silber im Wert von 66,3 Millionen Franken. Das Exportvolumen belief sich auf 306,61 Tonnen Silber im Wert von 264,6 Millionen Franken. Wichtigstes Lieferland war erneut China, von wo die Schweiz netto 19,58 Tonnen Silber importierte. Der größte Abnehmer war mit enormem Abstand das Vereinigte Königreich. Dorthin exportierte die Schweiz netto 156,37 Tonnen Silber, auf den weiteren Plätzen folgen die Türkei mit 40,32 Tonnen und die VAE mit 17,25 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de