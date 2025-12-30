Goldaktien & Co: Archetypen der Sehnsucht

• Antimon  das Geschoss-härtende "Streuengelchen des Kriegs", unsichtbarer Giftträger, Symbol für die dunkle Sehnsucht nach Macht und Zerstörung.



• Gold  Bollwerk der Sicherheit, kulturelles Erbe und Hoffnungsträger der Nanowelt.

• Rüstungsaktien wie Rheinmetall oder Lockheed Martin  Spiegel der Angst vor Bedrohung, Ausdruck des Wunsches nach Schutz durch Stärke.



• Cybersicherheitswerte wie Palo Alto Networks, CrowdStrike, Fortinet und Check Point  Verteidiger der digitalen Welt, die Antwort auf die unsichtbaren Angriffe unserer Zeit.

• Fortschritt  Technologieaktien wie Apple, Nvidia, Microsoft.



• Gesundheit  Biotech‑ und Pharmawerte wie BioNTech, Moderna.



• Identität  Luxus‑ und Lifestyle‑Aktien wie LVMH, Nike.



• Natur und Einfachheit  Nachhaltigkeitswerte und erneuerbare Energien.