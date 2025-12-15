Osisko Development: Aktueller Stand der Infill-Bohrungen im Rahmen seines 13.000-Meter-Programms im Cariboo-Gold-Projekt

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Au (g/t) Geschätzte tatsächliche Breite (m)

BMU-25-084 12,25 16,25 4 2,28 2,83

Einschließlich 13,25 13,75 0,5 16,62

28,5 29 0,5 2,20 0,36

32 32,5 0,5 2,23 0,41

33 33,5 0,5 2,80 0,43

36,5 37,5 1 13,52 0,71

Einschließlich 36,5 37 0,5 26,84

64 64,5 0,5 2,27 0,35

67 68 1 1,92 0,82

70,5 75 4,5 11,12 4,08

Einschließlich 71,5 72 0,5 88,87 0,45

und 72 72,5 0,5 7,08

76,5 77 0,5 4,76 0,32

BMU-25-086 0,4 0,9 0,5 5,40 0,49

64 65,6 1,6 3,11 1,18

Einschließlich 65 65,6 0,6 5,63

67,5 68 0,5 3,44 0,45

77,8 78,3 0,5 4,79 0,37

101,5 104 2,5 2,03 1,77

Einschließlich 103 103,5 0,5 5,71

und 103,5 104 0,5 2,40

BMU-25-087 18 18,5 0,5 3,76 0,41

19,6 23 3,4 2,26 2,79

Einschließlich 20,6 21,1 0,5 14,50

57,5 58,1 0,6 2,68 0,34

59,1 63 3,9 11,23 2,76

Einschließlich 60,8 61,8 1 43,00 0,82

73,3 79,3 6 4,56 5,25

Einschließlich 74,8 75,3 0,5 6,90 0,32

und 77,3 77,8 0,5 28,19 0,50

und 77,8 78,3 0,5 15,00 0,40

92,3 92,8 0,5 3,76 0,40

105,9 106,4 0,5 3,72 0,41

BMU-25-088 12 16 4 3,60 3,76

Einschließlich 12 12,5 0,5 12,85 0,43

und 12,5 13 0,5 13,14 0,49

51 52 1 2,34 0,91

Einschließlich 51 51,5 0,5 2,40 0,45

und 51,5 52 0,5 2,27 0,45

54 57,5 3,5 2,84 3,17

Einschließlich 57 57,5 0,5 17,00

59,5 60 0,5 1,86 0,43

95,6 96,1 0,5 4,58 0,49

BMU-25-089 45,5 46 0,5 2,56 0,43

59,3 60,7 1,4 5,64 1,25

Einschließlich 60,2 60,7 0,5 15,58 0,43

100 100,5 0,5 4,20 0,49

BMU-25-090 6 7 1 13,34 0,71

16,3 18 1,7 1,98 1,54

Einschließlich 17 18 1 3,13

50,9 51,9 1 3,09 0,79

Einschließlich 51,4 51,9 0,5 5,98

60,5 69 8,5 8,56 7,51

Einschließlich 61 61,5 0,5 10,71 0,41

und 62 62,5 0,5 12,86

und 62,5 63 0,5 43,80 0,45

und 63 63,5 0,5 2,69 0,45

und 63,5 64 0,5 64,26 0,43

und 64 64,5 0,5 2,67

und 66,5 67 0,5 3,35 0,45

73 73,5 0,5 2,38 0,38

87,25 87,75 0,5 2,29 0,41

97,35 97,85 0,5 8,30 0,41

101,5 102 0,5 2,74 0,45

BMU-25-091 10,15 11,15 1 1,93 0,50

Einschließlich 10,15 10,65 0,5 2,76

19,5 20 0,5 2,18 0,49

22 23 1 3,85 0,97

Einschließlich 22,5 23 0,5 7,29

42,5 46 3,5 4,93 3,17

Einschließlich 42,5 43 0,5 2,53 0,43

und 43,5 44 0,5 8,03 0,49

und 44,5 45 0,5 13,94 0,43

und 45 45,5 0,5 2,36

und 45,5 46 0,5 6,95

66,5 67,5 1 1,82 0,64

69 69,5 0,5 2,66 0,45

BMU-25-092 11,95 12,45 0,5 3,46 0,48

30 30,5 0,5 6,15 0,47

33,5 34 0,5 2,51 0,48

49,5 51,5 2 1,99 1,88

Einschließlich 49,5 50,5 1 2,33 0,97

und 50,5 51 0,5 2,01 0,48

58 64 6 9,32 5,64

Einschließlich 59,7 60,2 0,5 23,52

und 60,2 60,9 0,7 3,10 0,63

und 60,9 61,4 0,5 3,21

und 62 62,5 0,5 26,51

und 63 63,5 0,5 51,09

79 79,5 0,5 4,80 0,35

88 90 2 3,31 1,93

Einschließlich 88 88,5 0,5 2,40

und 89,5 90 0,5 10,82 0,48

92,75 96 3,25 7,91 3,09

Einschließlich 92,75 93,25 0,5 20,81 0,48

und 93,25 93,75 0,5 1,83 0,45

und 93,75 94,25 0,5 6,20 0,43

und 94,25 94,75 0,5 3,39 0,49

und 95,5 96 0,5 18,58 0,49

BMU-25-093 27,15 30,65 3,5 2,29 3,45

Einschließlich 27,15 27,65 0,5 7,31 0,49

und 29,15 30,15 1 3,45 0,98

82,5 83 0,5 2,08 0,47

91,6 92,6 1 2,53 0,94

Einschließlich 92,1 92,6 0,5 4,65

BMU-25-094 33,9 34,9 1 3,23 0,83

Einschließlich 34,4 34,9 0,5 6,28 0,45

48,4 48,9 0,5 4,60 0,47

62,1 65,25 3,15 2,29 2,94

Einschließlich 62,1 62,6 0,5 4,90 0,48

und 62,6 63,1 0,5 2,38 0,45

und 63,1 63,6 0,5 3,62 0,43

und 63,6 64,5 0,9 1,86 0,87

68 68,5 0,5 17,63 0,48

BMU-25-095 7 10 3 1,83 2,90

Einschließlich 8 8,5 0,5 3,11 0,48

und 9 9,5 0,5 7,18 0,47

41,5 44,5 3 3,51 2,92

Einschließlich 41,5 42 0,5 9,54 0,49

und 42 42,5 0,5 2,80 0,49

und 44 44,5 0,5 6,39 0,47

61,4 63,4 2 2,39 1,95

Einschließlich 61,9 62,4 0,5 6,26 0,50

und 62,9 63,4 0,5 2,63 0,47

70,5 71 0,5 2,19 0,50

BMU-25-096 72 75,5 3,5 3,89 3,29

Einschließlich 73 73,5 0,5 3,49 0,47

und 74,5 75 0,5 14,78 0,47

und 75 75,5 0,5 8,14

80,75 83 2,25 3,93 1,87

Einschließlich 80,75 81,25 0,5 14,54 0,33

und 82 82,5 0,5 2,12 0,47

BMU-25-097 37,8 38,8 1 2,50 0,94

Einschließlich 38,3 38,8 0,5 4,49 0,47

62 62,5 0,5 3,72 0,48

BMU-25-098 7 10 3 2,76 2,72

Einschließlich 7,5 8 0,5 14,84 0,47

14,65 15,65 1 3,65 0,94

Einschließlich 14,65 15,15 0,5 7,05 0,47

39,5 43 3,5 6,28 3,23

Einschließlich 39,5 40 0,5 30,60 0,46

und 40 40,5 0,5 11,88 0,45

45 45,5 0,5 3,85 0,48

53,2 55,5 2,3 2,78 1,63

Einschließlich 54,5 55 0,5 11,64 0,41

62,05 66 3,95 2,27 3,71

Einschließlich 62,55 63,1 0,55 4,33 0,52

und 63,1 63,6 0,5 8,03

und 65,5 66 0,5 4,16 0,47

BMU-25-099 24,1 24,6 0,5 23,97 0,45

28,4 29,4 1 5,13 0,71

Einschließlich 28,9 29,4 0,5 10,10 0,35

80 80,5 0,5 2,33 0,43

103 103,5 0,5 2,17 0,35

BMU-25-100 14,5 15 0,5 2,16 0,43

18,25 19,75 1,5 2,23 1,41

Einschließlich 18,25 18,75 0,5 5,68 0,47

38,3 39,3 1 1,96 0,77

Einschließlich 38,3 38,8 0,5 2,82 0,38

52 53 1 2,05 0,91

Einschließlich 52 52,5 0,5 3,72 0,45

56 56,5 0,5 11,11 0,50

61,5 65 3,5 2,17 3,42

Einschließlich 61,5 62 0,5 10,44 0,47

und 62,5 63 0,5 2,11 0,50

66,5 67 0,5 4,01 0,50

BMU-25-101 15 19 4 7,32 3,94

Einschließlich 16,5 17 0,5 52,72 0,50

und 17,5 18 0,5 1,87 0,47

35,5 38 2,5 2,34 2,47

Einschließlich 36 36,5 0,5 4,83 0,50

und 37 37,5 0,5 2,64 0,49

und 37,5 38 0,5 2,52 0,49

39,5 40,5 1 3,97 0,97

Einschließlich 39,5 40 0,5 7,62 0,48

46,3 48,35 2,05 3,14 2,03

Einschließlich 46,8 47,3 0,5 1,88 0,49

und 47,85 48,35 0,5 10,74 0,50

BMU-25-102 7,5 9,5 2 4,67 1,98

Einschließlich 7,5 8 0,5 16,90 0,50

und 13,5 14 0,5 2,21 0,48

16 20 4 1,83 3,94

Einschließlich 16,5 17 0,5 5,27 0,50

und 18 18,5 0,5 3,84

und 18,5 19 0,5 2,79 0,49

41 41,5 0,5 2,75 0,45

54 54,5 0,5 3,52 0,49

81 82 1 2,85 0,94

Einschließlich 81,5 82 0,5 4,80 0,47

BMU-25-103 9 10 1 5,86 0,94

30,5 31 0,5 4,69 0,47

41,6 42,6 1 1,88 0,94

Einschließlich 41,6 42,1 0,5 2,22 0,43

46 46,5 0,5 2,46 0,41

53,25 54,85 1,6 7,00 1,56

Einschließlich 53,25 53,75 0,5 18,84 0,50

und 54,35 54,85 0,5 3,58 0,47

58 59,5 1,5 2,71 1,23

Einschließlich 58 58,5 0,5 5,77 0,41

64,65 65,15 0,5 9,39 0,38

71,1 72,25 1,15 1,96 1,00

Einschließlich 71,1 71,75 0,65 3,28 0,56

73,75 75 1,25 2,81 1,08

Einschließlich 74,5 75 0,5 6,35 0,43

BMU-25-104 14,5 16 1,5 2,22 1,36

Einschließlich 14,5 15 0,5 2,63 0,49

und 15,5 16 0,5 3,41 0,38

19 19,5 0,5 2,60 0,41

42,9 43,9 1 31,32 0,91

Einschließlich 42,9 43,4 0,5 62,15 0,47

55 56,5 1,5 1,91 1,41

Einschließlich 55 55,5 0,5 5,16 0,43

80 84 4 16,95 3,67

Einschließlich 80 80,5 0,5 4,37 0,47

und 83,5 84 0,5 130,32 0,43

BMU-25-105 4,5 5,5 1 3,21 0,98

Einschließlich 4,5 5 0,5 5,96 0,49

18,5 19,8 1,3 4,29 1,30

Einschließlich 19,1 19,8 0,7 7,86 0,70

41 42 1 2,58 0,97

Einschließlich 41 41,5 0,5 3,52

46 46,5 0,5 4,89 0,45

56 58 2 9,16 1,81

Einschließlich 56 56,5 0,5 9,90 0,47

und 57 57,5 0,5 24,96 0,47

65,75 66,25 0,5 2,05 0,47

BMU-25-106 11,25 11,75 0,5 3,77 0,43

19 21 2 1,96 1,53

Einschließlich 19 20 1 2,55 0,77

23,5 25 1,5 3,84 1,30

Einschließlich 24 24,5 0,5 10,36 0,43

BMU-25-107 39,45 40,45 1 9,46 0,82

Einschließlich 39,95 40,45 0,5 17,46 0,38

43 44 1 8,02 0,95

Einschließlich 43 43,5 0,5 15,88 0,48

49 50,5 1,5 2,17 1,45

Einschließlich 49,5 50 0,5 5,53 0,48

BMU-25-108 15,7 16,35 0,65 3,85 0,59

43,4 47,05 3,65 1,83 3,59

Einschließlich 43,4 43,9 0,5 7,61 0,49

und 46,35 47,05 0,7 2,09

50,45 55 4,55 6,48 4,22

Einschließlich 50,95 51,45 0,5 4,41 0,47

und 51,45 51,95 0,5 21,04 0,43

und 51,95 52,45 0,5 12,18 0,48

und 52,95 53,45 0,5 2,88

und 53,45 54 0,55 8,71 0,52

und 54 54,5 0,5 7,00 0,45

56,25 58,25 2 3,37 1,81

Einschließlich 56,25 56,75 0,5 8,54 0,45

und 57,75 58,25 0,5 3,42 0,45

87,85 90,5 2,65 13,22 2,25

Einschließlich 87,85 88,35 0,5 3,97 0,40

und 90 90,5 0,5 65,63 0,43

BMU-25-109 20,8 21,3 0,5 1,92 0,43

22,5 23,5 1 2,91 0,87

65,75 69,25 3,5 2,36 3,03

Einschließlich 66,75 67,25 0,5 13,57 0,43

70,9 72,4 1,5 4,28 1,30

Einschließlich 70,9 71,4 0,5 2,10 0,43

und 71,9 72,4 0,5 10,54

86 86,5 0,5 3,34 0,41

BMU-25-110 2,5 4,5 2 26,14 1,81

Einschließlich 3 3,5 0,5 103,94 0,45

42,25 46,75 4,5 2,12 4,08

Einschließlich 42,25 42,75 0,5 5,64 0,47

und 44,75 45,25 0,5 6,13 0,45

und 46,25 46,75 0,5 3,21 0,43

53,75 55,25 1,5 17,91 1,40

Einschließlich 53,75 54,75 1 26,75

75,7 76,2 0,5 1,87 0,47

80,9 81,7 0,8 2,11 0,61

BMU-25-111 26,5 27 0,5 1,89 0,48

30,5 31,5 1 2,33 0,87

Einschließlich 31 31,5 0,5 4,46

60 62 2 11,20 1,81

Einschließlich 60 60,5 0,5 39,87 0,43

und 61 61,5 0,5 4,70 0,47

66,5 67 0,5 3,25 0,45

78,5 79 0,5 3,10 0,47

87 87,5 0,5 4,27 0,45

90,35 90,85 0,5 2,62 0,29

BMU-25-112 4,85 5,45 0,6 2,37 0,46

23,75 25,25 1,5 2,03 1,23

Einschließlich 23,75 24,25 0,5 2,94 0,43

und 24,75 25,25 0,5 2,96

51 53 2 2,06 1,73

Einschließlich 51,5 52 0,5 7,78 0,43

57,5 58,5 1 1,92 0,87

Einschließlich 57,5 58 0,5 3,10 0,43

BMU-25-113 55,5 56 0,5 3,43 0,35

83,3 85,75 2,45 4,71 2,12

Einschließlich 84,75 85,25 0,5 11,68 0,43

und 85,25 85,75 0,5 10,69

BMU-25-114 0 1,15 1,15 3,17 0,94

Einschließlich 0 0,5 0,5 6,48 0,41

3,5 4,25 0,75 2,84 0,68

7.1 8,15 1,05 2,13 0,95

Einschließlich 7,1 7,65 0,55 3,71 0,50

9 10 1 2,76 0,91

11 12 1 5,31 0,87

14,5 15 0,5 85,97 0,43

40,5 41 0,5 4,04 0,50

75,3 75,85 0,55 8,90 0,53

BMU-25-116 0,7 1,2 0,5 7,86 0,41

5 6 1 2,37 0,87

82,5 85,65 3,15 1,97 2,81

Einschließlich 82,5 83,1 0,6 7,25 0,54

und 84,6 85,15 0,55 2,09 0,42

90 90,5 0,5 2,26 0,43

BMU-25-117 38,8 39,8 1 1,81 0,98

49 50 1 2,37 0,87

Einschließlich 49,5 50 0,5 3,98 0,43

70,5 71,5 1 2,56 0,98

Einschließlich 70,5 71 0,5 4,92 0,49

BMU-25-118 6,5 7,5 1 9,11 0,82

Einschließlich 6,5 7 0,5 18,11 0,41

56,5 57,05 0,55 2,17 0,32

100,5 101,75 1,25 12,95 1,17

Einschließlich 101 101,75 0,75 21,26 0,70

107,3 108 0,7 2,13 0,61

BMU-25-120 11 13 2 2,40 1,97

11 11,5 0,5 3,83 0,49

Einschließlich 12,5 13 0,5 5,23 0,49

25 25,5 0,5 3,17 0,48

44 44,5 0,5 1,93 0,49

59,5 61,5 2 7,12 1,99

Einschließlich 60 60,5 0,5 13,72 0,50

und 60,5 61 0,5 14,43

65,5 66 0,5 2,81 0,49

68,5 69,5 1 2,67 0,94

Einschließlich 68,5 69 0,5 4,56 0,47

BMU-25-121 11,5 13,5 2 2,82 1,93

Einschließlich 13 13,5 0,5 10,92 0,48

23 23,5 0,5 5,30 0,47

25 25,5 0,5 58,55 0,47

43 44,5 1,5 6,94 1,46

Einschließlich 43 43,5 0,5 8,82 0,47

und 44 44,5 0,5 11,87 0,50

61 64 3 6,31 2,78

Einschließlich 61 61,5 0,5 10,56 0,43

und 61,5 62 0,5 16,75 0,47

und 63,5 64 0,5 9,92 0,48

65,5 66 0,5 1,81 0,50

69 69,5 0,5 2,18 0,48

78,5 79,5 1 1,98 1,00

Einschließlich 79 79,5 0,5 3,80 0,50

BMU-25-124 8,6 10,8 2,2 4,65 1,91

Einschließlich 9,6 10,1 0,5 18,47 0,38

41,5 42 0,5 2,41 0,43

66 67 1 14,70 0,94

69 72 3 3,11 2,82

Einschließlich 69 69,5 0,5 2,08 0,45

und 70,5 71 0,5 3,27

und 71 71,5 0,5 3,16

und 71,5 72 0,5 8,52 0,48

75 75,5 0,5 9,40 0,48

81 82,5 1,5 3,65 1,45

Einschließlich 81 82 1 5,27

BMU-25-126 38,5 39 0,5 31,54 0,43

45,35 46,85 1,5 15,25 1,36

Einschließlich 45,35 45,85 0,5 38,22 0,45

Einschließlich 46,35 46,85 0,5 7,53 0,45

61 63 2 2,43 1,53

Einschließlich 61,5 62 0,5 9,15 0,38

BMU-25-129 21,45 23 1,55 3,93 1,19

Einschließlich 21,95 22,45 0,5 10,84 0,38

51,3 52,3 1 1,90 0,71

Einschließlich 51,8 52,3 0,5 3,64 0,35

64,6 65,6 1 4,42 0,77

Einschließlich 65,1 65,6 0,5 8,73 0,38

Bohrloch-ID Standort im Bergwerk Ostwert Nordwert Höhe Neigung Azimut Tiefe

(UTM z12N) (UTM z12N) (m) (m)

BMU-25-084 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,1 5882785,6 1261,8 -35 125 114

BMU-25-086 L1260-ORE-003-DBY-002 596499,2 5882820,1 1260,0 -35 125 114

BMU-25-087 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,5 5882751,7 1264,0 -35 125 114

BMU-25-088 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,3 5882785,5 1261,1 -25 125 103,5

BMU-25-089 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,2 5882751,9 1263,0 -25 125 102

BMU-25-090 L1260-ORE-003-DBY-002 596499,3 5882820,1 1259,5 -25 125 102

BMU-25-091 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,3 5882785,5 1260,6 -15 125 81

BMU-25-092 L1260-ORE-003-DBY-002 596499,3 5882820,1 1259,0 -15 125 96

BMU-25-093 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,2 5882751,9 1262,5 -15 125 96

BMU-25-094 L1260-ORE-003-DBY-002 596499,0 5882820,3 1257,5 25 125 93

BMU-25-095 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,5 5882785,4 1260,1 -5 125 81

BMU-25-096 L1260-ORE-003-DBY-002 596498,9 5882820,4 1257,3 35 125 96

BMU-25-097 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,4 5882751,8 1262,1 -5 125 81

BMU-25-098 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,4 5882785,5 1259,7 5 125 81

BMU-25-099 L1260-ORE-003-DBY-002 596498,7 5882820,5 1257,1 45 125 114

BMU-25-100 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,3 5882785,5 1259,5 15 125 84

BMU-25-101 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,6 5882751,7 1261,8 5 125 81

BMU-25-102 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,3 5882785,5 1259,3 25 125 90

BMU-25-103 L1260-ORE-003-DBY-001 596504,5 5882828,9 1260,0 -35 125 114

BMU-25-104 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,3 5882785,5 1259,0 35 125 99

BMU-25-105 L1260-ORE-003-DBY-001 596504,5 5882828,9 1259,5 -25 125 102

BMU-25-106 L1260-ORE-003-DBY-006 596479,2 5882785,7 1258,9 45 125 114

BMU-25-107 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,6 5882751,7 1261,6 15 125 84

BMU-25-108 L1260-ORE-003-DBY-001 596504,6 5882828,9 1259,2 -15 125 96

BMU-25-109 L1260-ORE-003-DBY-005 596483,7 5882794,2 1261,6 -35 125 114

BMU-25-110 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,5 5882751,7 1261,4 25 125 90

BMU-25-111 L1260-ORE-003-DBY-005 596484,0 5882794,1 1260,8 -24 125 102

BMU-25-112 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,4 5882751,7 1261,2 35 125 99

BMU-25-113 L1260-ORE-003-DBY-010 596458,3 5882751,7 1261,1 45 125 114

BMU-25-114 L1260-ORE-003-DBY-001 596504,9 5882828,7 1257,4 25 125 90

BMU-25-116 L1260-ORE-003-DBY-001 596504,8 5882828,8 1257,3 35 125 99

BMU-25-117 L1260-ORE-003-DBY-005 596484,0 5882794,0 1260,4 -15 125 81

BMU-25-118 L1260-ORE-003-DBY-001 596504,8 5882828,9 1257,0 45 125 114

BMU-25-120 L1260-ORE-003-DBY-005 596484,0 5882793,9 1260,2 - 125 84

BMU-25-121 L1260-ORE-003-DBY-005 596484,1 5882794,0 1259,8 5 125 81

BMU-25-124 L1260-ORE-003-DBY-005 596484,2 5882793,9 1259,2 25 125 90

BMU-25-126 L1260-ORE-003-DBY-005 596484,1 5882793,6 1258,8 37 125 99

BMU-25-129 L1260-ORE-003-DBY-005 596484,0 5882793,6 1258,4 44 124 114