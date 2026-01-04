Indien: Goldimporte sinken im November um 73% gegenüber dem Vormonat
04.01.2026 | Redaktion
Im November verzeichneten Indiens Goldimporte einen starken Rückgang. Mit 4 Mrd. Dollar lagen sie fast 73% unter dem Wert des Vormonats (14,7 Mrd. Dollar), so TradingView. Der Anstieg im Oktober sei darauf zurückzuführen, dass Juweliere und Händler vor der Fest- und Hochzeitssaison, in der die Nachfrage in der Regel ihren Höhepunkt erreicht, ihre Lager auffüllten. Daher wird der Rückgang im November eher als optische Korrektur denn als strukturelle Veränderung angesehen, da Goldimporte häufig im Oktober vorgezogen werden.
Auf kumulierter Basis liegen die Goldimporte zwischen April und November leicht über dem Vorjahresniveau, was trotz des starken Rückgangs im November auf eine insgesamt stabile Nachfrage hindeutet. Auch der hohe Goldpreis trug zur Abschwächung bei, da erhöhte Kosten die Nachfrage nach Schmuck tendenziell dämpfen und zu Kaufzurückhaltung führen. Die Bank Barclays stellte fest, dass die Goldimporte im Oktober zwar ihren Höhepunkt erreichten, das Ausmaß der Korrektur im November jedoch unerwartet war.
Auch die Silberimporte gingen im November deutlich zurück und fielen um rund 60% auf 1,1 Mrd. Dollar. Insgesamt führten die rückläufigen Gold- und Silberimporte zu einem Rückgang der Gesamtimporte um 18% auf 62,7 Mrd. Dollar. Dies entspricht einem Rückgang von 2% gegenüber dem Vorjahr. Der stärkste Rückgang war im Bereich Edelsteine und Schmuck zu verzeichnen: Er sank von 18,5 Mrd. Dollar im Oktober auf 6,9 Mrd. Dollar im November und machte damit fast 86% des monatlichen Rückgangs aus.
Trotz der Korrektur im November bleibt der allgemeine Trend positiv. In den ersten sieben Monaten des Geschäftsjahres 2026 wurden Gold- und Silberimporte im Wert von 47,6 Mrd. Dollar verzeichnet. Damit wurde der höchste Stand der letzten Jahre erreicht, was auf höhere Mengen sowie weltweit gestiegene Preise zurückzuführen ist, so der Bericht.
© Redaktion GoldSeiten.de
