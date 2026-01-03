Aberdeen Announces Board Changes

TORONTO, Jan. 02, 2026 - Aberdeen International Inc. ("Aberdeen" or the "Company") (TSX: AAB, F:A8H, OTC:AABVF) announces today that Bernard Wilson has resigned as a director of the Company. The board and management thank Mr. Wilson for his services and extensive contributions and wish him well in his future endeavours.
ABOUT ABERDEEN INTERNATIONAL INC.
Aberdeen is a global resource investment company and merchant bank focused on small capitalization companies in the rare metals and renewable energy sectors.
For further information, please contact:
Dev Shetty Executive Chairman and Chief Executive Officer Aberdeen International Inc. Dev.Shetty@aberdeen.green
THE TSX HAS NOT REVIEWED AND DOES NOT ACCEPT RESPONSIBILITY FOR THE ACCURACY OF THIS NEWS RELEASE.
