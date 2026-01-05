Technische Marktanalyse vom 04.01.2026: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Nachdem Gold die Topnotierung vom Oktober letzten Jahres überwinden konnte, folgte eine kräftige Korrektur innerhalb eines Tages. Diese führte den Preis zunächst in den Bereich der Topnotierungen zurück. Hier werden jetzt recht kleine Kerzenkörper mit etwas längeren Dochten und Schatten gebildet. Dieses Verhalten deutet auf eine gewisse Unsicherheit bei den Marktteilnehmern hin. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist unverändert intakt. Was die neuen Ereignisse für eine Auswirkung haben, wird sich zum Wochenauftakt zeigen.Öl befindet sich nach seinem Ausflug unter die untere Grenze der großen Seitwärtsrange weiterhin im Abwärtstrend. Auch wenn der letzte Ausbruch nach unten kurzfristig negiert werden konnte, folgte keine nachhaltige Aufwärtsbewegung. Vielmehr drehte die Notierung wieder nach unten ab, als die imaginäre Abwärtstrendlinie erreicht wurde. Die im neutralen Bereich notierenden Indikatoren helfen derzeit auch nicht den Trend umzukehren. Somit sollte in der kommenden Woche der Abwärtstrend weiter gehalten werden.Zunächst hat sich der Bitcoin technisch klassisch verhalten, als der Ausbruch aus dem Keil nach unten erfolgt ist. Nach den ersten schwachen Kerzen konnte aber eine Stabilisierung einsetzen, die noch immer anhält. Die allgemeine Unsicherheit bei den Marktteilnehmern zeigte sich zuletzt in vielen kleinen Kerzenkörpern. Am Freitag war diese Unsicherheit dann einer deutlichen Anstiegsbewegung gewichen. Diese Bewegung hat sich über das Wochenende fortgesetzt, was nun einem bevorstehenden Ende der Bodenbildung entsprechen dürfte. Ein Anlauf auf die große runde Zahl von 100.000 USD dürfte somit für die nächsten Wochen auf dem Plan stehen.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.