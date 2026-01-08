Future Mineral Resources Inc. kündigt Privatplatzierung über 4,5 Mio. $ an
09:37 Uhr | Minenportal.de
Future Mineral Resources Inc. gab bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 15.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,30 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von bis zu 4.500.000 $ durchzuführen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten ab Ausgabe zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,35 $.
Der Abschluss des Angebots wird für Anfang Februar 2026 erwartet. Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Der Abschluss des Angebots unterliegt einer Reihe von Bedingungen, darunter die Genehmigung der Toronto Stock Exchange. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke und zur Finanzierung von Explorationsausgaben auf seinen Grundstücken zu verwenden.
Future Mineral ist ein Bergbauunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Brachflächen, Projekten in der Entwicklungsphase und Projekten in der frühen Produktionsphase in Amerika, Australien, Afrika und Europa konzentriert.
© Redaktion MinenPortal.de
