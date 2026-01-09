Gold - Die Abrechnung steht bevor

Gold stieg 2025 sprunghaft an und erzielte eines seiner phänomenalsten Jahre überhaupt, wobei es unzählige Rekorde brach. Diese epische Performance brachte Gold natürlich allgemeine Bewunderung ein und schürte eine intensive Herdengier. In Kombination mit extrem angespannten technischen Faktoren macht dies Gold zu Beginn dieses neuen Jahres anfällig für eine Art Abrechnung. Das dürfte zu einem starken und schnellen Rückgang führen, obwohl Gold Glück haben und sich wieder auf einem hohen Niveau konsolidieren könnte.Mit dem Ende des letzten Jahres verzeichnete Gold einen erstaunlichen Gewinn von 64,3%! Gold erreichte 2025 insgesamt 53 neue Allzeithochs, was 21% aller Handelstage entspricht. Dazu gehörte auch, dass es zum ersten Mal überhaupt die psychologisch wichtigen Meilensteine von 3.000 und 4.000 Dollar überschritt. Seit 1979, als es auf dem Weg zu einer verrückten Spekulationsblase um 126,5% in die Höhe schoss, hat Gold kein besseres Jahr mehr erlebt.Da ich vor 46 Jahren noch ein kleines Kind war, kann ich mich natürlich nicht an die wilden Goldbewegungen von 1979 erinnern. Aber ich habe im Laufe der Jahre viele faszinierende Geschichten von alten Hasen gehört und diese Daten gründlich analysiert. In allen Märkten, einschließlich Gold, folgen auf Jahre mit extremen Kursanstiegen fast immer Korrekturen. Die Gewinne steigen so stark an, dass sich die Märkte für einige Zeit in die andere Richtung bewegen müssen, um die daraus resultierenden Extreme wieder auszugleichen.Ich kann nicht über das Jahr 1979 schreiben, ohne an die Smashing Pumpkins zu denken, aber die Bilanz dieses Jahres ist ein gutes Beispiel dafür. Obwohl das Jahr 1980 insgesamt mit einem Anstieg des Goldpreises um weitere 14,5% nicht schlecht war, war der Start in dieses Jahr brutal. In nur 2,6 rasanten Monaten bis Mitte Januar 1980 stieg Gold um atemberaubende 127,9%! Das war der extremste zyklische Bullenmarkt aller Zeiten in Dollar ausgedrückt und der größte bis zum Monster-Beispiel von 2025.Der unglaubliche Jahresrekord von 1979 hielt also bis in die ersten Januarwochen 1980 an, doch dann brach der Markt ein. In den folgenden 1,9 Monaten bis Mitte März stürzte Gold um erschütternde 43,4% ab! Unheilvolle große und schnelle Einbrüche sind unmittelbar nach starken Anstiegen, insbesondere nach vertikalen, parabolischen Anstiegen, die enorme Bullenmarktphasen beenden, ganz normal. Und die jüngste Entwicklung des Goldpreises entspricht in etwa diesem Muster.Von Anfang Oktober 2023 bis Ende Dezember 2025 stieg der Goldpreis innerhalb von 26,7 Monaten um rekordverdächtige 148,8%! Damit übertraf es den zyklischen Bullenmarkt vom Januar 1980 und wurde zum mit Abstand größten Goldboom aller Zeiten. Glücklicherweise ist der heutige Boom bei weitem nicht so intensiv, denn Gold verzeichnet im Durchschnitt einen monatlichen Anstieg von nur 5,6%, verglichen mit atemberaubenden 48,6% im Januar 1980! Da der Anstieg langsamer verläuft, ist Gold diesmal auch bei weitem nicht so überkauft.Zurück zu diesem Höhepunkt der Blase Mitte Januar 1980: Gold war um rekordverdächtige 138,7% über seinen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt gestiegen! Die Preise im Verhältnis zu ihrem 200-tägigen Durchschnitt sind ein fantastischer Indikator für Überkauft- und Überverkauftheits-Situationen. Am vergangenen Freitag, als es seinen letzten Höchststand von 4.528 USD erreichte, lag Gold um weitaus mildere, aber immer noch extreme 26,3% über seinem 200-tägigen Durchschnitt. Mitte Oktober, als Gold seinen ersten Höchststand von 4.350 USD erreichte, war dieser rGold-Wert mit 33,0% noch viel schlechter.Das war ein beängstigender 19,5-Jahres-Höchststand, die höchste Überkauftheit seit Mitte Mai 2006! Und das erforderte eine ziemliche Abrechnung. Unmittelbar nach einem zyklischen Bullenmarkt von 92,3% über 23,9 Monate, der als sechstgrößter seit 1971 gilt, stürzte Gold innerhalb von nur 1,1 Monaten um 21,9% ab. Das ergab einen Rückgang von 19,6% im Monat, der mit den 23,1% Anfang der 1980er Jahre konkurrieren konnte! Bereinigungen nach extremen Anstiegen sind ganz normal für die Märkte.Auch heute ist der epische zyklische Gold-Bullenmarkt der größte jemals in Dollar gemessen. Nach den zehn größten zyklischen Gold-Bullenmärkten seit 1971, als der Dollar vom Gold abgekoppelt wurde, betrug der durchschnittliche Rückgang des Goldpreises von diesen Höchstständen aus gesehen ganze 20,8% in nur 2,1 Monaten! Selbst wenn man die brutale Korrektur vom Januar 1980 herausrechnet, hilft das nicht viel, da die nächsten neun größten zyklischen Goldbullen in 2,1 Monaten durchschnittlich ähnliche 18,3% betrugen.Verdammt, die nächsten 24 größten zyklischen Goldbullenmärkte nach den heutigen durchschnittlichen Folgeverkäufen von 20,2% über 4,7 Monate! Wenn Gold also Anfang 2026 einen Verkauf von etwa 20% erleidet, wäre das völlig normal und wirklich gesund. Das würde die unglaublich extremen technischen Daten und die wild gierige Herdenstimmung von Ende 2025 wieder ins Gleichgewicht bringen. Ein solcher notwendiger Reset ebnet den Weg für eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends von Gold, was großartig ist.Der heutige epische Rekordgoldbullenmarkt hat sich in vielerlei Hinsicht als bemerkenswert erwiesen, angeführt von seiner unheimlichen Fähigkeit, Korrekturen von mehr als 10% zu vermeiden. In den letzten Jahren ist Gold viermal auf ein gefährlich extrem überkauftes Niveau gestiegen. Viermal hat es sich dann auf diesem hohen Niveau konsolidiert, anstatt zu fallen, was fast schon ein Wunder ist! Seitwärtsbewegungen gleichen Extreme ebenfalls aus, allerdings langsamer.Dieser Chart zeigt Gold und seine wichtigsten technischen Daten der letzten Jahre. Die früheren Überkauftheit-Extreme dieses Monsterbullenmarktes im Verhältnis zu seinem 200-tägigen Durchschnitt sind schwarz markiert. Bislang folgten auf alle relativ milde Abverkäufe unter 10%, die von 7,1% Mitte Mai 2025 bis zu 9,5% Anfang November reichten. Trotz seiner monumentalen Größe hat dieser Bullenmarkt eine erstaunliche Agilität bei der Vermeidung von Korrekturen gezeigt.Vier Mal in diesem mächtigen Bullenmarkt ist Gold zu schnell zu extrem überkauften Niveaus von über 18% über seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt gestiegen. Nach jeder Episode hat es sich dann auf hohem Niveau konsolidiert, anstatt zu korrigieren! Ich habe vor einigen Wochen einen ganzen Aufsatz geschrieben, in dem ich diese hohen Konsolidierungen analysiert habe, falls Sie mehr Details wünschen. Die drei vorangegangenen Konsolidierungen vor dieser vierten dauerten im Durchschnitt nur 3,7 Monate, bevor es zu anhaltenden Ausbrüchen auf neue Höchststände kam.Ende Oktober, nachdem Gold auf dieses extreme, seit Jahrzehnten nicht mehr gesehene Überkauftheitsniveau gestiegen war, schien es sich in einem starken und schnellen Rückgang zu überschlagen. Gold stürzte in etwas mehr als zwei Wochen um 9,5% ab und verzeichnete damit bereits den größten Ausverkauf dieses gesamten Rekordbullenmarktes! Ein Rückgang von mehr als 10% hätte es offiziell zu Fall gebracht, aber Gold schaffte es, sich davon zu erholen und begann insgesamt seitwärts zu tendieren. Das war ein höchst unwahrscheinliches Ergebnis.Ein derart massiver Bullenmarkt, der eine überfällige Abrechnung vermied, erinnerte mich an Basketball. Meine beiden Kinder haben fast ihr ganzes Leben lang Wettkampfbasketball gespielt, in der Rolle des "Big Man", da sie sehr groß und stark sind. Center müssen hart wie Stahl sein, da sie in der Zone ständig Schläge einstecken müssen. Sie sind von Natur aus defensive Kraftpakete, die das Spiel stören und Rebounds holen, wodurch sie Ballverluste erzwingen, die für den Sieg unerlässlich sind.