American Lithium Minerals Inc. kündigt Kauf von zwei Projekten in Chile an
09:33 Uhr | Minenportal.de
American Lithium Minerals Inc. (AMLM) gab den Erwerb von zwei Weltklasse-Projekten in Chile bekannt: dem Silberprojekt La Grande Plata und dem Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Furano. Diese Vermögenswerte werden Aeramentum Resources Ldt., einem privaten Explorationsunternehmen mit Sitz in Australien, abgekauft. Sie stellen eine bedeutende Erweiterung des Portfolios von AMLM im ergiebigen chilenischen Bergbaugürtel dar.
AMLM hat sich gemäß den Bedingungen der Vereinbarung exklusive Optionen zum Erwerb von 100% der Anteile an beiden Projekten gesichert und nutzt dabei die von Aeramentum durchgeführte Due Diligence und Explorationsplanung. Die Akquisition steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine Beteiligungen über Lithium hinaus zu diversifizieren und gleichzeitig nach Vermögenswerten mit kurzfristigem Bohrpotenzial und starkem Aufwärtspotenzial bei Edel- und Basismetallen zu suchen.
Die Transaktion sieht den Kauf von 100% der Projekte gegen AMLM-Wertpapiere vor. Zusätzlich sind bedingte Zahlungen an definierte Meilensteine bei der Entdeckung geknüpft. Die anfänglichen Optionsgebühren und vierteljährlichen Mietzahlungen werden als Teil der endgültigen Vereinbarung bei Abschluss übernommen.
Die Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein. AMLM plant, diese Projekte in seine Explorationspipeline zu integrieren. Der Beginn der Bohrungen ist für Mitte 2026 vorgesehen.
AMLM ist ein Bergbauunternehmen in der Explorationsphase. Der Fokus liegt auf Gold, Lithium, Seltenen Erden, Kobalt, Nickel und anderen wichtigen Metallen, die die globale Energiewende vorantreiben.
© Redaktion MinenPortal.de
