Menü Artikel
Suche
 
Folgen Sie uns auf:

American Lithium Minerals Inc. kündigt Kauf von zwei Projekten in Chile an

09:33 Uhr  |  Minenportal.de
American Lithium Minerals Inc. (AMLM) gab den Erwerb von zwei Weltklasse-Projekten in Chile bekannt: dem Silberprojekt La Grande Plata und dem Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Furano. Diese Vermögenswerte werden Aeramentum Resources Ldt., einem privaten Explorationsunternehmen mit Sitz in Australien, abgekauft. Sie stellen eine bedeutende Erweiterung des Portfolios von AMLM im ergiebigen chilenischen Bergbaugürtel dar.

AMLM hat sich gemäß den Bedingungen der Vereinbarung exklusive Optionen zum Erwerb von 100% der Anteile an beiden Projekten gesichert und nutzt dabei die von Aeramentum durchgeführte Due Diligence und Explorationsplanung. Die Akquisition steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine Beteiligungen über Lithium hinaus zu diversifizieren und gleichzeitig nach Vermögenswerten mit kurzfristigem Bohrpotenzial und starkem Aufwärtspotenzial bei Edel- und Basismetallen zu suchen.

Die Transaktion sieht den Kauf von 100% der Projekte gegen AMLM-Wertpapiere vor. Zusätzlich sind bedingte Zahlungen an definierte Meilensteine bei der Entdeckung geknüpft. Die anfänglichen Optionsgebühren und vierteljährlichen Mietzahlungen werden als Teil der endgültigen Vereinbarung bei Abschluss übernommen.

Die Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein. AMLM plant, diese Projekte in seine Explorationspipeline zu integrieren. Der Beginn der Bohrungen ist für Mitte 2026 vorgesehen.

AMLM ist ein Bergbauunternehmen in der Explorationsphase. Der Fokus liegt auf Gold, Lithium, Seltenen Erden, Kobalt, Nickel und anderen wichtigen Metallen, die die globale Energiewende vorantreiben.


© Redaktion MinenPortal.de



Bewerten 
A A A
PDF Versenden Drucken

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!




Mineninfo

American Lithium Minerals Inc.

American Lithium Minerals Inc.
Bergbau
USA
A0N929
US0272631021
Unternehmenswebsite
Lithium
Li
Minenprofile
Neuste Artikel
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"
AGB | Datenschutz | Impressum | Kontakt | Suche | FAQ | RRS-Feeds | Mediadaten | Sitemap