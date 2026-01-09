Nobel Resources Corp.: Privatplatzierung von bis zu 250.000 $ geplant

Nobel Resources Corp. gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 4.166.667 Einheiten zu einem Preis von 0,06 $ pro Einheit bekannt. Der Bruttoerlös beträgt somit bis zu 250.000 $.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 0,075 $.
Der Nettoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen zur Fortsetzung der Explorationsarbeiten auf seinen chilenischen Mineralgrundstücken sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital verwendet. Das Angebot wird voraussichtlich am oder vor dem 29. Januar 2026 abgeschlossen und unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.
Nobel ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung vielversprechender Mineralprojekte konzentriert.
