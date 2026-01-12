Euro in trendbestätigender Konsolidierung

Der abgebildete Chart zeigt die langfristige Kursentwicklung des Währungspaares EUR/USD von 1998 bis heute, bei Kursen von 1,1670 USD. Ein Notierungsstab bildet das Kursverhalten des Euro Futures für jedes Quartal ab.Im April 2025 hat der Euro Future die eingezeichnete langfristigen Seitwärtsbewegung nach oben aufgelöst. Dieses Signal spricht meist für sich selbst und dafür, dass sich die einmal etablierte Kursbewegung auch in der näheren Zukunft noch eine Weile durchsetzen wird. Neben dem langfristigen Aufwärtstrend positiv zu werten ist die Tatsache, dass die seit 2008 bestehende, eingezeichnete langfristige Abwärtstrendlinie dynamisch überschritten wurde und bisher nicht wieder unterschritten wurde. Somit bleiben die langfristigen Erfolgschancen weiter auf der Kaufseite.Am 17. September erreichte der Euro Future bei 1,1980 den höchsten Stand seit Juni 2021.Aus der Perspektive des Monatscharts wurde der primäre übergeordnete Aufwärtstrend seit Juni unterbrochen. Der Aufwärtstrend gipfelte zwar mit einem neuen Hoch im September, auf Basis eines Monatsschlusskurses wurden die neuen Hochs jedoch nicht bestätigt.Seit 6 Monaten schließt der Euro Future innerhalb des im Chart visualisierten Messstabes vom Juni. Typisch für Konsolidierungen wechselte die europäische Gemeinschaftswährung in den letzten Monaten innerhalb dieses Expansionsbars wiederholt und plötzlich die Richtung, so dass es eine Anhäufung von Wechselstäben auf dem Monatschart zu beobachten ist.Im saisonal starken Dezember wurde das Vormonatshoch bei 1,1676 überschritten. Der Versuch der Bullen den Euro Future über den Messstab aus Juni zu bewegen scheiterte jedoch vorerst bei dem aktuellen Bewegungshoch bei 1,1857.