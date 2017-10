Troy Resources Ltd.: Ressourcen-Update

Troy veröffentlichte heute das Ressourcen- und Reservenupdate für das Goldprojekt in Guyana ( Link ).Demnach stehen nach den aktuellen Kalkulationen 210.000 Unzen Gold in den Reserven und Ressourcen + Reserven liegen bei 984.700 Unzen Gold:Die Reserven mit gut 200.000 Unzen Gold sind natürlich nicht die Welt und hier muss Troy Resources in den nächsten 6-12 Monaten versuchen, Ressourcen in den Reserven-Status zu bekommen.Die Exploration musste in den vergangenen 12 Monaten hinten anstehen, nachdem auf dem SMARTS Pit eine Wand der Grube eingestürzt ist.Wie berichtet, läuft der Abbau auf diesem wichtigen Pit nun wieder auf vollen Touren und es bleibt die Hoffnung, dass Troy nun wieder zu der starken Ausgangsposition zurückkehren kann, als mit dem Abbau auf dem Gebiet begonnen wurde.Die Quartalszahlen stehen noch aus und Troy ist, wie Medusa , eine Turn-Around-Spekulation. Bei Medusa sehen wir Licht am Ende des Tunnels und es wäre natürlich toll, wenn auch Troy mit den Quartalszahlen das Vertrauen des Marktes zurückerobern kann.Im vorangegangenen Quartal stieg die Goldproduktion von 12.590 auf 15.411 Unzen und die All-In-Kosten wurden von 1.539 auf 1.208 USD reduziert. Die Zahlen werden uns zeigen, ob Troy diesen Aufwärtstrend bei der Produktionsmenge und die Kosteneinsparungen fortsetzen konnte.Der Chart sieht aktuell gar nicht so schlecht aus:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.