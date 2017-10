Aktualisierte Goldpreisprognosen der Weltbank

Die Weltbank hat kürzlich ihren aktuellen Bericht "Commodity Markets Outlook" veröffentlicht. Darin gibt die in Washington angesiedelte Entwicklungsbank einen Ausblick für die Rohstoffmärkte für das laufende und das kommenden Jahr.Die Prognosen für die Goldpreisentwicklung wurden leicht angehoben, trotzdem wird im kommenden Jahr mit einem sinkenden Goldpreis gerechnet. So erwarten die Analysten der Bank in diesem Jahr einen Durchschnittspreis von 1.250 USD je Unze Gold und im Jahr 2018 von 1.238 USD. Als Grund für die schwächeren Preis im nächsten Jahr werden die Erwartungen höherer US-Leitzinsen genannt.Die Bank sieht auch danach weiter sinkende Preise und rechnet in den Jahren 2025 und 2030 aktuell mit durchschnittlichen Goldkursen von nur noch 1.155 USD und 1.100 USD.Für Silber rechnet die Weltbank in diesem Jahr mit einem Preis von 17,00 USD. Die Prognose für 2018 liegt bei 16,92 USD je Unze und im Jahr 2030 nur noch bei 16,00 USD.Den Bericht finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de