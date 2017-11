LiCo Energy Metals: Aktueller Stand der Bohrungen im Zuge des Kobaltexplorationsprogramms in LiCos Konzessionsgebieten Glencore und Teledyne

Vancouver, 15. November 2017 - LiCo Energy Metals Inc. (das Unternehmen oder LiCo) (TSX-V: LIC, OTCQB: WCTXF) freut sich, seine Aktionäre über den aktuellen Stand des laufenden Diamantbohrprogramms in seinen Kobaltkonzessionsgebieten Teledyne und Glencore Bucke, das am 12. September 2017 angekündigt wurde, zu informieren. Die beiden Konzessionsgebiete befinden sich im Gemeindegebiet von Bucke und Lorrain, 6 Kilometer ost-nordöstlich von Cobalt in Ontario.Das Unternehmen hat vor Kurzem in seinen zwei Kobaltmineralexplorationskonzessionen in Ontario ein Bohrprogramm bestehend aus 27 Diamantbohrlöchern mit einer Gesamtlänge von ungefähr 3.106 Metern abgeschlossen. Das aktuelle Bohrprogramm ist darauf ausgelegt, die bestehende und bekannte Mineralisierung zu bestätigen und zu erweitern sowie dem Unternehmen ausreichende Bohrlochinformationen für die Erarbeitung eines geologischen Modells und die Erstellung einer Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 bereitzustellen.Im Konzessionsgebiet Glencore Bucke hat das Unternehmen 21 Diamantbohrlöcher über insgesamt 1.900 Meter zur Untersuchung der Zonen Main und Northwest absolviert. In jedem der Bohrlöcher, die das Unternehmen bislang protokolliert hat, wurde sichtbare Mineralisierung der für das Kobaltbergbaulager typischen Art vermerkt. Das Bohrprogramm wurde wie geplant abgeschlossen und das Bohrgerät wurde zu Beginn der Woche außer Betrieb genommen. Im Rahmen der früheren Bohrprogramme im Konzessionsgebiet Glencore Bucke konnten zwei separate Erzgangsysteme abgegrenzt werden, die bedeutende Kobalt- und Silberwerte aufwiesen: die 152 Meter lange Zone Main und die 70 Meter lange Zone Northwest. Die Zone Main streicht in Richtung Nord-Süden. Es wird vermutet, dass sie die südliche Erweiterung des Erzgangs Nr. 3 aus der Mine Cobalt Contact ist, die sich direkt nördlich des Konzessionsgebiets befindet (Bresee, 1982).Im angrenzenden Konzessionsgebiet Teledyne des Unternehmens wurden 6 Diamantbohrlöcher über insgesamt 1.206 Meter absolviert. In jedem der Bohrlöcher, die das Unternehmen bislang protokolliert hat, wurde Mineralisierung des für das Kobaltbergbaucamp typischen Art durchschnitten. Im Rahmen weiterer Diamantbohrungen im Laufe des Novembers und Anfang Dezember sollen die von der Geschäftsleitung identifizierten Zielgebiete erprobt werden.Wir sind außerordentlich zufrieden mit dem bisherigen Explorationsprogramm, sagte Tim Fernback, President und CEO von LiCo. Wir freuen uns auf die Analyseergebnisse, die im Laufe der nächsten 30 bis 45 Tage veröffentlicht werden.Die Ergebnisse der ersten fünf Bohrlöcher waren in der Pressemeldung vom 8. November 2017 zusammengefasst und weitere Analyseergebnisse werden im Laufe der Monate November und Dezember eingehen.Die Konzessionsgebiete Teledyne und Glencore Bucke werden von Joerg Kleinboeck, P.Geo. (dem qualifizierten Sachverständigen von LiCo) gemanagt und von Dwayne Melrose, Director und Vorsitzender des technischen Beirats von LiCo, beaufsichtigt.Das gesamte Bohrprogramm wird als Teil der von LiCo durchgeführten Flow-Through-Finanzierung und der entsprechenden Arbeitsverpflichtungen für die Konzessionsgebiete Glencore Bucke und Teledyne durchgeführt.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41454/LiCo NR Ont drilling Nov 15 2017 final (1)_DEPRcom.001.jpeg: https://licoenergymetals.com/ LiCo Energy Metals Inc. ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das eine Primärkotierung an der TSX Venture Exchange hat. Das Unternehmen legt seinen Schwerpunkt auf die Exploration von hochwertigen Metallen, die für die Herstellung von Lithiumionenbatterien unabdingbar sind.Das Unternehmen hat eine Grundstückskaufvereinbarung unterzeichnet, um 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Glencore Bucke von der Glencore Canada Corporation (einem Tochterunternehmen von Glencore plc ) zu übernehmen. Das Konzessionsgebiet liegt im Gemeindegebiet von Bucke, 6 Kilometer ost-nordöstlich von Cobalt (Ontario), und ist mit einer sogenannten Back-in-Klausel, Fördergebühren und einer Abnahmevereinbarung belegt. Aus strategischer Sicht erstreckt sich das Konzessionsgebiet Glencore Bucke über eine Fläche von 16,2 Hektar und verläuft entlang der Westgrenze des von LiCo betriebenen Kobaltprojekts Teledyne. Das Konzessionsgebiet überlagert die südlichen Ausläufer von Erzgang Nr. 3, aus dem in der Vergangenheit im benachbarten Konzessionsgebiet Cobalt Contact, das sich nördlich des Konzessionsgebiets Glencore Bucke befindet, Erze abgebaut wurden. Im Rahmen der 1981 im Konzessionsgebiet Glencore Bucke niedergebrachten Diamantbohrungen wurden zwei Mineralisierungszonen mit einer Länge von jeweils 150 m bzw. 70 m abgegrenzt.Das Unternehmen hat die Option, sämtliche Rechte am Projekt Teledyne unweit von Cobalt (Ontario) zu erwerben, das mit einer Lizenzgebühr belegt ist. Das Konzessionsgebiet grenzt an die südlichen und westlichen Abgrenzungen von Claims, in denen sich der Bergbaubetrieb Agaunico befand. Von 1905 bis 1961 wurden im Bergbaubetrieb Agaunico insgesamt 4.350.000 Pfund Kobalt und 980.000 Unzen Silber gefördert. Ein beträchtlicher Anteil des im Bergbaubetrieb Agaunico geförderten Kobalts wurde entlang von Strukturen abgebaut, die sich in südlicher Richtung bis in Konzessionsgebiete erstreckten, die derzeit von LiCo Energy Metals in Option gehalten werden.Das Projekt Purickuta befindet sich im Salar de Atacama, einer 3.000 km2 großen Salzwüste, die etwa 100 km lang und 80 km breit ist. Hier findet etwa 37 % der weltweiten Lithiumproduktion statt. Der Salar beherbergt äußerst hochgradiges Lithium (1.840 mg/l) und Kalium (22.630 mg/l) und befindet sich in der Nähe von Stromversorgungseinrichtungen, Arbeitskräften, Kommunikations- und Transporteinrichtungen sowie anderen Infrastruktureinrichtungen. Das Konzessionsgebiet ist von einer bestehenden Abbaukonzession im Besitz von Sociedad Química y Minera (SQM) umschlossen und nur wenige Kilometer vom Konzessionsgebiet von CORFO, der chilenischen Agentur für wirtschaftliche Entwicklung, das an SQM und Albemarles Rockwood Lithium Corp. verpachtet ist, entfernt. Diese beiden Unternehmen produzieren jedes Jahr gemeinsam über 62.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent und zeichnen für 100 % der aktuellen chilenischen Lithiumproduktion verantwortlich. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften kann das Lithiumkarbonat aus dem Salar de Atacama einfacher und günstiger produziert werden als in ähnlichen Projekten in anderen Teilen der Welt.Purickuta ist keine große Explorationskonzession, sondern eine Abbaukonzession von kleinerem Format. Dadurch wird man das Projekt schneller in Produktion nehmen können, sobald eine gemessene Reserve abgegrenzt werden kann. Aktuell behält sich die chilenische Regierung das Eigentum an Lithium - unabhängig von anderen Mineralien - vor; die Lithiumproduktion kann deshalb nur nach Erhalt eines speziellen Lithiumbetriebsvertrags (CEOL) erfolgen. LiCo und seine Partner müssen daher in Zukunft einen Produktionsvertrag mit CORFO aushandeln und gleichzeitig eine Machbarkeitsstudie anfertigen lassen. Chile, dessen Lithiumressourcen zu den reichsten Vorkommen der Welt gehören, geht die Erschließung dieser Reserven nun gezielt durch die Verabschiedung neuer Richtlinien an (Reuters, 2. Januar 2017).Das Unternehmen hat die Option auf den Erwerb von 100 % der Anteile an einem ausgedehnten Lithiumexplorationsprojekt beim Humboldt Salt Marsh in Dixie Valley (Nevada), das mit einer NSR-Lizenzgebühr von 3 % belegt ist. Die geologische Beschaffenheit und das Vorkommen von Lithium in aktiven geothermalen Flüssigkeiten und Oberflächensalzen bei Dixie Valley haben Ähnlichkeit mit den Eigenschaften von produzierenden Lithiumsole-Lagerstätten im Clayton Valley (Nevada) und in Südamerika.Das Unternehmen hat ein Optionsabkommen unterzeichnet, dem zufolge das Unternehmen eine ungeteilte 70-% Beteiligung am Lithiumprojekt Black Rock Desert erwerben kann, das einer NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 3 % unterliegt. Das Projekt befindet sich im Südwesten der Black Rock Desert in Washoe County (Nevada).Das Unternehmen plant in den kommenden Monaten Explorationsprogramme in einigen seiner Konzessionsgebiete. Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Joerg Kleinboeck, P.Geo., einem unabhängigen geologischen Berater, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt.Für das Board of Directors:Tim FernbackPresident & CEO1220-789 West Pender StVancouver BC V6C 1H2Tel : (236) 521-0207LiCoEnergyMetals.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, zu denen unter anderem auch Kommentare hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Umstände zählen, die mit verschiedenen Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Abgesehen von Aussagen über historische Tatsachen stellen Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherung von Titeln an Mineralkonzessionsgebieten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen etc. beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen jedoch keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Die allgemeinen Wirtschaftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 