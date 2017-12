Yamana Gold - Die Tendenz ist ab jetzt klar

Auf den letzten Metern kommt der Minensektor doch noch in Schwung und zeigt die Jahresendrally, die beim DAX ausgefallen ist. Auch Titel, die sich in den letzten 12 Monaten unterdurchschnittlich entwickelt haben, ziehen jetzt an. Yamana Gold Inc. z.B. steigt seit Anfang Dezember kräftig und lässt den HUI-Index auf Jahressicht deutlich mit 16 zu 11 Prozent hinter sich. Die Grundlage für eine mittelfristige Rallybewegung in 2018 ist damit gelegt!Gegenüber der letzten Einschätzung vom 17. Juli "Yamana Gold - Es ist 5 vor 12!" steht die Aktie 21% höher. Wie erwartet, gab es den skizzierten und von Silber "abgeschauten" Ausbruch aus dem fallenden abcde-Dreieck.Die Ausbruchsbewegung ließ den Kurs bis Anfang September auf 2,66 USD ansteigen. Ab dort gab es eine recht tiefe Gegenbewegung zurück auf 2,04 USD und ebenfalls zurück in die grüne Unterstützungszone, die sich nun mit der jüngsten Rally erneut als Sprungbrett erweist.Sofern jetzt das Dezember-Tief in Kombination mit dem Aufwärtstrend seit Anfang 2016 nicht mehr unterschritten wird, hat Yamana Gold 2018 die Chance sich zu verdoppeln und die Hochs aus dem Vorjahr bei ca. 5,40 USD zu erreichen. Schon in den ersten Handelstagen 2018 wird sich der neue potenzielle Bullenmarkt jedoch an der dargestellten Widerstandszone (ca. 2,42/2,70 USD) beweisen müssen.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapieren derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.