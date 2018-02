Aztec Minerals: Erste Bohrergebnisse aus Cervantes: 0,71 g/t Gold auf 139 m einschließlich 2,1 g/t auf 20 m

BohrlocVon Bis AbschniGold Kupfer Silber

h (m) (m) tt (g/t)(%) (

Nr. (m) g/t)

1 15,8 42,5 26,7 anoma

l





2 7 227 220 anoma

l





3 2 119 117 0,63 0,09 2,7

einschl46 89 43 1,18 0,16 5,5

ießl

.

und 46 48 2

0 4

5 ,21 ,3

,52



4 2 56 51 0,19 0,06 2,3

einschl34 38 4 0,16 0,12 2,6

ießl

.



5 0 139 139 0,71 0,10 2,1

einschl34 110 76 0,79 0,15 2,7

ießl

.

und 26 46 20 2,10 0,16 1,9

un40 42 2 4,05 0,16 2,3

d

Vancouver, 1. Februar 2018 - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) ist bei seinem 15 Bohrlöcher über 3.000 Meter (m) umfassenden Phase-I-Bohrprogramm im Projekt Cervantes im mexikanischen Sonora auf lange Abschnitte mit porphyrischer Gold-(Kupfer-Silber) -Mineralisierung einschließlich kürzerer Abschnitte mit hochgradiger Goldmineralisierung gestoßen.- 139,0 m (beginnt an der Oberfläche) mit 0,71 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au), einschließlich 2,10 g/t Au auf 20,0 m und 5,52 g/t Au auf 2,0 m, in Bohrloch 17CER005 in der Zone California- 117,0 m (beginnt unweit der Oberfläche) mit 0,63 g/t Au, einschließlich 1,18 g/t Au auf 43,0 m und 4,05 g/t Au auf 2,0 m, in Bohrloch 17CER003 in der Zone CaliforniaJoey Wilkins, CEO von Aztec, sagte dazu: Diese positiven Ergebnisse aus drei der ersten fünf Bohrlöcher unseres Phase-I-Bohrprogramms bestätigen, dass die Zone California bei Cervantes hervorragendes Potenzial hat, eine für den Massenabbau geeignete porphyrische Gold-(Kupfer-Silber) -Mineralisierung zu beherbergen. Die Bohrlöcher 3, 4 und 5 wurden niedergebracht, um einen kleinen Teil einer großen geochemischen Goldanomalie an der Oberfläche auf dem Hügel, der die Zone California bildet, zu untersuchen (http://www.aztecminerals.com/_resources/Jan30_2018-DH-Map_Cerv_Final.jpg).Wie erwartet, stießen wir auf Gold-Oxidmineralisierung, deren Kupferanteil bereits teilweise ausgewaschen war, ebenso wie gemischte Oxid-Sulfid-Mineralisierung, die in der Tiefe in reine Sulfidmineralisierung überging. Die ganze Zone California ist ab 100 bis mindestens 500 Meter Tiefe von einer großen, ausgeprägten Anomalie der IP-Aufladbarkeit unterlagert, die das Zentrum eines porphyrischen Gold-(Kupfer-Silber) -Sulfidsystems darstellen könnte.In den ersten fünf Bohrlöchern wurden insgesamt 810 m niedergebracht und wir bohren gerade das neunte Loch. Unsere ersten beiden Bohrlöcher durchteuften in der Zone Jasper westlich von der Zone California von oben bis unten durchweg anomale, jedoch unwirtschaftliche Kupfer-Gold-Molybdän-Oxidmineralisierung. Das Hauptaugenmerk unserer restlichen Bohrlöcher des Phase-I-Bohrprogramms ist auf die systematische Untersuchung der westlichen Hälfte der deutlich größeren Zone California gerichtet.17CER001: Zone Jasper - zur Untersuchung der hochgradigen Oxid-Kupfer-Gold-Mineralisierung in der Nähe einer in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Verwerfung0 - 15,85 m: Deckschicht15,85 - 42,5 m:-polymiktische Brekzien aus Hornfelssedimenten und Quarz-Feldspat-Porphyr, Hämatit-Goethit-Matrix-Füllung. Das Bohrloch musste aufgrund brüchigen Bodens und Verwerfungsletten aufgegeben werden.Werte von Spuren bis zu 0,05 g/t Gold, 0,09 % Kupfer, 6,10 g/t Silber17CER002: Zone Jasper - 50 m nördlich von Loch 10 - 7,0 m: Deckschicht7,0 - 227,0 m: polymiktische Brekzien, Hämatit- bis Goethit-Matrix, Oxideinsprengungen und -äderchen, vereinzelte unbedeutende Kupferoxide, mäßige Eisen- und Manganoxide, stellenweise verkieselte Fragmente und Matrix, unbedeutender Chloritanteil, starke Schieferung und Rissbildung, außerdem Quarz-Feldspat-Porphyr, Aplit-GesteinsgangWerte von Spuren bis zu 0,72 g/t Gold, 0,20 % Kupfer, 3,5 g/t Silber, 0,018 % Molybdän17CER003: Zone California - zur Untersuchung einer großen, ausgeprägten geochemischen Oxid-Gold-Anomalie0 - 202,0 m: Quarz-Feldspat-Porphyr (QFP) und intrusive Brekzien, ausgeprägte Hämatit- und Goethitmineralisierung nach Sulfideinsprengungen und -äderchen von bis zu 3 %, reichhaltige Ton- und Serizitalteration, Quarzäderchen und Verkieselung, stellenweise Brekzienbildung und erneute Brekzienbildung, einige Verwerfungszonen, endete in Hornfels-SchluffsteinWerte von Spuren bis zu 5,52 g/t Gold, 0,54 % Kupfer, 28,8 g/t Silber17CER004: Zone California - schwächerer Bereich der geochemischen Goldanomalie0 - 194,0 m: QFP, Goethit, Hämatit, Quarzäderchen und Verkieselung, Manganoxide, geringfügiger Sideritanteil, unbedeutende Quarzitfragmente, Verwerfungszonen und intrusive Brekzien, Pyrit als Matrix und Einsprengungen, lokale Oxidierung und Hämatit sowie Goethit, Serizit, Ton, verkieselt mit Quarz-Calcit-Äderchen, kleinere Flecken aus Hornfels, Rhyolit, Aplit, endete in polymiktischen Brekzien, HornfelsWerte von Spuren bis zu 0,76 g/t Gold, 0,12 % Kupfer, 4,70 g/t Silber17CER005: Zone California - ausgeprägterer Bereich der geochemischen Goldanomalie0,0 - 145,0 m: QFP, intrusive Brekzien, Oxidierung mit Goethit, unbedeutender reichhaltiger Hämatitanteil, starke Ton- und Serizitalteration, unbedeutende Quarzäderchen und Verkieselung, Sulfidanteil von bis zu 6 %, einige Verwerfungszonen, starke Serizit-Ton-Alteration, Pyriterzgänge mit bis zu 7,0 cm Mächtigkeit, einige polymiktische Brekzien und Hornfels, intensive Alteration in der Nähe des Kontakts mit einem Dioritgesteinsgang, 10 - 15 % Pyrit, endete in polymiktischen Brekzien, HornfelsWerte von Spuren bis zu 4,30 g/t Gold, 0,70 % Kupfer 7,6 g/t SilberJoey Wilkins, B.Sc., P.Geo., President und CEO des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige, der die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat. Alle Kernproben wurden halbiert, in Plastiktüten gegeben, mit einer Probennummer versehen, mit Kabelbindern verschlossen und in Reissäcke verpackt. Die Proben wurden generell in 2-Meter-Abschnitten - mit gelegentlichen Ausnahmen in Form von 1,5 oder 3,0 m langen Abschnitten - gewonnen. In den Probensatz wurden Leer-, Doppel- und zertifizierte Standardproben gegeben; die anschließende Prüfung ergab keine Ausreißer oder abnormale Ergebnisse. Die Proben wurde an Bureau Veritas Laboratories in Hermosillo übergeben und einer Analyse auf Gold mittels Brandprobenfusion mit abschließendem AAS-Verfahren an einer 30-Gramm-Probe unterzogen. Die Proben wurden nach Vancouver ausgeliefert und mittels 4-Säuren-ICP-MS-Verfahren an einer 0,25-Gramm-Probe analysiert, um den Gehalt von 45 Elementen zu ermitteln.Das Konzessionsgebiet Cervantes ist Gegenstand einer Kaufoptionsvereinbarung mit Kootenay Silver Inc. (TSX-V: KTN), welcher zufolge Aztec in Rahmen von zwei Phasen bis zu 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet erwerben kann. Weitere Einzelheiten erhalten Sie auf unserer Webseite. Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung großer porphyrischer Gold-Kupfer-Lagerstätten in Nord-, Mittel- und Südamerika gerichtet ist. Das erste Projekt - und Kernprojekt - des Unternehmens ist das aussichtsreiche Gold-Kupfer-Konzessionsgebiet Cervantes im mexikanischen Sonora. Das zweite Projekt besteht aus den distriktweiten historischen Konzessionsgebieten Tombstone in Cochise County in Arizona. 