Mustang Resources Ltd.: Unternehmenspräsentation März 2018

Sydney - Mustang Resources Ltd. (ASX: MUS) (FRA: GGY) stellt seine neueste Unternehmenspräsentation vor.- Die Region Montepuez in Mosambik stellt einen wesentlichen Anteil des lukrativen globalen Rubinmarktes dar.- Mustangs erste Schüttgutproben bestätigen signifikante neue Rubinfunde auf den Konzessionen, mit Erweiterungsspielraum.- Flache sekundäre Lagerstätte, mit ersten Schüttgutproben, die Rubine in Edelsteinqualität liefern.- Beständige Gewinnung der gesamten Qualitätspalette einschließlich Steinen der besten Qualitätskategorie.- Mustang verfügt über 143 Quadratkilometer von vielversprechendem Boden und über eine ausgedehnte sekundäre Rubinmineralisierung, die über 4.200 Meter Gesteinsstrecke nachgewiesen wurde (Ende offen).- STRATEGIE: Systematisch eine Ressourcenbasis aufbauen und dabei gleichzeitig Einnahmen generiereno Test Pitting + Schüttgutprobe + Verkauf = JORC Ressource- Es wurden neue hochwertige und flache Rubinvorkommen ausgehoben, die derzeit verarbeitet werden; es wird ein deutlicher Anstieg des Rubinbestands erwartet.- Erste Verarbeitungen von Material aus den vielversprechenden Lagerstätten im Gebiet der neuen Lizenz liefern außergewöhnliche Ergebnisse.- Seit Oktober 2017 ist die durchschnittliche Güteklasse um 10% besser als die durchschnittliche Güteklasse aller zuvor verarbeiteten Materialien.- Optimierung der Aufbereitungsanlage mit Verbesserungen und Aufrüstungen wurde im vierten Quartal 2017 abgeschlossen.Um die vollständige Präsentation zu sehen, bitte hierher gehen: http://abnnewswire.net/lnk/C771VXSSDie auf dem Australian Securities Exchange notierte Mustang Resources Ltd. (ASX: MUS) (FRA: GGY) ist ein junger Entwickler und Hersteller von Edelsteinen, der sich auf die kurzfristige Entwicklung des sehr aussichtsreichen Montepuez Rubin-Projekts im Norden von Mosambik konzentriert.Das Montepuez Rubin-Projekt besteht aus drei Lizenzen und mittlerweile einem Abbaurecht, die ein Gebiet von 19.300 Hektar umfassen, das direkt neben dem weltweit größten, von Gemfields Plc im Jahr 2012 entdeckten Rubinvorkommen liegt. Da die Lieferung von Rubinen aus Quellen außerhalb Mosambiks mittlerweile unterbrochen und unzuverlässig geworden ist, ist Mustang in einer Position, aus dem gegenwärtig hohen weltweiten Bedarf nach ethisch hergestellten Rubinen Nutzen zu ziehen, und ein zuverlässiger, beständiger Lieferer von hochwertigen Rubinen zu werden.Das Unternehmen beschleunigt zurzeit sein Arbeitsprogramm am Montepuez Rubin-Projekt. Hier wurden weitläufige sekundäre Lagerstätten entdeckt und eine kostengünstige Großprobenentnahme ist im vollen Gange. Die ersten Rohrubin-Verkäufe sind für den 27. bis 30. Oktober 2017 in Port Louis, Republik Mauritius, im Rahmen eines geschlossenen Angebots von mehr als 350.000 Kt mit Edelsteinqualität geplant.Weitere Informationen auf der Mustang-Website unter www.mustangresources.com.au.Geschäftsführer Dr. Bernard OlivierE: bernard@mustangresources.com.auWeb: www.mustangresources.com.au